Hašek o debatách s Nedvědem: Nebylo by dobré, kdybychom si jen přikyvovali
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Jedna změna je znát na první dobrou. Na tiskové konferenci před zápasem v Černé Hoře padaly otázky na Pavla Nedvěda. Pro média je to šťavnaté téma. Obzvlášť poté, co dvě legendy českého fotbalu si k sobě nacházejí cestu. A tak se předzápasová debata s Ivanem Haškem točila i kolem spolupráce s držitelem Zlatého míče. „Na něco máme jiné názory, ale celkově se snažíme, aby byl výstup jednotný. Neberu to nijak špatně, tohle je naprosto normální,“ popisoval reprezentační kouč. Zápas v Podgorici pak označil za „nesmírně důležitý“ vzhledem k boji o druhé místo v tabulce kvalifikace o mistrovství světa 2026.
Je tým zdravotně připraven na páteční válku?
„Jasno bude až po odpoledním tréninku, měli jsme menší zdravotní komplikace. Teprve se ukáže, jak to celé postavíme. S hráči budeme mluvit. Chtěl bych, abychom nastoupili v ideální sestavě.“
Václav Černý opustil sraz kvůli přestupu do Turecka. S týmem absolvoval jen jeden trénink. Je to pro vás komplikace?
„Počítali jsme s tím, že se něco takového může stát. Snažili jsme se, aby kluci, co odcestovali, byli mimo tým, co nejkratší dobu. (společně s Černým ještě Beran). Vašek je zpátky. Je soustředěný. Na zápas bude připravený.“
Jak se změnila vaše práce po příchodu Pavla Nedvěda do role generálního manažera?
„Změnilo se jen to, že je součástí realizačního týmu. Diskutujeme sestavu, systém, probíráme jednotlivé hráče, nominaci.“
Nedvěd trochu v nadsázce řekl, že na prvním setkání jste spolu dvě a půl hodiny ze tří nesouhlasili. Už jste našli přece jen více myšlenkových průsečíků?
„Nemyslím si, že bychom spolu nesouhlasili. Museli jsme věci prodiskutovat, předkládali jsme si fakta. Na druhou stranu by nebylo dobré, kdybychom si jen přikyvovali. To by asi nebylo dobré pro nikoho. Na něco máme jiné názory, ale celkově se snažíme, aby byl výstup jednotný. Neberu to nijak špatně, tohle je naprosto normální.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Dostat se ze skupiny přímo na mistrovství světa je po porážce 1:5 v Chorvatsku spíše v říši sci-fi. Pořád jste však ve hře o druhé místo, které může sehrát zásadní roli v nasazení do baráže. Z tohoto pohledu, berete duel v Černé Hoře za klíčový?
„Ano, jedná se o důležité utkání. V případě vítězství se můžeme od Černé Hory odpoutat. Co se týče baráže, jsme na rozhraní druhého a třetího koše. Čili půjde o nesmírně důležité utkání.“
Ještě k onomu výprasku v Chorvatsku. Stihli jste si během srazu porážku detailně rozebrat?
„Řekl bych, že šlo o normální zpětnou vazbu do týmu. Ukázali jsme si chyby. Ale tak postupujeme i v případě vítězství. Vždy si děláme analýzu. Důležité je, abychom se z toho poučili a v dalším zápase ke stejným chybám nedocházelo.“
Berete v pátek jen vítězství?
„Každý zápas hrajeme na vítězství. Jak jsem řekl, víme, o co tady hrajeme. Černá Hora má kvalitní tým, doma bude ještě silnější. Tudíž očekávám složitější zápas, než v červnu doma.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0