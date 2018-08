Liverpool brání! Nedostal gól, tým drží nový režisér i nestárnoucí Milner

Od té chvíle, co Jürgen Klopp převzal slavný klub, se počet jeho čistých kont poměrně strmě navyšuje. V poslední sezoně jich už napočítáme sedmnáct, tedy téměř v každém druhém utkání. V té probíhající zatím ovšem platí rovnice co zápas, to nula. Co za tím vězí?

Škarohlíd poví, že mírný los na úvod. West Ham, Crystal Palace, Brighton určitě nezní kdovíjak, ale jenom tím to není. Ty hlavní důvody vypadají jinak.

Klopp věděl, že bez vyvážené práce defenzivy a ofenzivy jde možná vyhrát nějaký pohár, ale Premier League takovou nerovnováhu neodpustí. Proto se na práci obranné činnosti v létě cíleně zaměřil.

Vyplácí se mu, že investoval balík, v českých korunách přes dvě miliardy, do stopera Virgila van Dijka. Našel v něm režiséra obranné čtveřice. Od jeho debutu v lednu 2018 udržel Liverpool nulu v jedenácti z osmnácti zápasů. Žádný jiný tým jich neposbíral více.

K lepší rovnováze mezi obrannou a útočnou fází přispívá vynikající a nestárnoucí záložník James Milner, už dvakrát ze tří duelů zvolený mužem zápasu. „Je vynikající,“ chválí ho Klopp.

A pak, co se týče zlepšené defenzivy, tu máme jednoho nováčka, brazilského gólmana Alissona Beckera. Ještě neví, jak se v Liverpoolu pouštějí góly. „Co přišel, je fantastický. Jeho přítomnost je v brance hodně znát, chodí si pro rohy a centry. Když ho potřebujeme, je připraven,“ chválí spoluhráče levý bek Andrew Robertson. Příklad? Dvě minuty před koncem sobotního mače proti Brightonu přišla prudká hlavička zblízka, Alisson ji skvěle vyrazil.

Navíc brazilský brankář platí za jednoho z nejlepších, co se týče práce nohou. To je něco, co Klopp požaduje. I když právě v posledním zápase si Alisson dovolil něco, co se trenérům nelíbí. Při malé domů využil rychlosti míče a podkopl ho tak, že ten se zlehka přehoupl před dotírajícího protihráče a spadl gólmanovi zpátky k noze. „To byla technika, co?“ smál se Robertson. „Ukazuje to sebevědomí, které má, a přenáší to i na nás,“ pochvaluje si zadák. „Jen nevím, co na to trenér…“

Klopp zůstal v klidu. „Pro trenéra to není moc cool. Měl jsem několik stoperů, kteří dělali věci, které by stoper dělat neměl, například Mats Hummels. Ten to dělal pořád, i tam, kdy to opravdu nedávalo smysl, ale byl v tom velmi dobrý. Alisson je gólman, který by očividně mohl hrát v poli. Neudělal to proto, aby se předvedl, ale aby vyřešil situaci. Samozřejmě jsem mnohem víc ocenil zákrok proti hlavičce před koncem zápasu, ale s tímto nemám problém,“ říká kouč.

Pro doplnění, Alisson v Liverpoolu znamená, že Loris Karius, nešťastník z finále Ligy mistrů, se na hostování přesunul do Besiktase. Tam ho vítali jako muže, který vychytá klubu titul.

Zpátky do Liverpoolu. Vzadu to tedy šlape. A když to tak je, může to fungovat i dopředu. Tady si dobře vede čerstvá posila z Guineje, třiadvacetiletý střední záložník Naby Keita. Hraje velmi kreativně a připravuje hodně šancí.

Formu si navíc udržela smrtící trojka Mohamed Salah – Roberto Firminho – Sadio Mané. Salah naposledy rozhodl o těsné výhře. „My to vzadu odbránili a Mo dal gól. Každý jsme splnili svou práci,“ těší Robertsona.

Tolik chvála. Protože jinak – jinak to v sobotu úplně povedené utkání nebylo. „Už před ním jsem věděl, že máme hodně co zlepšit. Zápas to potvrdil,“ říká Klopp. „Myslím, že výhra 1:0 je to nejlepší, co nás mohlo potkat. Nemyslím, že bychom takový výsledek dosáhli moc často.“

Je to takhle: ze 109 zápasů pod Kloppem to bylo podeváté, z toho počtvrté doma.

Do kupy to znamená, že tým vede po třech kolech Premier League. „Být první, to není nikdy špatné. Ale liga teprve začíná a my se musíme zlepšit,“ vybízí kapitán James Milner.

Co na to Klopp? „Není úplně důležité, že jsme teď první. Ale devět bodů po třech zápasech, o tom jsem ještě nikdy nic špatného neslyšel. Nedostali jsme ještě gól, na tom taky není nic špatného.“

Kudy na Liverpool se zlepšenou defenzivou, zkusí příště na svém hřišti Leicester.