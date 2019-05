Oslabený Tottenham prohrál gólem v závěru, Cardiff po roce sestupuje | iSport.cz

Semifinalista Ligy mistrů doplatil na nedisciplinovanost. Ve 43. minutě neudržel nervy Son Hung-min a za strčení do Lermy byl vyloučen. Krátce po změně stran dostal červenou kartu také Foyth za ostrý skluz na Simpsona. Bournemouth dvojnásobnou početní výhodu využil až v první minutě nastaveného času, kdy rozhodl Aké hlavičkou z rohu.

Tottenham, který ve středu čeká odveta semifinále Ligy mistrů na hřišti Ajaxu Amsterodam, ve třetím soutěžním utkání po sobě prohrál výsledkem 0:1.

Bournemouthu pomohl k výhře devatenáctiletý brankář Mark Travers, který se stal v Premier League prvním teenagerem mezi tyčemi v základní sestavě od roku 2006. Tehdy debutoval Joe Hart za Manchester City ve věku 19 let a 178 dnů. Traversovi bude 18. května dvacet.

Wolves zůstávají sedmí, Cardiff sestupuje

Fulham zase postavil do zápasu nejmladšího hráče, který kdy v nejvyšší anglické soutěži nastoupil. Harvey Elliott ve věku 16 let a 30 dnů odehrál v dresu již jistě sestupujícího týmu závěrečné minuty při porážce 0:1 ve Wolverhamptonu. Dosavadní rekord držel jiný fotbalista Fulhamu Matthew Briggs, kterému při debutu v Premier League v roce 2007 bylo 16 let a 68 dnů.

Třetím sestupujícím týmem se stal Cardiff po domácí porážce 2:3 s Crystal Palace. Velšský celek opouští nejvyšší soutěž po pouhém roce a doplnil další dva neúspěšné týmy Fulham a Huddersfield.

Everton udržel šanci na evropské poháry

Everton rozhodl zápas brankami v 17. a 20. minutě. Autorem prvního gólu byl určen obránce Burnley Ben Mee, jenž tečoval prudkou střelu Brazilce Richarlisona. Krátce nato zvýšil vedení domácích Seamus Coleman hlavičkou z dorážky.

Burnley nebyl v zápase správně uznán gól Ashleyho Barnese z ofsajdu a neuspěl ani střídající Vydra, jenž se v závěru marně dožadoval penalty po zákroku bývalého obránce Burnley Michaela Keanea v pokutovém území. Everton tak zaznamenal osmé čisté konto z posledních deseti ligových duelů.

Sedmý tým tabulky Premier League postoupí do předkola Evropské ligy v případě, že již jistý účastník Ligy mistrů Manchesteru City porazí ve finále Anglického poháru Watford.

Výsledek 37. kola španělské La Ligy:

Bournemouth - Tottenham 1:0

Branky: 90+2. Aké

Everton - Burnley 2:0

Branky: 17. vlastní Mee, 20. Coleman

West Ham United - Southampton 3:0

Branky: 16. a 69. Arnautovic, 72. Fredericks)

Wolverhampton - Fulham 1:0

Branky: 75. Dendoncker

Cardiff - Crystal Palace 2:3

Branky: 31. vlastní Kelly, 90. Reid - 28. Zaha, 39. Batshuayi, 70. Townsend

20:45 Newcastle - Liverpool