Premier League | Liverpool po důležité výhře: Van Dijk zaujal gestem, pomohl sekat trávník | iSport.cz

„Máme zakázáno prohrávat i remizovat,“ říkal s úsměvem trenér Klopp na začátku prosince po triumfu v derby proti Evertonu. A tohoto prostého plánu se Liverpool drží i nadále. Ligová bilance? Sedmnáct vítězství, jediná remíza, nula porážek. A bodový polštář před pronásledovateli se pořád zvyšuje.

V Leicesteru Salah a spol. podali suverénní výkon. Nejdřív po půlhodině hry přesně hlavičkoval Firmino, až se skóre v poslední dvacetiminutovce nakonec vyšplhalo do jednoznačné podoby. Klopp se po čtyřgólové palbě přesto snažil brzdit euforii.

„Změnila se jenom čísla. Bylo to 10,11 a teď je to třináct bodů. Necítíme to, nemyslíme na to a ani to nezmiňujeme před zápasy. Prostě to není zajímavé,“ prohodil dvaapadesátiletý Němec k rostoucímu náskoku. „Teď budeme hrát s Wolverhamptonem, Sheffieldem, Tottenhamem a Manchesterem United. To nezní, jako by bylo něco rozhodnuté,“ připomněl program, který jeho mužstvo čeká v příštích týdnech.

I soupeři ale ví, že Liverpool je aktuálně úžasně rozjetý. „Mají velkou sílu, hodně důležité pro ně je i sebevědomí. Vyhráli Ligu mistrů, Superpohár a mistrovství světa klubů, takže se vezou na vítězné vlně. Jejich kádr je nesmírně kvalitní. Ve druhé části sezony se budou těžko chytat,“ podotkl kouč druhého Leicesteru Brendan Rodgers.

Britská média kromě nadvlády „Reds“ zaujala ještě jedna nezvyklá situace. Nizozemský obránce Virgil van Dijk po utkání „pomohl“ trávníkaři soupeře, který začal sekat trávu ve chvíli, kdy se hráči Liverpoolu vydali na děkovačku s fanoušky. Hvězdný stoper se jej ujal a doprovodil ho i se sekačkou stranou.

Pracovník si tak jistě odnesl nevšední zážitek. To Van Dijk si chce na jaře odnést hlavně pohár pro ligového šampiona, ke kterému má po včerejšku zase o něco blíž.