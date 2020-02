Premier League | Souček za West Ham v TV. Kdy, kde a jak často ho můžete sledovat? | iSport.cz

Tomáš Souček míří do West Hamu • Twitter/Jaroslav Tvrdík

Záložník Tomáš Souček si plní sen, ze Slavie zamířil na hostování s opcí do West Hamu. S tím souvisí i rostoucí zájem televizních diváků o zápasy celku z východního Londýna.

Placený kanál Premier Sport, na němž se od této sezony ostrovní fotbal vysílá, jeho debut nenabídl. Jak to bude dál? Bude se Souček v dresu West Hamu objevovat na televizních obrazovkách?

„Pokud ta možnost bude, tak ano. Nicméně si neumím představit, že bychom na úkor West Hamu, nebo jiných týmů z nižších pater tabulky, nevysílali zápasy top mužstev, která budou hrát v tomtéž čase. Přestupem Součka se nijak nezměnilo, že lidé budou chtít vidět hlavně Liverpool, Manchester a tak dále.“ řekl Ivan Křížek, programový specialista DIGI Sport TV, která má Premier Sport spolu s O2 TV Sport v nabídce.

Jenže Souček má také ještě jinou konkurenci. „Dalším faktorem, který to ovlivňuje je, že Slováci zase chtějí vidět Martina Dúbravku v Newcastlu či Ondreje Dudu v Norwichi. Vysílání zápasů West Hamu ale určitě řešíme, víme, že zájem o ně vzroste,“ dodal.

V nejbližší době Premier Sport odvysílá souboj West Hamu na Manchesteru City (neděle 9. února od 17:30). „Ten už v plánech je,“ potvrdil Křížek.

Součka bude možné vidět alespoň ze záznamu

Rozhoduje atraktivnost, ale i důležitost utkání. „Celkově se to u West Hamu bude odvíjet i podle toho, jak na tom bude v tabulce. Když bude hrát důležité zápasy o záchranu, může se stát, že bude ve vysílání častěji. Které jeho zápasy ale přesně budeme vysílat, zatím říct nedokážu,“ konstatoval Křížek a na závěr přidal potěšující informaci: „Pokud ale bude West Ham hrát zápas, který se s jiným nekryje, tak ho samozřejmě vysílat budeme.“

Zvýšený zájem o zápasy West Hamu zaznamenali také u O2 TV Sport, která také stanici Premier Sport svým divákům nabízí. „Vysílatelem, vlastníkem TV licence, na kanál Premier Sport je společnost DIGI SLOVAKIA, která zabezpečuje vysílání po obsahové i technické stránce. Výběr zápasů není v naší gesci. Nicméně s ohledem na zvýšený zájem diváků O2 TV vyvineme maximální úsilí, aby zápasy s Tomášem Součkem měli možnost fanoušci sledovat. Pokud by to nešlo v rámci přímého přenosu, tak obratem zařadíme do programu záznam daného utkání,“ uvedl David Solnař z O2 TV Sport.

Pravděpodobnost, že by West Ham v televizi během víkendu vůbec nebyl, je nízká, přesto i tato varianta existuje. „Prakticky se bavíme hlavně o zápasech, které jsou v sobotu od 16 hodin, kdy se hraje více duelů najednou. V tu chvíli můžeme vybrat jen jeden zápas, další dva ale poté večer vysíláme ze záznamu,“ připomněl Ivan Křížek z DIGI Sport TV.