Co bude s králem kiksů? Karius chce skončit v Besiktasi, klub mu dluží | iSport.cz

Co s ním bude dál? Brankář Loris Karius chce rozvázat smlouvu s Besiktasem Istanbul, kde hostuje z Liverpoolu. Německý gólman, který mezi fanoušky nechvalně proslul hlavně kvůli fatálním minelám, tvrdí, že mu klub dluží peníze. A Besiktas kvůli tomu už podruhé nahlásil Mezinárodní fotbalové asociaci FIFA. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.

Podle britského listu The Guardian nepřišla Kariusovi výplata od březnového přerušení turecké ligy kvůli pandemii koronaviru. Šestadvacetiletý gólman si poprvé na Besiktas stěžoval kvůli nevyplaceným čtyřem měsíčním platům z minulé sezony. Tento spor byl urovnán a vypadá to, že nyní se obě strany dohodnou bez zásahu FIFA.

Besiktas před dvěma lety zaplatil Liverpoolu 2,25 milionu liber (asi 71 milionů korun) za Kariusovo dvouleté hostování s opcí. Ta by letos v létě činila dalších 7,25 milionu liber (asi 229 milionů korun). Pokud bude Kariusův kontrakt v Turecku ukončen, tak se po 30. červnu vrátí do Liverpoolu, kde má platnou smlouvu do roku 2022.

Právě v dresu „Reds“ se gólman nejvíc „proslavil“, když v roce 2018 fatálně pokazil finále Ligy mistrů proti Realu Madrid (1:3). A chyb se nevyvaroval ani na hostování v Besiktasi, což v duelu Evropské ligy na podzim poznal třeba Slovan Bratislava.

Lze proto očekávat, že v nabitém mužstvu kouče Jürgena Kloppa by se Karius za aktuální situace už prosazoval jen těžko, prostor mezi třemi tyčemi si tam v posledním roce navíc pevně podmanil skvělý Alisson Becker.

Varianty pro německého gólmana? Britský server Daily Mail s odkazem na turecké zdroje píše, že zájem o hostování má Wolverhampton. U „vlků“ je jasnou jedničkou Rui Patricio, Karius by ovšem vzhledem k velké porci zápasů mohl dostat prostor, byť by o šanci také musel bojovat.