Arsenal - Tottenham 2:1. Ligový debut Kinskému zhořknul, góly mohl chytat

Náročnější premiéra v anglické lize by se pro nového gólmana Tottenhamu vymýšlela jen těžko. Kinský se postavil do brány na Emirates Stadium proti nenáviděnému Arsenalu, který nutně potřebuje vyhrávat, aby mohl pomýšlet o vysněném titulu. Tíha okamžiku jako by dolehla i na jindy ledově klidného českého brankáře.

Od samého úvodu se hra motala jen kolem jeho pokutového území, když kanonýři zamkli kohouty a vůbec je nepouštěli na útočnou polovinu. Tottenham nebyl schopný vyzrát na aktivní napadání soupeře, z něhož pramenila i velká chyba Kinského, který s rozehrávkou váhal moc dlouho a dostoupil ho dotěrný Kai Havertz. Naštěstí pro českého brankáře se ale míč zasekl pod presujícím útočníkem a mohl ho sebrat do ruky.

Nový muž v bráně Spurs tím ale nastartoval domácí tribuny, které každý jeho následující dotek s míčem doprovázely hlasitým pískotem. Dalšího velkého kiksu s míčem už se Kinský vyvaroval, ačkoli si ještě několikrát počínal lehce neohrabaně. „Kinský mi přivodí infarkt,“ psali na sociální síti X fanoušci Tottenhamu.

A co víc, k nejistým nohám připojil později i nejisté ruce. Proti extrémně nebezpečným standardkám Arsenalu sice několikrát velmi dobře zasáhl a včasně vyboxoval míč do bezpečí, ale i v této disciplíně nakonec zaváhal. Ve 40. minutě Kinského dobře zablokovali útočící hráči soupeře v malém vápně a znemožnili mu sebrat si centrovaný balón, který se tak dostal až ke stoperu Gabrielovi, a ten s odrazem o nešťastně stojícího Dominica Solankeho dopravil míč do brány. Odpověděl tak na úvodní trefu Sona, jenž poslal Tottenham do vedení krátce předtím.

A ještě do poločasu kapituloval Kinský i podruhé a tentokrát byl jeho podíl na brance ještě větší. Z rychlého protiútoku se z levé strany dostal do zakončení Leandro Trossard a vyslal tvrdou střelu směrem ke vzdálenější tyči a exslávistický gólman lovil míč ze sítě podruhé během čtyř minut. Na míč si sice sáhl, ale směr střely prakticky nezměnil, přičemž gólman na nejvyšší úrovni by takovou ránu měl krýt. První poločas tak skončil s bilancí nula zákroků a dvě inkasované branky.

Ve druhém poločase už musel čelit několika nebezpečným střelám soupeře a se všemi si poradil. Na bodový zisk to ovšem nestačilo. Tottenham se přes obranu soupeře nedokázal dostat do větších šancí a výsledek se už nezměnil. Nejblíž k vyrovnání měl nečekaný pokus Pedra Porra ze čtvrté minuty nastavení, který chtěl z velkého úhlu překvapit gólmana Davida Rayu, ale jeho rána orazítkovala jen tyč.

Kohouti tak v lize nevyhráli popáté za sebou a v tabulce zůstávají na 13. místě, daleko za evropskými příčkami.

Newcastle i Aston Villa slaví výhry

Fotbalisté Newcastlu porazili Wolverhampton 3:0 a po šesté ligové výhře za sebou vystřídali na čtvrtém místě Chelsea. Dva góly dal Alexander Isak a na třetí branku přihrál. S patnácti trefami je švédský útočník třetí v tabulce střelců, na vedoucího Mohameda Salaha z Liverpoolu ztrácí tři branky.

Trenér David Moyes, který se po jedenácti a půl letech vrátil na lavičku Evertonu, začal porážkou 0:1 s Aston Villou. Hosté zvítězili díky gólu Ollieho Watkinse z 51. minuty a bodově se dotáhli na šestý Manchester City. Everton prohrál v lize potřetí za sebou a na vítězství čeká od začátku prosince už šest zápasů.

Dokonce šestou porážku v Premier League v řadě utrpěl Leicester, který prohrál 0:2 s Crystal Palace a je dál předposlední.

Premier League - 21. kolo:

Everton - Aston Villa 0:1

Branka: 51. Watkins.

Leicester - Crystal Palace 0:2

Branky: 52. Mateta, 78. Guéhi.

Newcastle - Wolverhampton 3:0

Branky: 34. a 57. Isak, 75. Gordon.

Arsenal - Tottenham 2:1

Branky: 40. vlastní Solanke, 44. Trossard - 25. Son Hung-min.