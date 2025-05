SESTŘIHY: Coufal se loučil s West Hamem porážkou. Arsenal téměř jistě druhý, drama o LM

Vstoupit do diskuse (

Dojemné sbohem nedostalo veselou tečku. Vladimír Coufal naposledy v dresu West Hamu na domácím stadionu musel skousnout porážku 1:2 s Nottinghamem Forest. „Tohoto dne jsem se bál a těžko hledám správná slova. Užil jsem si každý moment v tomto klubu. Byla to čest. Navždy budu foukat bublinky,“ loučil se český obránce ve velkých emocích. Rozlučku s fanoušky Kladivářů značně prodloužil problém s VAR.

Konec éry. Úspěšná generace West Hamu se rozpadá. Trenér David Moyes opustil klub již loni v létě, nyní ho následují další tři stavební kameny vydařených let, které vyvrcholily před dvěma roky v Edenu vítězstvím v Konferenční lize. Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell i Vladimír Coufal si jako oblíbenci fanoušků vysloužili prostor dát sbohem v emotivních videích. „Je to pro mě hrozně moc smutné. Opouštím, co miluji,“ připustil v něm Coufal.

Hráči West Hamu nastoupili k poslednímu domácímu utkání sezony za doprovodu svých dětí. Na atmosféře bylo znát, že Kladivářům sice v tabulce už o nic nejde, ale je třeba zařídit co nejlepší rozlučku zkušených velikánů.

Coufal vzal situaci do vlastních rukou a hned po minutě hry načechral krásný míč přesně na hlavu Tomáše Součka. Vytáhlý záložník sice namířil míč pod břevno, ale gólman Matz Sels pěkným skokem zachránil Nottingham.

„Začali jsme dobře. Díky Vláďovi s Tomášem jsme měli skvělou příležitost, ale bohužel z ní nebyl gól,“ posteskl si trenér West Hamu Graham Potter.

O pár minut později se k zakončení dostal sám Coufal, ale jeho tečovanou ránu levačkou Sels opět zneškodnil. Bylo vidět, že si Coufal moc přeje první trefu v barvách „Irons“.

Povedený nástup West Hamu zahodil do koše gólman Alphonse Areola. Francouz v jedenácté minutě namazal Morganu Gibbs-Whiteovi a hosté vedli 1:0.

„Byl to vyrovnaný zápas proti soupeři, který celou sezonu bojuje o Ligu mistrů. Je zklamáním, že jsme inkasovali po naší hrubé chybě,“ mrzelo Pottera.

Coufal zakončil poločas soubojem s Nikolou Milenkovičem, po němž měl West Ham evidentně kopat rohový kop. Rozhodčí však dotyky srbského stopera s míčem přehlédli a český obránce za svou frustrovanou reakci obdržel žlutou kartu. Milenkovič navíc po změně stran zvýšil vedení Nottinghamu.

„Dlouho trvalo, než společně s videorozhodčími vyřešili, jestli má platit. My jsme potom tlačili a tlačili, až se nám podařilo dát pěkný kontaktní gól. Měli jsme ještě další příležitosti, ale už jsme nedokázali srovnat. Je to frustrující. Chtěli jsme, aby se kluci v posledním domácím zápase loučili vítězně,“ přál si anglický trenér. Domácí body nevytěžili, přestože se utkání se nakonec nastavilo o celých sedmnáct minut.

Coufal tak po pěti letech dal domácímu prostředí sbohem porážkou. Jaké budou jeho další kroky, není zatím jasné. Jako ideální varianta se jeví obráncovo setrvání v Londýně, což by dávalo smysl i z rodinného hlediska. Syn reprezentanta totiž nastoupil do fotbalové akademie Kladivářů. V zimě se spekulovalo o zájmu Fulhamu. Je otázkou, jestli bude trvat i v letním období.

Pětiletku ve West Hamu ovšem může hodnotit jako velice úspěšnou. O místo jedničky na pravé straně defenzivy ho připravil až Aaron Wan-Bissaka, jenž přišel z Old Trafford a hned si ve fanouškovském hlasování vysloužil titul hráče sezony. Tomáš Souček se v něm umístil na třetím místě.

„Nyní je čas se rozloučit a začít psát novou kapitolu. Navždy budu příznivcem tohoto klubu. Navždy budu foukat bublinky, dokud nezestárnu a neumřu,“ odkázal Coufal na slavnou klubovou hymnu.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Everton - Southampton 2:0

Branky: 6. a 45.+2 Ndiaye

West Ham - Nottingham 1:2

Branky: 86. Bowen - 11. Gibbs-White, 61. Milenkovič

Brentford - Fulham 2:3

Branky: 22. Mbeumo, 43. Wissa - 16. Jiménez, 68. Cairney, 70. Wilson

Leicester - Ipswich 2:0

Branky: 28. Vardy, 69. McAteer

Arsenal - Newcastle 1:0

Branka: 55. Rice

SESTŘIH: Arsenal - Newcastle 1:0. Rice rozhodl, Gunners mají (téměř) jisté druhé místo • Canal+ Sport