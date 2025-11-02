Předplatné

SESTŘIHY: Krejčí a spol. v lize stále nevyhráli, jsou poslední. Liverpool zabírá

Video placeholder
SESTŘIH: Fulham - Wolverhampton 3:0. Další lekce, Krejčí prohře nezabránil a jeho tým zůstává poslední • Zdroj: Canal+ Sport
Přestřelka mezi Nottinghamem a Manchesterem United skončila remízou 2:2
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Arsenalu v 10. kole anglické ligy zdolali nováčka Burnley na jeho hřišti 2:0. Vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu zvýšili náskok v čele neúplné tabulky na sedm bodů. V neděli se jim může na čtyři body přiblížit Bournemouth, pokud uspěje na půdě Manchesteru City. Obhájce titulu Liverpool v zápase s Aston Villou přerušil šňůru čtyř porážek a po výhře 2:0 se posunul na třetí místo. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě prohrál ve Fulhamu 0:3.

Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil. Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.

Španělský trenér Mikel Arteta vybral tuto sestavu: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori (72. Hincapié) - Eze (72. Nwaneri), Zubimendi (77. Nörgaard), Rice - Saka, Gyökeres (46. Merino), Trossard (90. Lewis-Skelly). Chybí mu zraněný brazilský útočník Martinelli a norský záložník Ödegaard.

Video placeholder
SESTŘIH: Burnley - Arsenal 0:2. Lídr pokračuje v TOP formě, hvězda ale nedohrála • Canal+ Sport

Liverpoolu hrozilo, že prohraje pět zápasů v řadě, což se mu stalo naposledy v roce 1953. V úvodu ho při střelách Aston Villy dvakrát zachránila jen branková konstrukce. Jako první dopravil míč do sítě Francouz Ekitiké ve službách mistra, ale kontrola u videa potvrdila ofsajd.

Článek pokračuje pod infografikou.

Egypťan Salah v nastavení prvního dějství se už trefil regulérně a číslem 275 vyrovnal rekord Waynea Rooneyho v součtu branek a asistencí za jeden klub. Neuvěřitelnou chybou v rozehrávce mu pomohl argentinský brankář hostí Martínez. A když za jeho zády skončila i tečovaná střela Nizozemce Gravenbercha, musela se Aston Villa po čtyřech vítězstvích smířit s porážkou.

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Aston Villa 2:0. Reds konečně zabrali, na výhře se gólem podílel i Salah • Canal+ Sport

Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál. Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.

V londýnském derby zvítězila Chelsea na hřišti do té doby třetího Tottenhamu 1:0 a bodově se na něj dotáhla. Městského rivala pokořila popáté v řadě, tentokrát to zařídil Brazilec Pedro. Hosté byli po celý zápas mnohem nebezpečnější, na střely na branku vyhráli 9:1.

Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře. Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Bournemouth953116:1118
3Liverpool1060418:1418
4Tottenham1052317:817
5Chelsea1052318:1117
6Sunderland952211:717
7Manchester Utd.1052317:1617
8Manchester City951317:716
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Aston Villa104339:1015
12Brentford1041514:1613
13Newcastle93339:812
14Fulham1032512:1411
15Everton93249:1211
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18Nottingham Forest101367:196
19West Ham91177:204
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

