SESTŘIH: Vynikající Arsenal smázl Burnley, na Slavii přijede nejlepší tým Anglie
Bez náznaku zaváhání. Arsenal nedal Burnley šanci a na Turf Moor zvítězil bezpečně 2:0. Vedoucí tým Premier League se opět opřel o standardní situaci, když vstřelil již osmý ligový gól po rohovém kopu. Na trávníku vládl ve všech ohledech a Slavii vyslal jasný signál, že do Vršovic přijede horký adept na celkové prvenství v Lize mistrů. „První půle byla přímo vynikající,“ liboval si trenér Mikel Arteta, který Slavii už jednou porazil.
Eden v úterý po čtyřech letech opět přivítá Arsenal. Zatímco při poslední návštěvě byla skvadra Mikela Artety až devátá nejlepší v Premier League, nyní byste v Anglii lepší tým nenašli. Už v dubnu 2021 přitom Arsenal vyprášil Slavii ve čtvrtfinále Evropské ligy 4:0.
Burnley recept na úspěch neukázalo. S taktickou a technickou vyspělostí soupeře si nevědělo rady, přestože v létě vydalo na posily více než tři miliardy korun. Desetinásobek slávistických výdajů.
„Jsou strašně, strašně dobří. Mají všechny přísady k tomu, aby se tuto sezónu stali mistry,“ nešetřil chválou kouč poražených Scott Parker.
Největším trumfem Arsenalu jsou rozhodně standardní situace. Burnley to pocítilo při první příležitosti, když hosté udeřili z prvního rohového kopu zápasu. Po skvěle sehrané akci zakončoval Viktor Gyökeres do prázdné branky. „Proti top týmu jsme začali dobře, ale úvodní gól nám sebral vítr z plachet. O to více, že přišel po něčem, na co jsme se celý týden připravovali,“ mrzelo Parkera.
Arsenal se v lize prosadil z osmého rohu v prvních deseti kolech, což je rekord soutěže. Další dva góly přidal ještě po přímých volných kopech. V průměru tak vstřelí ze standardní situace jeden gól na zápas.
Gyökeres střídal o poločase kvůli zranění
„Byl jedním z našich nejlepších hráčů, ale v poločase cítil svalový problém, tak jsme ho raději stáhli. Ještě nevíme, jak je to vážné,“ nechtěl Arteta více komentovat střídání švédského snajpra. Zranění nejlepšího střelce týmu by bylo značnou kaňku na jinak jasném vítězství.
Burnley totiž nefungovalo vůbec nic. Když si netrouflo na konstruktivní rozehrávku od brankáře, šel Arsenal do samostatného úniku po řadě vyhraných soubojů. Martin Dúbravka ovšem Bukaya Saku vychytal. O nic lépe nefungovala ani kombinace. Hosté si díky ostrému napadání vytvořili další tutovku, v níž ale Saka na Dúbravku opět nevyzrál. Nebezpečí pro vlastní branku znamenaly i ofenzivní standardní situace Burnley. Arsenal si takto poradil s dlouhým autem Kylea Walkera a po rychlém brejku navýšil vedení Declan Rice.
„Vzal to na sebe. Nedopočítal bych se, kolik míčů a soubojů vyhrál. Má úžasný progres,“ chválil Arteta motor záložní řady.
Arsenal zápas naprosto kontroloval. Na míči byl klidný, šance si vytvářel postupnými útoky, z brejků i standardních situací. Naopak Burnley se k první střele dostalo až v 71. minutě. Vedoucí celek Premier League působil dojmem, že nemá sebemenší slabinu.
„Líbil se mi především první poločas. Soupeře jsme ani nepustili k našemu vápnu, sami jsme přitom vstřelili dva góly a měli i další šance. Vynikající výkon, který nám dal silný základ k zisku tří bodů. Do druhé půle jsme nuceně udělali pár změn a už jsme nebyli tak dominantní, ale v defenzivě jsme nadále kralovali. Burnley zde přitom za posledních osmnáct měsíců prohrálo jen s Liverpoolem gólem v poslední sekundě zápasu,“ cenil si triumfu Arteta.
Arsenal se nyní přesune do Prahy. V Lize mistrů je zatím bezchybný. Devět bodů ze tří utkání, osm vstřelených branek, žádná inkasovaná. Definice ohromné síly. Napříč všemi soutěžemi neinkasoval už sedm utkání. V součtu s aktuální střeleckou impotencí „sešívaných“ je jasné, že pro Slavii bude úterní střet opravdu těžkou zkouškou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|5
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|6
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|7
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|8
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|14
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup