ONLINE: Paris FC - Lyon 3:3. Šulc skvěle přeloboval gólmana, trefil se už podruhé!
V 10. kole francouzské Ligue 1 nastoupili v základní sestavě Lyonu oba čeští reprezentanti Adam Karabec a Pavel Šulc. Letní posila z Plzně se pak po pauze trefila hned dvakrát v rozmezí sedmi minut. Šulc zapsal již pět gólů v aktuálním ročníku, což z něj dělá nejlepšího střelce týmu. Karabec odehrál 68 minut a Šulc 85 minut, oba celky dohrávají o deseti. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2
Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|3
Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|4
Marseille
|9
|6
|0
|3
|22:9
|18
|5
Lyon
|9
|6
|0
|3
|13:9
|18
|6
Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|7
Monaco
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|8
Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9
Toulouse
|9
|4
|1
|4
|15:13
|13
|10
Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|11
Rennais
|9
|2
|5
|2
|12:14
|11
|12
Paris FC
|9
|3
|1
|5
|14:17
|10
|13
Nantes
|9
|2
|3
|4
|7:10
|9
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Angers
|9
|2
|3
|4
|6:12
|9
|16
Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17
Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18
Metz
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup