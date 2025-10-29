Předplatné

Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FCZdroj: Profimedia
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Adam Karabec se raduje z gólu s Rubenem Kluivertem
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc se proti Nice trefil dvakrát
Adam Karabec v utkání proti Salcburku
Francie - Ligue 1
V 10. kole francouzské Ligue 1 nastoupili v základní sestavě Lyonu oba čeští reprezentanti Adam Karabec a Pavel Šulc. Letní posila z Plzně se pak po pauze trefila hned dvakrát v rozmezí sedmi minut. Šulc zapsal již pět gólů v aktuálním ročníku, což z něj dělá nejlepšího střelce týmu. Karabec odehrál 68 minut a Šulc 85 minut, oba celky dohrávají o deseti. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1063120:921
2Štrasburk1061321:1219
3Lens1061314:1019
4Marseille960322:918
5Lyon960313:918
6Lille1052322:1317
7Monaco 952218:1317
8Nice1052316:1517
9Toulouse941415:1313
10Le Havre1033412:1612
11Rennais925212:1411
12Paris FC931514:1710
13Nantes92347:109
14Stade Brest1023514:189
15Angers92346:129
16Lorient1023513:229
17Auxerre102177:167
18Metz101278:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

