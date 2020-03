Frajer Ronaldo. Své luxusní hotely změní na nemocnice. Vše zaplatí! | iSport.cz

Minulou neděli ještě přispěl k vítězství Juventusu nad Interem (2:0), ale teď řeší Cristiano Ronaldo úplně jiné starosti. Okamžitě po zápase odletěl na rodnou Madeiru, aby byl blízko své matce, která prodělala infarkt.

Serie A byla mezitím přerušena a celý Juventus musel kvůli pozitivnímu testu na covid-19 stopera Danieleho Ruganiho do karantény.

A do boje s koronavirem, který postupně paralyzuje život na celé planetě, se rozhodl aktivně zapojit i Ronaldo, který svou síť hotelů Pestana CR7 Hotels dočasně změní na nemocnice pro pacienty s tímto onemocněním. Zároveň bude podle listu Marca hradit veškerou léčbu a péči v nich.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s @PestanaCR7 hotels will become hospitals next week, where patients in Portugal will be treated free of charge. He will pay all medical staff. #COVID19



