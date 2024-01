Atalanta doma uspěla popáté v řadě, Juventus pouze remizoval s Empoli

Juventusu skončila série pěti vítězných ligových utkání. Už v úvodu ho oslabil Polák Milik, který uprostřed hřiště nesmyslně „zajel“ do soupeře a dostal červenou kartu. I v deseti šli domácí do vedení a postaral se o to znovu srbský útočník Vlahovič, který dal v minulých třech kolech pět gólů a dnes oslavil nedělní 28. narozeniny další brankou.

Jenže dvacet minut před koncem hosté přece jen zužitkovali početní převahu a Baldenzi jim střelou z dálky zajistil bod. Polský brankář Szczesny, který v této sezoně v lize udržel jedenáctkrát čisté konto, měl zřejmě zakrytý výhled a na nepříliš tvrdou střelu zareagoval pozdě.

Atalanta znovu potvrdila, že její stadion je nedobytnou tvrzí, doma vyhrála pátý zápas v řadě. Minule nasázela nováčkovi Frosinone pět branek, obrana Udine byla přece jen pevnější, ale v závěru prvního poločasu také dvakrát kapitulovala. O góly se postarali Rus Mirančuk a Scamacca a zastoupili nejlepšího střelce Atalanty Lookmana, který je s Nigérií na africkém šampionátu. Na obě branky přihrál Belgičan De Ketelaere. Hosté jsou po druhé porážce za sebou jen těsně nad pásmem sestupu.

Italská fotbalová liga - 22. kolo:

Bergamo - Udine 2:0

Branky: 33. Mirančuk, 45.+2 Scamacca,

Juventus Turín - Empoli 1:1

Branky: 50. Vlahovič - 71. Baldanzi

20:45 AC Milán - Boloňa.