Real je pořád stoprocentní, Barcelona se drží v závěsu. Trápení Girony i Atlétika

Hráči Barcelony se radují z gólu
Hráči Barcelony se radují z góluZdroj: ČTK
Real Madrid porazil Espaňol góly Militaa a Mbappého 2:0 a zůstal stoprocentní
Úřadující mistr španělské fotbalové ligy Barcelona si v 5. kole doma snadno poradila s Getafe 3:0. Dvěma brankami k výhře přispěl Ferran Torres. Atlético Madrid remizovalo na Mallorce 1:1 a počtvrté nevyhrálo. Svěřenci Diega Simeoneho neproměnili penaltu a dohrávali v oslabení. Tabulku dál vede Real Madrid, který už v sobotu porazil 2:0 Espaňol Barcelona a je stále bez ztráty bodu. 

Torres v Barceloně otevřel skóre v 15. minutě a o 19 minut později zvýšil. Ještě před přestávkou mohl završit hattrick, ale ve velké šanci trefil pouze břevno. „Barca“ dominovala i ve druhém dějství a výsledek těsně po uplynutí hodiny hry zpečetil Olmo. Svěřencům Hansiho Flicka patří druhé místo, dva body za Realem Madrid, který zatím neztratil ani bod. Getafe je s devíti body osmé.

Na Mallorce mohl madridský celek slavit už ve 14. minutě, ale penaltu nařízenou za Raíllovu ruku Álvarez neproměnil. Domácí gólman Román o čtyři minuty později vyzrál na argentinského útočníka znovu, když mu zákrokem konečky prstů znemožnil zakončit do odkryté branky.

I přes Sörlothovo vyloučení v 73. minutě za surové šlápnutí na Raílla šli do vedení „Rojiblancos“. Zasloužil se o to Gallagher. Mallorca ale proti deseti zvýšila tempo a odměnou byl v 85. minutě vyrovnávací gól Muriqiho, jenž znamenal pro jeho tým zisk druhého ligového bodu. Domácí jsou na předposledním místě, Atléticu patří 12. příčka.

Real má pátou výhru

Real k výhře nad Espaňolem nasměroval gól stopera Édera Militaa, který se trefil ze 30 metrů do levého horního rohu branky. Po změně stran zpoza vápna skóroval přesně k tyči Kylian Mbappé.

Francouzský útočník vstřelil od začátku kalendářního roku 37 branek ve všech soutěžích, z čehož šest bylo zpoza pokutového území. V obou těchto statistikách je nejlepším hráčem z pěti nejlepších evropských lig. Espaňol prohrál poprvé sezoně a nenavázal na předchozí vzájemný duel, ve kterém v únoru doma nad Realem Madrid zvítězil 1:0. V neúplné tabulce je čtvrtý.

Bilbao nevyužilo možnosti se v případě vítězství posunout na druhé místo a ve Valencii prohrálo 0:2. Zápas Athleticu výrazně zkomplikovala červená karta v 57. minutě, kterou obdržel stoper Vivian. Valencie poté udeřila v 73. minutě, když se prosadil nově příchozí Francouz Santamaría. Bývalý hráč Nice nebo Rennes následně v nastaveném čase připravil gól pro střídajícího Dura.

Bilbao prohrálo třetí zápas v během týdne, aniž by skórovalo. Minulou sobotu doma nestačilo na Alavés (0:1) a ve středu podlehlo v prvním zápase Ligy mistrů Arsenalu (0:2). V tabulce je listopadový soupeř Slavie v Lize mistrů sedmý.

Girona na domácím hřišti podlehla nováčkovi z Levante 0:4 a poprvé v historii LaLigy dostala dvě červené karty v jednom zápase. Od začátku sezony Girona prohrála čtvrtý zápas z pěti a na premiérové vítězství v sezoně stále čeká. Za poslední dvě sezony odehrál katalánský celek s ligovými nováčky 13 zápasů a poprvé s některým z nich prohrál až nyní.

La Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Real550010:215
2Barcelona541016:313
3Villarreal531110:410
4Espanyol53118:710
5Elche 52307:49
6Real Betis62319:79
7Bilbao53026:69
8Getafe53026:79
9Sevilla52129:87
10D. Alavés52125:57
11Valencia52126:87
12Atlético51316:56
13CA Osasuna52034:46
14Vallecano51225:65
15Celta Vigo60515:75
16Levante51139:94
17Oviedo51041:83
18Real Sociedad50235:92
19Mallorca50235:102
20Girona50142:151
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

