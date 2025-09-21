Real je pořád stoprocentní, Barcelona se drží v závěsu. Trápení Girony i Atlétika
Úřadující mistr španělské fotbalové ligy Barcelona si v 5. kole doma snadno poradila s Getafe 3:0. Dvěma brankami k výhře přispěl Ferran Torres. Atlético Madrid remizovalo na Mallorce 1:1 a počtvrté nevyhrálo. Svěřenci Diega Simeoneho neproměnili penaltu a dohrávali v oslabení. Tabulku dál vede Real Madrid, který už v sobotu porazil 2:0 Espaňol Barcelona a je stále bez ztráty bodu.
Torres v Barceloně otevřel skóre v 15. minutě a o 19 minut později zvýšil. Ještě před přestávkou mohl završit hattrick, ale ve velké šanci trefil pouze břevno. „Barca“ dominovala i ve druhém dějství a výsledek těsně po uplynutí hodiny hry zpečetil Olmo. Svěřencům Hansiho Flicka patří druhé místo, dva body za Realem Madrid, který zatím neztratil ani bod. Getafe je s devíti body osmé.
Na Mallorce mohl madridský celek slavit už ve 14. minutě, ale penaltu nařízenou za Raíllovu ruku Álvarez neproměnil. Domácí gólman Román o čtyři minuty později vyzrál na argentinského útočníka znovu, když mu zákrokem konečky prstů znemožnil zakončit do odkryté branky.
I přes Sörlothovo vyloučení v 73. minutě za surové šlápnutí na Raílla šli do vedení „Rojiblancos“. Zasloužil se o to Gallagher. Mallorca ale proti deseti zvýšila tempo a odměnou byl v 85. minutě vyrovnávací gól Muriqiho, jenž znamenal pro jeho tým zisk druhého ligového bodu. Domácí jsou na předposledním místě, Atléticu patří 12. příčka.
Real má pátou výhru
Real k výhře nad Espaňolem nasměroval gól stopera Édera Militaa, který se trefil ze 30 metrů do levého horního rohu branky. Po změně stran zpoza vápna skóroval přesně k tyči Kylian Mbappé.
Francouzský útočník vstřelil od začátku kalendářního roku 37 branek ve všech soutěžích, z čehož šest bylo zpoza pokutového území. V obou těchto statistikách je nejlepším hráčem z pěti nejlepších evropských lig. Espaňol prohrál poprvé sezoně a nenavázal na předchozí vzájemný duel, ve kterém v únoru doma nad Realem Madrid zvítězil 1:0. V neúplné tabulce je čtvrtý.
Bilbao nevyužilo možnosti se v případě vítězství posunout na druhé místo a ve Valencii prohrálo 0:2. Zápas Athleticu výrazně zkomplikovala červená karta v 57. minutě, kterou obdržel stoper Vivian. Valencie poté udeřila v 73. minutě, když se prosadil nově příchozí Francouz Santamaría. Bývalý hráč Nice nebo Rennes následně v nastaveném čase připravil gól pro střídajícího Dura.
Bilbao prohrálo třetí zápas v během týdne, aniž by skórovalo. Minulou sobotu doma nestačilo na Alavés (0:1) a ve středu podlehlo v prvním zápase Ligy mistrů Arsenalu (0:2). V tabulce je listopadový soupeř Slavie v Lize mistrů sedmý.
Girona na domácím hřišti podlehla nováčkovi z Levante 0:4 a poprvé v historii LaLigy dostala dvě červené karty v jednom zápase. Od začátku sezony Girona prohrála čtvrtý zápas z pěti a na premiérové vítězství v sezoně stále čeká. Za poslední dvě sezony odehrál katalánský celek s ligovými nováčky 13 zápasů a poprvé s některým z nich prohrál až nyní.
La Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|10:2
|15
|2
Barcelona
|5
|4
|1
|0
|16:3
|13
|3
Villarreal
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|4
Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8:7
|10
|5
Elche
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|6
Real Betis
|6
|2
|3
|1
|9:7
|9
|7
Bilbao
|5
|3
|0
|2
|6:6
|9
|8
Getafe
|5
|3
|0
|2
|6:7
|9
|9
Sevilla
|5
|2
|1
|2
|9:8
|7
|10
D. Alavés
|5
|2
|1
|2
|5:5
|7
|11
Valencia
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Atlético
|5
|1
|3
|1
|6:5
|6
|13
CA Osasuna
|5
|2
|0
|3
|4:4
|6
|14
Vallecano
|5
|1
|2
|2
|5:6
|5
|15
Celta Vigo
|6
|0
|5
|1
|5:7
|5
|16
Levante
|5
|1
|1
|3
|9:9
|4
|17
Oviedo
|5
|1
|0
|4
|1:8
|3
|18
Real Sociedad
|5
|0
|2
|3
|5:9
|2
|19
Mallorca
|5
|0
|2
|3
|5:10
|2
|20
Girona
|5
|0
|1
|4
|2:15
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup