ONLINE: Schick se prosadil z dorážky, Leverkusen ale prohrává 1:2

Fotbalisté Leverkusenu s Patrikem Schickem v sestavě hostí v 18. kole bundesligy Union Berlín. Přenesl si český kanonýr střeleckou formu i do nového roku? Do akce by se mohli dostat i další Češi působící v Německu. Hoffenheim Pavla Kadeřábka hostí Augsburg, na jehož lavičce je připraven Jan Morávek. Sledujte oba zápasy v ONLINE REPORTÁŽI.