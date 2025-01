Schick o formě i vynechání repre: S Xabim jsme si vyjasnili situaci

Patrik Schick není překvapený, jak se mu v posledních týdnech za Leverkusen střelecky daří, dobře totiž věděl, co dokáže. Osmadvacetiletý český fotbalista dal v období od začátku listopadu všech 11 branek v sezoně bundesligy a v tabulce kanonýrů vystoupal na čtvrté místo. Schick pro Bild uvedl, že mu pomohl i rozhovor s trenérem Xabim Alonsem. V říjnu a listopadu vynechal sraz reprezentace, protože cítil, že by mužstvu nepomohl tak, jak by chtěl.

Schick v úvodu sezony plnil v Bayeru roli útočné dvojky za Victorem Bonifacem, po listopadovém zranění nigerijského konkurenta se ale rychle stal nejlepším střelcem mužstva. „Nemůžu říct, že jsem to nečekal, protože vím, čeho jsem schopen. Proto jsem si věřil, že budu dávat góly, když budu hrát,“ uvedl Schick.

„První dva měsíce sezony pro mě evidentně nebyly optimální. Neměl jsem moc herního času, takže jsem evidentně nebyl spokojený. Pak jsme si ale s Xabim Alonsem sedli a vyjasnili si situaci a od té doby vše běží perfektně,“ doplnil český kanonýr.

Na konci prosince se blýskl čtyřmi góly při vítězství 5:1 nad Freiburgem, 10. ledna pak dvěma brankami pomohl k výhře 3:2 v Dortmundu. „Samozřejmě jsem měl velkou radost ze tří bodů z Dortmundu a našeho umístění v tabulce, ale ve skutečnosti to mohlo být ještě lepší. Měl jsem problémy s usínáním, protože jsem hodně přemýšlel o tom, že jsem neproměnil šanci na třetí gól,“ připomněl Schick.

Alonso ho poslední dobou veřejně chválil za to, že zlepšil defenzivu. „Nemyslím, že by to bylo v mé hře něco nového. Ale bylo to něco, na co trenér kladl ještě větší důraz. Nejsem hloupý, takže jsem tento aspekt své hry dále zintenzivnil - to je vše. Snažím se teď soustředit na to, abych se stále více zapojoval do hry a pracoval pro tým. Tím se taky dostávám do více šancí a většinou jsem z nich dokázal skórovat,“ uvedl Schick.

Dvojnásobný vítěz ankety o nejlepšího českého hráče roku chyběl kouči reprezentace Ivanu Haškovi při říjnovém a listopadovém srazu. „S trenérem jsem mluvil. V této situaci pro mě nemělo smysl tam jezdit. Proto jsem raději zůstal tady v Leverkusenu, abych během reprezentačních přestávek tvrdě pracoval. Protože nakonec záleží jen na tom, jak se předvedete v klubu. Když tam odvedete dobrý výkon, v reprezentaci to téměř automaticky následuje,“ řekl Schick.

„Moc jsem tu nehrál, a proto jsem neměl pocit, že bych mohl českému týmu pomoci tak, jak bych chtěl. Když hraji za svou zemi, chci být stoprocentně připravený a vydat ze sebe maximum. To byl důvod mého odmítnutí,“ vysvětlil.

Leverkusen v součtu s poháry i přípravou 11 zápasů po sobě vyhrál. Obhájce titulu ztrácí z druhého místa tabulky bundesligy čtyři body na vedoucí Bayern Mnichov. „Samozřejmě je to jiné než v minulé sezoně, kdy jsme byli vždy vepředu. Teď stíháme Bayern. Je to dobrá pozice, budeme na ně nadále vytvářet tlak. Vzhledem k naší výchozí pozici musíme vyhrát alespoň jednu trofej, to je můj cíl. Máme hlad a můžeme znovu bojovat o titul a domácí pohár. Tým i celý klub na to má sebevědomí,“ řekl Schick.

V létě se o něj podle spekulací zajímalo několik klubů včetně Paris St. Germain či Juventusu Turín. „Neměl jsem blízko k odchodu nikam. Vyhráli jsme double, byla to vůbec nejlepší sezona pro Bayer. Každý v tom hrál roli včetně mě. Samozřejmě jsem měl na začátku této sezony obavy, že mám relativně málo hracího času. Cítil jsem, že mohu týmu pomoci, a chtěl jsem to dokázat. Pro mě a myslím, že i pro trenéra, bylo velmi dobré probrat, co je potřeba udělat, aby byly obě strany spokojené. Tohle se hodně změnilo,“ uvedl Schick.

V Bayeru má smlouvu do léta 2027. „Příští týden mi bude 29 let, ještě ne 30, takže jsem stále mladý,“ smál se Schick. „Ještě nemůžu říct, co bude v létě. Podíváme se společně na to, co Bayer plánuje, a samozřejmě si promluvíme.“ dodal.