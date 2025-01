Schick se znovu trefil, ale remizoval. Čvančara v základu, ztráta Dortmundu

Leverkusen se rámci 19. kola německé bundesligy představil na hřišti RB Lipsko a byl u toho i Patrik Schick. Znovu se gólově zapsal do statistik, v 19. minutě otevřel skóre. Hosté se po gólu Wirtze dostali do dvougólového vedení, to ale neudrželi. Lipsku se podařilo utkání srovnat na konečných 2:2. V dalších zápasech porazil Bayern Mnichov Freiburg 2:1, Dortmund doma pouze remizoval s Brémami 2:2. Při výhře Mönchengladbachu nad Bochumí 3:0 nastoupil v základní sestavě i Tomáš Čvančara, gól ani asistenci ale nezapsal.