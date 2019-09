Zpověď korupčníka: Hodúr popsal, jak se "dělá" zápas, signály i zatčení | iSport.cz

Zákaz provozování jakékoliv činnosti spojené s fotbalem na 25 let. Pro většinu hráčů zřejmě razantní konec známého sportovního života a počátek depresí. Ivan Hodúr se se situací vyrovnal a v debatě Denníku N popsal, jak jeho období spojené s podsvětím probíhalo.

K manipulaci zápasů se uchýlil během působení v Dunajské Stredě a Nitře. „V Nitře to během roku 2011 nebylo růžové. Přišla možnost vydělat si manipulováním zápasů, šlo o přípravný duel," začal svou zpověď aktuálně 40letý bývalý reprezentant. „Mysleli jsme si, že to nikdo nebude řešit a že půjde o lehce vydělané peníze, které si budeme moct užít."

Opak byl pravdou, ještě předtím však Hodúr působil jako zprostředkovatel v Dunajské Stredě. „Poznal jsem kluky, kteří by do toho se mnou mohli jít. V týmu byli někteří fotbalisté, kteří doslova neměli co jíst. Myslím, že by v tom čase do toho šla většina z kádru."

Jak takový byznys v praxi vlastně probíhal? Jednoduše, k hráčům se dostanou pokyny o výkonu i výsledku. „Na hřišti jsme se měli postarat o to, aby zápas dopadl, jak zadavatelé chtěli. Měli jsme udělat penaltu, nebo nechat některého hráče volného. Jednoduše jsme to měli zařídit," přiznal.

„Před utkáním přišel pokyn, že nám někdo z tribuny dá signál - třeba si sundá čepici z hlavy. Většinou jsme zápasy 'dělali' po 20 minutách kvůli live sázkám. Kurz asi za tu dobu vzrostl a věděli jsme, že můžeme na utkání začít pracovat," pokračoval Hodúr.

Také se však stávalo, že utkání neskončilo tak, jak mělo. Následně přišly na řadu i výhružky. „Peníze, o které oni přišli, se jim musely vrátit v dalším zápase s tím, že nedostaneme zaplaceno. Když jsme byli proti, následovaly výhružky," netajil se bývalý záložník.

IVAN HODÚR Narozen: 10. července 1979 (40 let)

Pozice: záložník

Kariéra: Nitra (1998-2000), Slovan Liberec (2001-2007), Mladá Boleslav (2008), MFK Ružomberok (2008), Nitra (2009-2011), Zaglebie Lubin (2012), Spartak Trnava (2013), Dunajská Streda (2013)

Reprezentace: 12 zápasů (2002-2006)

Největší úspěch: titul v 1. české fotbalové lize (2005/2006)

Konec kariéry: 2013 kvůli trestu - zákaz jakékoliv činnosti související s fotbalem na 25 let

„Když se zamotáte do korupce, asi to k tomu patří," dodal zamyšleně. Na povrch vyplavala i částka, která hráčům přistála za dobře "odehraný" zápas. „Bylo to 2500 až 3000 eur (asi 65 tisíc korun - 78 tisíc korun) pro každého. Peníze se předávaly na předem dohodnutém místě," dodal Hodúr s tím, že nejčastěji šlo o benzínky poblíž Dunajské Stredy nebo Bratislavy.

Ačkoliv se mohlo zdát, že korupce nikdy nevyplave na povrch, policie nakonec fotbalistu doběhla. „Když jsem se podíval přes kukátko, věděl jsem, že je zle. Přišli tři policisté, kteří byli velmi slušní. Zeptali se, jestli vím, kvůli čemu přišli a já odpověděl, že asi ano," popisoval čtyřicetiletý bývalý fotbalista. Hodúra policie vzala na stanici, kde vypovídal a strávil tam i noc. „V tu chvíli skončila moje kariéra," hlesl libereckým fanouškům známý středopolař.

Po propuštění se vrátil na stadion, okamžitě si ho zavolalo vedení. „Zeptali se mě, jestli je to pravda. Řekl jsem, že ano a ještě ten den jsem skončil," ohlížel se za řešením Dunajské Stredy. „Myslel jsem si, že se na Slovensku taková věc nebude nikdy řešit. Věřil jsem, že nám všechno projde a budeme to dělat dlouhé roky. Byl jsem naivní, což znamenalo konec mé kariéry," zakončil svou zpověď Hodúr.