Tlak na Real. Hvězdy z Anglie odmítly, Hazarda brání Chelsea. A Neymar?

Hráčům ve španělské lize se nelíbí, že by se některé ligové zápasy měly v budoucnu hrát v USA • Profimedia.cz

Už jen týden a jeden den zbývá do uzavření transferového okna velkých evropských lig. A v Realu pořád vládne klid jako před bouří. „Bílému baletu“ se po letním odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu stále nepovedlo přivést elitního útočníka, který by se stal novou tváří královského klubu a především střílel góly. Jmen se skloňuje spousty, jenže žádný mimořádný transfer neproběhl. A s přibývajícím časem se představitelé slavného celku dostávají pod tlak.