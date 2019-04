Obří smlouva pro Real! Dostane dvakrát víc než Bayern a trumfne Barcelonu | iSport.cz

Útočník Karim Benzema slaví svou první trefu do sítě Eibaru • Reuters

Španělský fotbalový gigant Real Madrid se podle deníku Marca dohodl na dvanáctileté smlouvě s německou firmou Adidas, jež by mu měla přinést 120 milionů eur ročně (přes tři miliardy korun). To je například zhruba dvakrát tolik, co od Adidasu dostává německý velkoklub Bayern Mnichov.