Piqué o Neymarovi: Chtěli jsme překopat naše smlouvy, aby se vrátil | iSport.cz

Sága, která zatím neskončila a zřejmě se tak nestane minimálně až do zimní přestávky. Neymar si v létě postavil hlavu a chtěl z francouzského PSG odejít za každou cenu, nejlíp zpět do Barcelony. Oba kluby spolu jednaly, spekulace nabíraly na intenzitě, ale ze všeho nakonec sešlo. Gerard Piqué, jedna z hlavních hvězd katalánského celku, zpětně přiznala, že i sami hráči chtěli k příchodu brazilského šikuly přispět. Jak?

S odstupem začaly na povrch vyplouvat podrobnosti o jednáních. Lionel Messi si v jednom z rozhovorů povzdechl, že si není jistý, jestli vedení udělalo pro příchod bývalého parťáka všechno. Výkonný ředitel Barcelony, Óscar Grau, kontroval, že všechny nabídky katalánského celku zkrátka PSG smetlo ze stolu.

Teď se ozval Gerard Piqué s tím, že se měli údajně skládat na příchod Neymara i sami hráči.

Tedy skládat, spíš ulevit finanční situaci klubu pomocí přeskupení platů do následujících let. „Bavili jsme se o tom s prezidentem klubu. Ptali jsme se ho, jestli můžeme změnit své smlouvy, aby Barceloně nehrozil problém s finančním fair play," prozradil stoper Piqué v rozhovoru pro pořad El Larguero stanice Cadena Ser.

„Řekli jsme mu, že radši, než abychom vydělali vše v jednom roce, můžeme své smlouvy rozložit do dvou, tří, čtyř dalších let," pokračoval oblíbenec barcelonských fanoušků. „Jako hráči chceme být na stejné vlně s klubem a jestli mu můžeme nějak pomoct, v tomto případě vyhnutím se potížím s finančním fair play, nemáme s tím vůbec problém."

Piqué přitom dodal, že o snížení platu zase tolik nešlo. „Jednání byla spíš o nalezení kompromisu, který by pomohl klubu k tomu, aby podepsal Neymara, pokud by chtěl. Mysleli jsme, že jde o dobrý nápad, pak ale vypluly na povrch další problémy," vysvětloval 32letý Španěl důvod, proč nakonec k úpravám smluv nedošlo.

Sám Neymar nesl pokračování v PSG těžce, ale týmu chce i přesto maximálně pomoct. „Pokud nejste šťastní, nehledě na to jakou práci děláte, musíte hledat nové příležitosti a profese, abyste se našli."

„Snažil jsem se o to, ale nakonec jsem ve Francii zůstal. Udělám pro klub maximum. Budu hrát pokaždé na sto procent, chci do Paříže přinést vítězství, obzvlášť co se Ligy mistrů týče," dodala brazilská superhvězda.

Povedou její kroky na Nou Camp nakonec v zimě? Nebo zvolí jinou, výhodnější variantu? Obě strany zatím mlčí.