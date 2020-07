Barcelona dumá nad třetím trenérem. Ale našla klíč pro fungování hvězd | iSport.cz

Lionel Messi zdraví fanoušky Barcelony poté, co vstřelil sedmistou branku v kariéře • Profimedia.cz

Kapitán Barcelony Lionel Messi poté, co proti Atlétiku vstřelil svou 700 soutěžní branku v kariéře • Profimedia.cz

Útočníci Barcelony Lionel Messi a Antoine Griezmann slaví branku do sítě Villarrealu • Reuters

V sezoně zbývá dohrát čtyři ligová kola, ztráta na vedoucí Real dělá čtyři body. Barcelona už obhajobu titulu ve španělské La Lize nemá ve svých rukách, navíc večer ji čeká náročné derby s Espaňolem, který na Camp Nou bojuje o holé přežití. Tlaky na trenéra Quique Setiéna nadále sílí. Pokud se katalánským hvězdám v příštích 14 dnech nezadaří, je možné, že do srpnové dohrávky Ligy mistrů půjdou opět s novým koučem. Setiéna může u kormidla naopak udržet to, že v posledním zápase na Villarrealu (4:1) upravil taktiku a možná našel recept na to, jak na hřišti nejlépe propojit umění Lionela Messiho a Antoine Griezmanna.