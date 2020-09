Bale ukázal hřívu a opřel se do Realu: Všechno dělají velmi složité

Gareth Bale ukázal rozpuštěné vlasy a pustil se do Realu Madrid • koláž iSport.cz

Prožil mizerné jaro. Po koronavirové pauze si za Real Madrid, který dokráčel ke španělskému titulu, skoro nezahrál. Gareth Bale teď o své situaci v mužstvu po delší době otevřeně promluvil. „Moje budoucnost? Je plně v rukou klubu. A abych byl upřímný, dělají to velmi složité,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sports. Na reprezentačním srazu se jinak aktuálně dobře baví, fanoušky pobavil nezvyklou fotkou s rozpuštěnými vlasy.

Místo gólů a povedených akcí se v souvislosti s Balem v minulých týdnech mluvilo hlavně o bizarních gestech na lavičce během zápasů nebo golfových trénincích. Velšská hvězda úplně vypadla z plánů kouče Zinedina Zidana a řešilo se co dál. Jeho kontrakt (s parádním platem) v Realu totiž platí až do června 2022.

Bale byl během léta spojovaný s Manchesterem United, britská média spekulovala i o možném návratu do Tottenhamu. Sám hráč se návratu do Anglie nebrání, teď se během prvního reprezentačního srazu nové sezony vyjádřil i ke své aktuální situaci. A šéfům na Santiago Bernabeu se jeho slova asi příjemně poslouchat nebudou.

Jednatřicetiletý hráč se totiž vrátil třeba k rok starým neúspěšným jednáním o odchodu do Číny. „Loni všechno zablokovali v poslední možné vteřině. Tehdy šlo o projekt, který mě nadchl, ale pak všechno padlo. Došlo i k dalším incidentům, kdy jsme se o něco snažili, jenže klub nic nedovolil,“ podotkl Bale v rozhovoru pro Sky Sports.

„Já mám pořád motivaci hrát fotbal, takže myslím, že teď je všechno na klubu. Moc toho udělat nemůžu, oni všechno kontrolují. Já mám smlouvu, takže můžu jen pokračovat v tom, co dělám a doufat, že se něco stane. Je to v rukou klubu, a abych byl upřímný, ten to dělá velmi složité,“ zmínil Bale.

Na přímou otázku ohledně angažmá v Anglii odpověděl stručně. „Pokud přijdou nabídky, určitě se na ně podívám. Ale uvidíme, co se stane,“ řekl.

Případný odchod z Realu by pro něj každopádně byl vysvobozením. Teď pookřál alespoň na reprezentačním srazu, jeho Wales na úvod Ligy národů čekají duely ve Finsku a s Bulharskem. Během středečního tréninku jej fotografové zachytili s nezvykle rozpuštěnými vlasy, což mezi fanoušky vzbudilo velký ohlas.

Kde bude na podzim hrát, se ukáže až v následujících týdnech.