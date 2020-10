Frustrace Barcelony: tým nefunguje, fanoušci po Realu rýpali do Messiho

Upřený pohled kamsi do dáli, nulové emoce. Jenom všudypřítomný chlad. Záběr na Lionela Messiho ihned po skončení včerejšího El Clásika mezi Barcelonou a Realem Madrid byl všeříkající. Katalánský kolos doma vybouchl, odvěkému rivalovi po prohře 1:3 přenechal všechny body . A Argentinec se znovu netrefil, proti „bílému baletu“ už pošesté za sebou.

Relativně nadějný vstup do sezony je tak definitivně pryč. Barcelona začíná nápadně připomínat tým ze závěru minulé sezony. Tým, kterému nefunguje vůbec nic. Tým, ve kterém bychom těžko hledali i tak základní fotbalové atributy, jako jsou bojovnost, nasazení, vášeň. Nic z toho totiž ve střetu s Realem nebylo.

„Nejhorší výkon v El Clásiku za několik posledních let. Messi by měl začít přemýšlet, jestli nebude možné klub opustit už v zimě,“ zlobili se na sociálních sítích fanoušci Katalánců.

V úplném úvodu 245. vzájemného měření sil při tom vypadalo všechno nadějně. Barcelona sice brzy prohrávala, když už v páté minutě otevřel skóre Federico Valverde, krátce poté ale vyrovnal zázračný mladíček Ansu Fati.

Od domácích to byla krásná akce, kterou vymyslel a narýsoval právě Messi. Úchvatnou přihrávkou vysunul po levém křídle Jordiho Albu, po jeho balonu do šestnáctky byly účty srovnané. Krátce poté měl kapitán Barcy další velkou šanci. Nedal, ale byl to závan naděje.

Úvodních dvacet minut bylo z domácí strany ještě v pořádku. Jako by si hráči vzali k srdci slova záložníka Frenkieho de Jonga, která vyřkl jen pár hodin před výkopem.

„Musíme všichni pracovat na tom, abychom Leovi vytvořili potřebný servis. On je hráčem, který z toho dokáže vytěžit velké věci,“ pravil nizozemský reprezentant.

Elán ovšem Kataláncům postupně odcházel. Režii převzali hosté. Real byl přímočařejší, odvážnější. A krátce po obrátce stran šel po zásluze do vedení. Barcelonský stoper při centru do šestnáctky viditelně držel za dres hostujícího kapitána Sergia Ramose. Sudí Juan Munuera nejprve komunikoval s kolegou u VAR, následně se šel sám přesvědčit k obrazovce. Rychle měl jasno.

Penalta.

Míč si vzal podle očekávání Ramos a s ledovým klidem proměnil. Ani náhlé manko ale katalánské hvězdy k přešaltrování na vyšší rychlost nedonutilo. Letargický výkon pokračoval, a tak v samotném závěru vykoupal celou defenzivu střídající Luka Modrič a pečetil triumf Realu. Vůbec první ligový na Camp Nou od dubna 2016.

„Hráče musím pochválit. Takticky jsme utkání zvládli výborně. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Byl to od nás dobrý výkon a jsem přesvědčený, že jsme vyhráli zaslouženě,“ radoval se trenér Zinedine Zidane.

A Barcelona? Z posledních tří soutěžních duelů vyhrála jediný. V lize už na Real ztrácí šest bodů. Messi pak v El Clásiku vyšel střelecky naprázdno už pošesté za sebou. Naposledy se trefil v květnu 2018, tedy víc než 900 dní nazpátek. Od té doby ani ťuk.

Pro jednoho z nejlepších hráčů poslední dekády to je nezvyklá vizitka, tak nějak ovšem koresponduje se současným rozpoložením celého klubu.

A kdo ví, jestli Messi v barcelonském dresu vůbec stihne nějakou tu branku Realu ještě vstřelit.