Smutný Messi: s Realem doma naposledy? Pálil, když měl Ronalda...

Svůl klenot Barcelona udržela, jenže v posledních zápasech výrazně ztrácí na hodnotě. Lionel Messi se v sobotním El Clásiku (1:3) neprosadil, ve slavném derby proti Realu už sedmý zápas čeká na zápis do střelecké listiny. Naposledy proti největšímu rivalovi pálil ještě v době, kdy na druhé straně úřadoval Cristiano Ronaldo. Mimořádně nadaný kapitán se na startu sezony ocitl z formy, mimikou i chováním na hřišti je zřejmé, že si fotbal na své „rodné“ adrese už příliš neužívá. Je také možné, že na Camp Nou odehrál své poslední velké derby v kariéře.

Messi se v El Clásiku trefil naposledy v květnu 2018, při remíze 2:2 zacílil přesně v 52. minutě. Na druhé straně ještě sázel góly Cristiano Ronaldo, než zamířil pokračovat v epochální kariéře do italského Juventusu. Messi si od té doby proti největšímu konkurentovi střelecky neškrtl, což u hráče jeho formátu není absolutně zvykem.

V aktuální sezoně se v lize trefil pouze v prvním zápase proti Villarrealu (4:0), od té doby nepřispěl gólem ani asistencí ve čtyřech duelech po sobě. Takovou nelichotivou sérii měla argentinská desítka naposledy v roce 2014.

Stačí se podívat na řeč jeho těla. Messi na hřišti bez míče ještě ubral z tempa, ve tváři drží neustále zachmuřený výraz. Jde o opakující se jev, Messi se neusmíval ani ne chvíli, kdy jeho parta v poklidu drtila na úvod v Lize mistrů maďarský Ferencváros (5:1).

Messi po skončení uplynulé sezony završené debaklem 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem požádal o přestup, rozjížděla se jednání o odchodu do Manchesteru City. Barcelona ale svému kapitánovi rok před ukončením smlouvy odmítla vyjít vstříc - zájemce by musel zaplatit výstupní klauzuli (v přepočtu více jak 18 miliard korun), což v poslední sezoně platného kontraktu nepřícházelo v úvahu.

Ikona Barcelony nakonec ustoupila a Messi se v září připojil k týmu. Je ale čím dál jasnější, že ve svém klubu už není šťastný. Vzájemná spolupráce připomíná spíš trápení, než pokračování báječných let, kdy klub s drobnou desítkou v sestavě vyhrával tituly a další velké trofeje.

Za stávající situace se Messi po sezoně stane volným hráčem a velmi pravděpodobně završí kariéru jinde. Odveta v Madridu je na programu příští rok 11. dubna, což může být pro 33letého útočníka vůbec poslední souboj s odvěkým rivalem na scéně La Ligy.

Barcelona má pod novým koučem Ronaldem Koemanem o čem přemýšlet, tým se hned zkraje sezojny dostal pod nepříjemný tlak. V lize po pěti odehraných zápasech drží těžko akceptovatelnou dvanáctou pozici s bídnou bilancí 2-1-2.

„Byl to opravdu těžký zápas. My jsme měli šance, oni také. Šlo o mé první El Clásico a jsem hodně naštvaný, že jsme prohráli,“ pravil po prohře s Realem krajní obránce Sergino Dest. Teprve devatenáctiletý bek z USA byl jediným z hráčů, který za Barcelonu po bolavé ztrátě promluvil k novinářům. Média se hodně podivovala, protože novic v sestavě ještě ani nehovoří španělsky a není tím, kdo by měl vysvětlovat krach v ostře sledovaném duelu.