Barcelona má plán, jak udržet Messiho! Vyšvihl góly, tyčky i asistenci

Se zimním obdobím a temnými časy koronavirových restrikcí přichází ve fotbalové Barceloně naopak zářnější období. Katalánský gigant znovu těží z nakopnutých motorů Lionela Messiho. Klubová legenda má z posledních šesti zápasů bilanci 5+2 a vrací se do své "normální" formy. Ve středu skolil Bilbao dvěma góly a jednou asistencí, k tomu dvakrát napálil tyč. A na Camp Nou už vymýšlejí strategii, jak svou ikonu udržet i po létě, kdy Messimu končí smlouva.

Barcelona neprohrála sedm zápasů, pětkrát brala všechny tři body a poskočila už na třetí místo ligové tabulky. Slabší období, zdá se, pomalu ustupuje. Tým znovu stojí a padá na výkonech Lionela Messiho, který se vrací na svá obvyklá a pro obyčejného fotbalistu naprosto mimořádná čísla.

Argentinská desítka zcela ovládla středeční duel na hřišti Athletiku Bilbao. Messi založil akci, po níž Pedri srovnal na 1:1, do poločasu stihl ještě po krásné kombinaci se stejným hráčem otočit skóre a poslat Barcelonu do vedení 2:1. Po přestávce navýšil skóre druhým zásahem, když po typické akci Barcelony vlétl do vápna, využil přesné nabídky od Griezmanna a z první narval míč pod břevno.

Mimo dalších krásných momentů stihl ještě dvakrát napálit tyč, při výhře 3:2 šlo jako mnohokrát zase jednou o exhibici malého velkého muže. Messi ve 20 zápasech aktuální sezony vstřelil dvanáct gólů a přidal šest asistencí, od prosince mu roste forma i čísla - ze sedmi duelů včetně dvou v novém roce vytěžil kanadské skóre 5+2 a opět se dotáhl na čelo tabulky střelců La Ligy.

„Od prvního dne, co jsem v klubu, cítím, jak Messi odevzdává týmu naprosto všechno,“ pověděl trenér Ronald Koeman. „Jeho kvalita mě nepřekvapila, ta je evidentní a ukazuje ji už spousty let. Je možné, že na začátku sezony byl méně efektivní, nicméně zlepšuje se a teď je připravený na všechny výzvy,“ dodal nizozemský kouč, kterému hned po letním nástupu hrozilo, že o klíčovou postavu týmu přijde.

Barcelona myslí i na to, jak svou desítku v mužstvu udržet. Messimu v červnu končí smlouva a až na konci sezony se rozhodne, kam svou kariéru nasměruje v dalších letech. Katalánský gigant chce udělat všechno, aby svou legendu přesvědčil. Včetně toho, že je ochotný koupit podíl v klubu zámořské MLS!

Messi nedávno v rozhovoru přiznal, že by ho lákalo vyzkoušet fotbal v USA a žít s rodinou na severu Ameriky. Barcelona si 24. ledna zvolí nového prezidenta, ten nahradí Josepa Bartomea, který pod tlakem veřejnosti na podzim rezignoval.

Xavi Vilajoana, jeden z kandidátů, by rád získal podíl v některém ze zámořských klubů, kam by Messi po vypršení smlouvy v Barceloně mohl na poslední léta na hřišti zamířit. Sám 33etý hráč by se pak na Camp Nou mohl vrátit v roli funkcionáře.

Barcelona už se o vstup na americký trh pokoušela v roce 2008, tehdejší prezident Joan Laporta jednal o vytvoření týmu v Miami. Vyjednávání ale nedopadla a celá akce šla k ledu v roce 2009.