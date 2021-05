Atlético má titul díky přeběhlíkům! Barcelona si mě nevážila, slzel Suárez

Lepší kulisu v honbě za mistrovským titulem si Španělsko nemohlo přát. Atlético Madrid a Real Madrid v posledním kole nepřímo o trofej. Jenže sobotní zápasy slavnostní okamžik zpočátku vůbec nepřipomínaly. Oba týmy se v boji o nejcennější trofej kopaly za uši.

Názorně to ilustrovala situace ze stadionu Alfreda Di Stefana, kde přivítal Real ambiciózní Villarreal. Lídr domácích Sergio Ramos, jenž utkání sledoval v roli náhradníka, radostně pumpoval do vzduchu, když se dozvěděl o vedoucí brance Valladolidu do sítě Atlétika. V tu chvíli vše hrálo do not „bílému baletu“.

Sotva se Ramos a spol. uklidnili z rauše, zchladil je teprve osmnáctiletý Yeremi Pinos. Mladík „žluté ponorky“ využil zmatku v defenzivě domácích a stal se nejmladším střelcem proti Realu v 21. století.

Navíc po hodině hry přišla euforie i na straně Atlétika a naděje městského rivala začaly klesat. Ponížilo je i rozhodnutí videorozhodčího, když neuznalo Benzemův vyrovnávací gól pro ofsajd.

A tak na dvě stě kilometrů vzdáleném stadionu do bot práskl Luis Suárez a 21. ligovou brankou rozhodl o tom, že Atleti získají jedenáctý mistrovský titul v historii.

Real sice nakonec Villarreal díky trefám Benzemy a Modriče porazil. Ovšem Ramosovo gesto z tribuny, kdy ukázal dva prsty na jedné ruce a jeden na druhé, bylo výmluvné.

Titul získalo Atlético.

Suárez jen potvrdil, že jeho letní příchod z Barcelony za „pouhých“ pět milionů eur (cca 127 milionů korun), se ukázal jako aspirant na přestup roku. Atlético oslabilo jednoho z rivalů v boji o titul a o několik měsíců později právě 34letý forvard vysněnou trofej vystřílel.

„Barca si mě nevážila,“ nešetřil Suárez katalánské mužstvo krátce po obratu na půdě Valladolidu. Dojatý seděl na trávníku a užíval si chvíle emočního vypětí. „Atlético mi otevřelo dveře, vložilo do mě důvěru a za to mu budu navždy vděčný.“

Někdejší střelec Liverpoolu či Ajaxu zapadl do plánů Diega Simeoneho jako poslední díl finální skládačky. S produktivitou mu navíc pomohl další pikantní přeběhlík – původem defenzivní záložník Marcos Llorente, jenž od mala působil v Realu Madrid, v létě 2019 přestoupil k městskému rivalovi a na titulu Atlétika se podepsal dvanácti góly a jedenácti asistencemi.

Velkou měrou se však podepsal i argentinský kouč, jenž je podle několika insiderských zdrojů nejlépe placeným trenérem na světě. Simeone udržel mužstvo téměř celou sezonu na prvním místě. Uměl rotovat sestavu, pružně měnil herní formaci a ve finále se stal teprve třetím manažerem Atlétika, který dokázal dvakrát vyhrát ligu.

Během devíti a půl let ve španělské metropoli dovedl tým mimo jiné ke dvěma triumfům v Evropské lize, ovládl domácí pohár, dvakrát do finále Ligy mistrů.

„Jsem šťastný za všechny lidi, kterým jsme udělali radost. Byl to náročný rok. Navždy nám odešli členové rodiny, přátelé, fanoušci Atlétika i ostatních klubů. Že jsme mistrem zrovna my, je jen něco extra navíc,“ zněly první dojmy impulzivního rodáka z Buenos Aires.