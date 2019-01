Koukejte, ofsajd! kritizoval Sarri VAR. Simuloval Kane před penaltou? | iSport.cz

Klíčový moment duelu přišel po pětadvaceti minutách hry. Přesný pas stopera Alderweirelda našel za rozhozenou obranou Chelsea Kanea, který rázem běžel sám na brankáře Kepu. Balon si lehce píchl kolem a po střetu se španělským gólmanem skončil na zemi. Penalta! Nebo ne? Po konzultaci s videorozhodčím zkušený sudí Michael Oliver usoudil, že ano.

Elitní střelec Hotspurs si vzal balon sám a prudkou ranou otevřel skóre. Zároveň vstřelil svůj 160. gól za Tottenham, aktuálně je čtvrtým nejlepším střelcem klubové historie. A v páté sezoně za sebou se dostal přes dvacet branek, což ještě nikdo předtím v dresu „kohoutů“ nedokázal.

Další gól pak už nepadl. Tottenham získal nejtěsnější náskok do odvety, která se bude hrát za dva týdny na Stamford Bridge. Trenér Chelsea Maurizio Sarri se však po utkání vztekal. Nevadilo mu odpískání penalty, ale přihrávka, která jí předcházela. Kane totiž podle italského kouče byl v těsném ofsajdu.

Maurizio Sarri wanted to prove a point that Harry Kane was actually offside prior to the penalty situation. #MyManager pic.twitter.com/hms65pSLxy