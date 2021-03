Konec legendy Celtiku. Po 14 letech jde k rivalovi, překvapil gestem s Kamarou

Scott Brown hrál za Celtic 14 let • Reuters

Scott Brown ve svém posledním Old Firm derby • Profimedia

V Celtic Parku končí éra Scotta Browna. Nikdo za posledních 25 let nenastoupil v zelenobílém dresu tak často jako holohlavý a rtuťovitý střední záložník. S šesti stovkami zápisů je co se startů týče na sedmém místě v dlouhé historii klubu. Jenže teď se blíží pár posledních. A jen v jednom skutečně o něco půjde.

„Bylo to těžké rozhodnutí opustit tenhle skvělý klub, který byl součástí mého života po tak dlouhou dobu. Celtic mě nikdy neopustí, vždycky ho budu mít v srdci. Ale teď je tu nová příležitost a nová kapitola,“ rozloučil se pověstný tvrďák s fanoušky na webových stránkách.

Věk nejde zastavit. Brownovi je 35 let a i když stále ještě patří do zelenobílé základní sestavy, čím dál častěji dostávali příležitost i mladší. Třeba Ismaila Soro z Pobřeží Slonoviny, který záloze Keltů dává výbušnost, jež už v Brownových nohách chyběla.

Místo zelenobílého dresu bude od následující sezony oblékat červený. V Aberdeenu podepsal smlouvu na pozici hrajícího trenéra a má asistovat svému dlouholetému kamarádovi a spoluhráči z reprezentace Stephenu Glassovi.

„Přivést hráče Scottova kalibru bude pro mě i pro celý Aberdeen obrovský převrat. Určitě bude důležitou součástí trenérského štábu, ale bude mít obrovský vliv i na hřišti. A strašně se těším, že mu pomůžu při přechodu ke koučování,“ prohlásil Glass.

Brown do Glasgow přišel v roce 2007 a už tehdy zlomil jeden rekord. Celtic ho z Hibernian koupil za 4,4 milionu liber, což je historicky nejvyšší částka za přestup mezi skotskými kluby. Odchází jako rekordman v počtu startů v aktuálním tisíciletí a sedmý v historii klubu celkově. Má také nejvíc zápasů za Celtic v Evropských pohárech a stěží uvěřitelných 22 trofejí. Deset z ligy a po šesti z poháru a ligového poháru.

Na závěr svého angažmá může přidat ještě jeden. Příští týden zelenobílí hrají finále pohárové soutěže proti Falkirku, následná skupina o titul už vítěze ligy nezmění, tam je dávno rozhodnuto pro Rangers.

Jedním z posledních Brownových zápasů za Celtic bylo víkendové Old Firm a zaujal při něm nečekaným gestem. On, tvrďák, jenž celou kariéru znepříjemňoval fotbal každému soupeři a tím spíš, když byl z Rangers, přímo na hřišti objal Glena Kamaru a podpořil tak kampaň proti rasismu, která se ve Skotsku rozmáhá po zápase se Slavií. „Hodně mě překvapil, protože rivalita Celtiku proti Rangers jde až do nenávisti. Rasismus je tu celospolečenské téma a přesahuje fotbal,“ vysvětloval v rozhovoru pro iSport Zdeněk Zlámal.

Éra Scotta Browna v Celtiku skončí symbolicky: v polovině května proti Hibernian, odkud před 14 lety přišel.