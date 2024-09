Slováci ve velkoklubech, paběrkující Češi. Výjimkou Kadeřábek s Králem

Při nedávném rozhovoru pro iSport.cz otevřel Ondřej Karafiát po přesunu z Mladé Boleslavi do Norimberku ožehavé téma. „My se umíme týmově připravit a tím kompenzujeme sílu jednotlivců. Bylo to vidět i na EURO, že prostě teď Česko nemá takový zvuk jako dřív. Proto si myslím, že si potřebovali více ověřit, jestli na určité věci stačím,“ líčil Karafiát těžké začátky v Německu. Pravda, jde jen o druhou bundesligu, ale ta myšlenka rezonuje.

Čeští hráči ztrácejí v jakékoliv z top evropských soutěží. Dříve se pozice Nedvěda, Čecha, Baroše a spol. brala skoro jako samozřejmost. Dnes utopie, aby kreativní našinec hrál ve velkoklubu. Ba co víc, nemáme ani brankáře, který by pravidelně nastupoval. Na mnoha postech sestavu trenérský štáb Ivana Haška i jeho předchůdce Jaroslava Šilhavého lepí špičkou tuzemské ligy. Česká top trojka sice je v Evropě vidět v pozitivním duchu. Sparta prožívá doslova renesanci. Jenže se podívejte, kdo rozhoduje zápasy. Povětšinou jde o cizince. Potom reprezentace jednoznačně trpí.

Donedávna jsme se mohli konejšit aspoň faktem, že nastupuje v základu West Hamu duo Souček a Coufal. Jenže trenérský ochrance českých kladivářů David Moyes skončil. A nový trenér Julen Lopetegui hledá i jiné varianty.

Češi ale zavírají krám hlavně v italské Serii A. Antonín Barák vzdal boj o místo ve Fiorentině a odešel raději hostovat do průměrné turecké Kasimpasy. Nutno však dodat, že v Itálii zanechal poměrně hlubokou stopu a blíží se dvěma stovkám startů mezi smetánkou pod Apeninami. Kdo to může říct? V poslední době určitě ne poslední zástupce české kopané v Serii A. O Jakuba Jankta údajně v létě usiloval Slovan Bratislava. Sám záložník tuto informaci dementoval a setrval na Sardínii v dresu Cagliari. Jeho letošní bilance? Nenaskočil do hry ani na sekundu a vysedává na lavičce.

Dobré adresy, malá vytíženost

Propad českého fotbalu na scéně zahraničních lig je nejvíce patrný v Německu. Zatímco výjimka Pavel Kadeřábek nesleze z placu, Robin Hranáč má problémy s aklimatizací a Adam Hložek vyměnil jen lavičku Leverkusenu za tu modrou hoffenheimskou. David Jurásek je se zlomenou rukou nyní z obliga. Tolik české vytížení v Sinsheimu, kde Hoffenheim hrává domácí duely.

Reprezentace navíc už nic nemá ani z Kadeřábka. Ten absolvoval obšírný videohovor s Ivanem Haškem někdy na jaře před blížícím se evropským šampionátem. Bývalý obránce Sparty však s díky comeback do národního mužstva odmítl.

Další potíž? Malá vytíženost útočníků i brankářů. Patrik Schick a Tomáš Čvančara plní ve svých klubech až pozici hroťáka číslo dvě, respektive tři. Boniface či Kleindienst jsou momentálně nad jejich síly. Schickovi kouč Xabi Alonso dává přeci jen výraznější šanci. V celkovém porovnání a přínosu pro tým ho však Boniface válcuje.

Mezi brankáři máme hned trojlístek borců v top ligách. Jenže Kovář (Leverkusen) a Letáček (Getafe) se zatím přes zkušenější konkurenty neprosazují. Kovářovi Alonso zalepil ústa chytáním v Evropské lize. V bundeslize přes Hrádeckého nemá nárok. A Vítězslav Jaroš v Liverpoolu? Z rakouského mistra je povětšinou kluk na tribuně Anfieldu.

„Jako trojka bych tam určitě nechtěl. Cítím, že potřebuju především pravidelně hrát. Nechci dělat jakékoliv závěry, dokud se nepotkáme a nenastíníme si veškeré možné varianty,“ řekl před EURO Jaroš, kdy byla ještě jeho situace nejistá. Dnes víme, že neodolal a v plánech kouče Arneho Slota jako trojka Liverpoolu figuruje.

Jediná top soutěž, která se Čechům otevírá možná o něco více než v minulosti, je španělská La Liga. O Letáčkovi už řeč byla. Proti ikoně klubu Davidu Soriovi to má ale obtížné. Lépe jsou na tom zbylí dva Češi. Ladislav Krejčí se po rozpačitém začátku sezony dvakrát objevil v základu Girony. Sice jeho tým oba duely prohrál, ale někdejší kapitán Sparty se ukázal v dobrém světle. Jeho sprint a odzbrojení Ousmana Dembélého v Lize mistrů obletělo svět. Takových highlightů ale Češi nabízejí málo. Pracant Alex Král je milým překvapením –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ na plac v Espanyolu Barcelona je vysílán pravidelně. Není líný na krok a plápolající hříva za ním ho předchází. Takových buldoků ve Španělsku tolik nemají. Že by si právě proto nováček La Ligy Krále vážil?

Jak jsou na tom pod Tatrami?

Slovensko se zalíbilo mnoha neutrálním příznivcům na EURO. Styl kouče Franceska Calzony bavil. Taky má k dispozici možná vůbec nejsilnější reprezentační skvadru v historii samostatného Slovenska. Na rozdíl od Čechů totiž mnoho Slováků hraje v top ligách. A hned tři borci mají potenciál na velkoklub. V případě jednoho z nich už to pod Eiffelovkou vlastně platí.

Slovenská TOP 3

Stanislav Lobotka, 29 let, záložník (Neapol)

Největší slovenská star. Z fleku by se mohl starat o střed pole v Barceloně či Manchesteru City. Neapol mu ale na prahu třicítky nalepila vysokou cenovku.

Milan Škriniar, 29 let, obránce (PSG)

Jeho pozice v Paříži není ideální. Měl nakročeno do arabského světa. Zatím setrval.

Dávid Hancko, 26 let, obránce (Feyenoord)

Spíše shodou okolností nevyšel jeho letní přesun do Liverpoolu či Atlétika, ale megatransfer se blíží.

Další Slováci v nejlepších ligách

Martin Dúbravka, 35 let, brankář (Newcastle)

U Strak je dvojkou za Nickem Popem. V Premier League však odchytal v kariéře 152 zápasů.

Denis Vavro, 28 let, obránce (Wolfsburg)

Čerstvě se přesunul z Kodaně do bundesligy. Zatím se rozkoukává a šilhá po základu.

Adam Obert, 22 let, obránce (Cagliari)

Spoluhráč Jankta zatím na Sardínii není klíčovým prvkem defenzivy, ale loni už stihl 17 duelů v Serii A.

Ondrej Duda, 29 let, záložník (Verona)

Tenhle borec nastupuje v top ligách víceméně pravidelně sedm let. Ve Veroně patří k pilířům.

Tomáš Suslov, 22 let, záložník (Verona)

Jeho čísla v minulé sezoně v Serii A? 32 zápasů, 2 góly a 3 asistence, čeká se jeho další progres.

Matúš Bero, 29 let, záložník (Bochum)

Hraje sice za jednoho z outsiderů bundesligy, ale zato pravidelně. V posledním kole i skóroval.

László Bénes, 27 let, záložník (Union Berlín)

Povýšil z druhé ligy, kde hrál za Hamburk. Naskakuje zatím jako náhradník, ale už se taky trefil.

Dominik Javorček, 21 let, obránce (Kiel)

Nová akvizice nováčka bundesligy. Posila ze Žiliny zažila debut při prohře 1:6 s Bayernem.

Martin Valjent, 28 let, obránce (Mallorca)

Pět let pravidelně hraje v La Lize, už měl na ruce dokonce kapitánskou pásku. Ve Španělsku si ho považují.

Dominik Greif, 27 let, brankář (Mallorca)

Tři předchozí sezony a tři ligové zápasy. Žádná sláva. V nové sezoně chytal už čtyřikrát. Obral o body Real Madrid.