Barák o českých TOP talentech: Karabec je jako můj Tonda, ale lepší | iSport.cz

Tradiční anketu Sportu opanoval Adam Hložek, který v pouhých sedmnácti letech patří do základní sestavy pražské Sparty. „Vnímám ho jako kluka, který to má na svůj věk velmi srovnané v hlavě. Je trpělivý, jen doufám, že vydrží se zdravím,“ popisuje ho Barák. „Sparta si ho hlídá velice dobře, do budoucna může být i jedním z lídrů nároďáku. Ale o tom nerad mluvím, těch talentů bylo za posledních patnáct let moc a spousta z nich zapadla v tratolišti dějin.“

Sparta má v nejlepší desítce ještě jedno želízko, Adama Karabce. „Velmi chytrý hráč, byli jsme spolu na X akcích. Vždy jsem mu říkal: Připomínáš mi mého Tondu, ale jsi lepší, Tonda v tvém věku takhle dobrý nebyl,“ popisuje 16letého hráče Barák, který jej vedl v reprezentaci do 15 let.

Mezi nejlepší teenagery českého fotbalu se dostal Matěj Kovář, brankář sbírající zkušenosti na velmi prestižní adrese. „Hrozně poctivý kluk, myslím si, že dobře nastavený,“ chválí 19letého gólmana Manchesteru United Barák. Rozhovor s Matějem Kovářem ZDE>>>

Pochvalná slova má i pro jiného krajánka v Anglii, Jana Žambůrka, který už sbírá minuty za áčko druholigového Brentfordu. „Veliký potenciál! Je to velmi chytrý hráč, playmaker. Rozhodl se jít cestou dospělého fotbalu v Anglii, to pro něj může být velké ověření,“ říká.

