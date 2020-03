Magický svět gólmanů: Čech zná fotbal i hokej. Co je důležité a kdy bolí nohy? | iSport.cz

Je globálním symbolem české brankářské školy. Získal čtyři tituly v Premier League, vychytal finále Ligy mistrů a překonal mnoho rekordů. Petr Čech má však ještě jedno plus – soutěžní zápasy odchytal nejen ve fotbalové, ale i v hokejové bráně. Teď nás v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium pozve za kulisy magického světa gólmanů. Jak se odreagovával a na co je důležité myslet při komunikaci s obránci?

Na tréninku Chelsea už sebou nemlátí o zem. Posunul se totiž do sportovního managementu. Ovšem brankářskému řemeslu se věnuje dál. V bráně Guildford Phoenix čelí pukům z hokejek soupeřů ve čtvrté anglické lize. „Moc mě to baví,“ říká Petr Čech.

Dostává větší zabíračku fotbalový, nebo hokejový brankář?

„Z hlediska intenzity tréninkové zátěže je to v obou případech podobné. Tedy pokud máte trenéra, který umí udělat výživný trénink. A v zápasech? Ve fotbale je náročnost v pohybu. U hokejového brankáře platí totéž, ale navíc má na sobě dvanáct kilo výbavy. A pohyb ve výstroji je ztížený - jejím odporem a váhou.“

Nohy tedy bolí víc po hokejovém utkání?

„Určitě. Zásluhou bruslení a toho, že jste pořád v pohybu nahoru dolů. Opakovaně jdete do rozkleku a pak zase rychle nahoru. Je to makačka. Abyste ji zvládli, musíte mít silné nohy. Po hokejovém utkání je člověk fyzicky víc unavený než po fotbalovém. Je to dané i tím, že hokejový gólman je častěji v zápřahu. Má mnohem víc akcí.“

Na jaké straně jsou vyšší nároky na koncentraci?

„Ve fotbale. Není tam tolik práce, zvláště pokud chytáte v silném týmu, který většinu hrací doby na hřišti dominuje. Ale pak přijde klíčový zákrok a vy v něm musíte být úspěšný. Mentální únava je z fotbalové brány větší. V hokeji se kolem brány děje víc věcí a brankář je často v zápřahu. Tím pádem je to snazší na koncentraci.“

Vy jste během vrcholné kariéry kombinoval fotbalový a hokejový trénink. Netluče se to?

„Ne. Je to dobré na fyzickou přípravu a samozřejmě na koordinaci. Při fotbale sice používáte hodně obě ruce společně a chytáte velký míč. Takže manuál chytání je jiný. Ale v kombinaci s hokejem se to doplňuje. Člověk se naučí chytat i menší objekt v podobě puku. Naučí se i fungovat oběma rukama jinak – jedna ruka slouží jako vyrážečka, druhá jako lapačka. V hokeji se chytá pod různými úhly a střela zblízka má obrovskou rychlost. To všechno doplňuje způsob chytání ve fotbale.“

Mohl byste to ještě víc přiblížit na konkrétním příkladu?

„Ve fotbale máte třeba tečovanou střelu a musíte použít bleskově jen jednu ruku. Pokud máte průpravu z hokeje, reagujete lépe. Rychlost reakce se pomocí hokeje automaticky zlepšuje: čelíte menšímu puku, který lítá vyšší rychlostí než míč ve fotbale. Tohle můžete velmi dobře využít, pokud oba sporty kombinujete.“

Brankář musí mít co nejvíc klíčů

Může mít podobné účinky i ochranná maska? Fotbaloví brankáři ji nenosí.

„Abych řekl pravdu, tohle nemá žádný vliv. V hokejové bráně člověk po chvilce zjistí, že ani ty mříže nevnímá. Zato je velmi příjemné, když ze sebe ve fotbalové bráně sundáte ten