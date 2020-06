U soudu vypovídal Jansta. Nejsem úředník, ale sportovec, hájil se Pelta | iSport.cz

15:44 Soudkyně jednání přerušila do zítřka, bude dál vypovídat Miroslav Jansta.

15:33 Jansta popisuje svůj vztah ke sportu i to, jak se dostal k funkcionářské činnosti a do vedení tehdejšího ČSTV. „Vytvořili jsme Koncepci Sport 2011. Přibrali jsme Jiřího Kejvala, který neměl dobrou pověst, protože získal půlmiliardovou nabídku na dodání nábytku od Sazky. Přemýšlel jsem, s kým můžu spolupracovat. Ivan Hašek jako předseda fotbalové asociace absolutně vybouchl. Byl jsem rád, že se jeho nástupcem stal pan Pelta. Byl ochoten pracovat a nosí s sebou dobrou náladu. Bohužel, rozešly se naše cesty s panem Kejvalem. Věcně. Máme různé pohledy na český sport. Přímý podpora pro kluby a svazy. Pan Kejval má představu, že peníze půjdou přes olympijský výbor a přes svazy. Tlačil na mě, abych rozprodal majetek ČSTV (dnešní ČUS) a strukturu převedl na FAČR. Měl jsem podporu pana Pelty.“

15:19 Miroslav Jansta: „Cítím se nevinen. Obžalobu vidím jako velkou urážku své dosavadní činnosti.“

15:08 Jednání se přerušuje, za deset minut bude vypovídat Miroslav Jansta.

14:37 Jan Boháč využil svého práva a odmítl odpovídat státnímu zástupci na jeho otázky, stejně jako předtím Zdeněk Bříza a Miroslav Pelta.

14:19 Jan Boháč: „Doteď nerozumím žalobě. Veškeré mé jednání bylo odůvodněné a jeho cílem bylo napravit věci, s nimiž jsem nesouhlasil. Všem jsem měřil stejným metrem a tak, aby všichni příjemci dotaci byli spokojení. Nejsem si vědom, že bych kohokoli jakkoli poškodil. Vnímám to jako velmi závažný zásad do svého soukromí. Obžalobě vyčítám, že postupovala nekorektně. Snažil jsem se vše vysvětlit a nic nebylo bráno a vědomí.“

14:05 Jan Boháč popisuje detail z jednoho jednání pracovní komise, na kterém řešil nesrovnalosti z navrženého dotačního programu. „Shodou okolností jsem seděl vedle (administrátorky Jaroslavy) Krumphanzlové. Ptal jsem se jí: Jak vám to mohlo takhle vyjít? A ona mi řekla: ‚Já jsem to nikdy nedělala, tak jsem tam něco dala a věřila jsem, že si to doděláte na komisi.‘“

13:41 Boháč se diví, že je mu kladeno za vinu navýšení dotace o 12 milionů ve prospěch jeho ČUS, přitom pomohl navýšit dotaci o 30 milionů pro ČOV. „Nejde mi na rozum, že někdo nepochopil, že to není pomáhání ČUS, ale (cizí) ČOV.“

13:40 Jan Boháč dále komentuje nesrovnalosti v Programu III - Program pro sportovní střešní organizace. „Na komisi MŠMT 8.2. 2017 nám nikdo nebyl schopný vysvětlit ty nelogičnosti. Například proč má na územní pracoviště dostávat peníze organizace, která ale žádné nemá. Byly tam chyby také v dalších programech.“

13:37 Také se Jan Boháč zlobí na státního zástupce, že nezohlednil všechna fakta, k nimž přitom měl přístup. „Chci konstatovat, že obžaloba měla veškerou moji komunikaci k dispozici, protože mi zabavila počítač.“

13:30 Jan Boháč vyvrací, co mu obžaloba klade za vinu. Že nezákonně informoval předsedu ČUS Miroslava Janstu o neshodách v navrženém Programu III. „V únoru 2017 byly zveřejněny všechny (dotační) programy. Návrh na rozdělení Programu III byl pro mě katastrofa. Byla tam tabulka, které jsem vůbec nerozuměl. Zavolal jsem proto garantovi Programu III, panu Janstovi. Rozhodně jsem pana Janstu neinformoval nezákonně. Neměl jsem ani podezření, ani obavu, že bych mohl něco porušovat.“

12:08 Jednání se přerušuje do 13 hodin.

11:49 Boháč vysvětluje, jak se dostal do procesu tvoření dotací. „Ministryně v roce 2016 ustavila pracovní skupiny k deseti programům, v létě 2016 se vyhlásilo, že se budou tvořit nové metodiky k nim. Deset programů mělo deset pracovních skupin. Byl jsem přizván, abych se toho zúčastnil. Panem Janstou jsem byl delegován, abych se účastnil pracovní skupiny k Programu III. Pracoval jsem na tom zcela zadarmo.“

11:29 Boháč: „Cítím se nevinný. Co se týče obžaloby, snažil jsem se vysvětlit své postupy, ale nebyl na to brán zřetel. Česká unie sportu byla trvale diskriminována. Byla zcela marginální a ministerstvu to muselo být známo.„

11:26 Žádný z obžalovaných neměl žádnou připomínku k výpovědi Miroslava Pelty. Jeho výslech ze strany soudu skončil. Začíná vypovídat další obžalovaný Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

Pelta ve čtvrtek znovu vypovídal, dál si stojí za svojí nevinou

11:21 Pelta po krátké poradě s Bronislavem Šerákem řekl, že využívá svého práva nevypovídat. A to nejen státnímu zástupci, poškozeným stranám, ale také obhájcům žalovaných stran.

11:20 Bronislav Šerák, obhájce Miroslava Pelty, požádal soud o krátkou konzultaci s klientem. Oba vyšli na chodbu.

11:20 Senát se doptává na platbu dárkových poukazům od CK Alexandrie a zda existoval seznam, kolik za rok využil poukazů... „Neexistoval, na konci roku jsme si sedli. Byly to dvě tři čtyři věci, víc ne. Když jsem byl požádán o příspěvek do tomboly, nikdy jsem nevěděl co. Ale věděl jsem, že Alexandria jsou specialisté na Bulharsko, tak jsem řekl šup a bylo to. A jak probíhalo placení? Dělám to vždycky takhle: zjistím cenu, nachystám se na to, zaplatím a odcházím,“ pobavil Pelta.

Senát ještě zjišťuje, kdo nakonec zaplatil u Alexandrie poukaz pro Kratochvílovou. „Nevím, ale dluh tam není, tak asi paní Kratochvílová,“ stručně praví.

11:18 Pelta využívá svého práva neodpovídat na dotazy státního zástupce. “Vzhledem ke způsobu vedení obžaloby nebudu odpovídat,„ vysvětluje. “To nemusíte vysvětlovat, to je vaše právo,„ říká soudkyně.

11:11 Soudkyně se ptá na Karla Březinu, externího poradce ministryně Valachové. „Znám ho dlouho, je to ze všech politiků největší příznivec fotbalu.“ Soudkyni zajímá, zda Březina vstupoval do přípravy dotačních programů. „To nevím,“ odpovídá Pelta.

11:06 Cihlářová se ještě dotazuje, jak se vůbec poukaz dostal ke Kratochvílové a kdo to zařídil. Byl to Pelta. „Oslovil jsem pana Petra Šatného (marketingový ředitel společnosti), že jeden z poukazů využije Kratochvílová,“ říká a vysvětluje způsob, jak se k poukazům dostával. „Buď to bylo tak, že chce někdo něco do tomboly, tak jsem kupříkladu jeden koupil za deset tisíc. Ale jako Pelta, ne jako FAČR. Nebo jsem chtěl udělat radost doktorovi a dal mu poukaz. Vyfakturovalo se to na Jablonec, měl jsem důvěru společnosti (Alexandrie), v ní evidovali moje požadavky a za rok jsme udělali vyúčtování, ovšem s fyzickou osobou Peltou. Byl jsem pro cestovku VIP klient.“

11:04 Na řadu se dostává dárkový poukaz v hodnotě 200 tisíc korun pro obžalovanou náměstkyni Simonu Kratochvílovou od cestovní kanceláře Alexandria, který měl Pelta zajistit. Soudkyně Cihlářová zjišťuje, kdo a jak poukaz platil. „Předností poukazu bylo, že se může využít déle a splatnost poukazu byla časově odložena. Byl také v nákladové ceně. Co vím, Kratochvílová volala do cestovky, že to chce zaplatit, vyvinula maximální úsilí, aby to zaplatila. Pokud jí v Alexandrii říkali, že to platit nemusí, je to pochybení pracovníka cestovní kanceláře,“ obhajuje se.

10:50 Pelta znovu na žádost soudkyně vysvětluje záležitost pronajatého bytu, který nabídl k bydlení někdejší náměstkyni Simoně Kratochvílové, s níž krátce předtím navázal intimní vztah. Pelta pořídil dle svých slov byt z rodinných důvodů, pro syna, který jej však nakonec nevyužíval. Věc zařizovala zaměstnankyně svazu, takže to prý mohlo vypadat, jako by byt platila asociace. „Byl jsem nedůsledný, ale platil jsem to já jako fyzická osoba. Paní Kratochvílová mi to pak platila hotově a chtěla smlouvu, aby tu jsem zase nechtěl z osobních důvodů já.“

10:31 Jednání pokračuje.

10:15 Pelta si vyžádal přestávku, hlavní líčení se na deset minut přerušuje

10:14 Pelta vypravuje, jak se mu ozývala spousta lidí z fotbalového prostředí s různými investičními záměry pro své kluby. „Každý pondělí jsem měl na Strahově frontu,“ vypráví. Soudkyně se ptá, zda ho dotyční žádali o preferování žádostí a speciálně se dotazuje na šéfa Varnsdorfu, Vlastimila Gabriela. Mimochodem, Pelta pochází právě z tohoto hraničního města. „Nevím, o co mě žádal. Zda to bylo hřiště, nebo kabiny,“ odpovídá Pelta. Cihlářová se dotazuje, zda spolu řešili zásobník. „To si nepamatuji. Měl jsem 300-400 telefonátů denně. Byl jsem strašně exponovanej,“ ošívá se bývalý svazový předseda.

10:04 Soudkyně nyní čte Peltovi z odposlechů úryvky, z nichž vyplývá, že minimálně o některých konkrétních investičních požadavcích měl přehled. A zajímá ji, jak se k nim dostal.

Pelta: „Paní Kratochvílová po mně chtěla názor.“ Soudkyně: „Proč po vás?“ Pelta: „Je z menší vesnice, neznala to prostředí. Obrátila se na mě jako na člověka, který se v tom prostředí orientuje.“ A dodal, že je důležité, že on sám nic fakticky neovlivňoval.

10:02 Cihlářová čte z odposlechů, ptá se, z jakého titulu se mohl dotacemi zabývat položku po položce. To měl Pelta totiž vypovědět i v přípravném řízení. „Položku položce jsem to neřešil. Jen mě seznamovala (Kratochvílová), jací lidi přišli a s jakými žádostmi.“

9:53 Soudkyně: „Řešil jste se Simonou Kratochvílovou investiční dotace?

Pelta: „Bavili jsme se. Paní Kratochvílová mi říkala, že tohle mi dala ministryně, tohle někdo, tamto někdo.“

Soudkyně: „Ale já se ptám, proč to říkala vám?“

Pelta: „Měli jsme k sobě komunikačně nejblíž. Ale já byl bez možnosti jakkoli zasáhnout. Na žádné nahrávce není, že bych někomu z žadatelů volal, někoho ovlivňoval.“

9:46 Pelta líčí, jak ho štvala „úřední košilka“ na FAČRu, dopisy prý musel podepsat ten, ten a ten... „Vy jste tedy úředník,“ ironicky poznamenala Cihlářová. „Já jsem sportovec,“ odvětil obžalovaný.

9:41 Soudkyně: „Věděl jste, že informace o dotacích podléhaly ze strany obžalovaných Kratochvílové a Břízy, pracovníků ministerstva, mlčenlivosti?“ Pelta: „To jsem neřešil. Já to bral, jako že jsme všichni ten sport.“

9:41 Pelta říká, že má nahrávku z inkriminovaného dne 9. února. Cihlářová o tom neví. „Na záznamu samozřejmě není, který úředník papíry rozdával. Nicméně naše jednání je na zvukovém záznamu. To je doložitelné.“

9:38 Soudkyni zajímá, proč ještě 15. února, tedy šest dní po zjištění informace o pokrácených dvaceti milionech, děkuje Simoně Kratochvílové (v odposlechu), že mu tu informaci sdělila. „To nevím. To mi nedává logiku,“ říká Pelta. „Mně to taky nedává logiku,“ odpovídá soudkyně. „Možná jsem ji chtěl zvednout psychicky, udržet ji v náladě. Já se snažím takto s lidmi pracovat.“

9:37 Cihlářová tlačí na Peltu a zajímá ji devátý únorový den roku 2017, kdy proběhl hovor mezi ním a obžalovanou Simonou Kratochvílovou, kde mu sdělovala výši dotací pro fotbal, jež byly nižší oproti původnímu návrhu. „To se stalo po Národní radě pro sport, nechtěl jsem se před dalšími šestadvaceti lidmi projevovat a tlačit před nimi na náměstkyni. Pak jsme si to vyříkali po telefonu,“ tvrdí Pelta.

9:35 Pelta o zjištění, že fotbal dostal o necelých dvacet milionů méně. „Já neřeknu, že se mi udělalo špatně. Já řeknu, že jsem v IKEMu a operujou mi by-pass. Já mám takovou povahu.“

9:27 „Návrh Národní rady pro sport byl 571 milionů pro fotbal, pak jsem se dozvěděl, že je to jen 542 milionů,“ říká Pelta. Cihlářová se ptá, jak se k těmto informacím dostal. „Dozvěděl jsem se to na jednání Národní rady pro sport, kdy úředník nám rozdal navržené listiny. Ale nevím kdo, to byl, někdo z úřadu. Do té doby jsem žil v klidu s tím, že dostaneme tolik, kolik jsem očekával“

9:26 Soudkyně Lenka Cihlářová se ptá, zda Miroslav Pelta coby člen Národní rady pro Sport mohl získávat informace z probíhajícího dotačního řízení poté, co odevzdal svůj návrh. „Ano, na takové informace jsem měl právo.“

9:16 Miroslav Pelta se právě postavil k pultíku a začíná druhý den jeho výslechu.

8:54 Od 9 hodin pokračuje soud, dále bude vypovídat Miroslav Pelta.

