Kadlec už kouká i na fotbal, každý den je ve fitku. Našel si tam práci | iSport.cz

Je to pět měsíců, co Václav Kadlec absolvoval náročnou operaci kolene. Sportu se rekreačně věnuje ale i nadále. • Koláž iSport

Bývalý sparťanský útočník Václav Kadlec má za sebou složité období. Před pěti měsíci podstoupil vážnou operaci kolene, která znamenala konec jeho kariéry . „Bylo to opravdu psychicky náročné, fotbal jsem nemohl sledovat ani v televizi,“ říká. Jak se někdejšímu fotbalovému supertalentu daří dnes? A co ho aktuálně zaměstnává nejvíc?

V únoru vydala Sparta zprávu, která upoutala fanoušky. Její útočník Václav Kadlec ukončil ve svých teprve 27 letech kariéru. Odštípnutá chrupavka od kosti, špatný vnitřní meniskus a problémy s čéškou byly důvodem operace kolene, která bývalému hráči už nikdy nedovolí dostat se do plné zátěže.

„Bylo to pro mě opravdu psychicky náročné období. Když bylo zranění čerstvé, nemohl jsem fotbal ani sledovat v televizi. Nedokázal jsem si představit, že si už nikdy nezahraju na vrcholové úrovni. Teď už jsem se z toho dostal a na fotbal se sem tam podívám. Koukám ale jen na Spartu, zbytek mě popravdě moc nezajímá,“ říká Kadlec.

Trvalo to zhruba dva měsíce, než mu noha dovolila začít opět s aktivním způsobem života. I když operace znamenala konec profesionální kariéry, rekreačního sportu se bývalý hráč Sparty rozhodně vzdát nechce. Volný čas, který nemůže trávit na hřišti, se proto rozhodl investovat do posilování, při kterém koleno tolik nezatěžuje.

„Když mi to čas dovolí, chodím do fitka každý den. Zhruba dvakrát týdně zařazuji kardio na udržení kondice. Chodím například běhat nebo si někam vyjedu na kole. Z rekreačního sportu můžu dělat úplně všechno, tedy až na fotbal. Hra je na koleno hodně náročná, jsou tam časté změny směru, výskoky, brždění... To by aktuálně noha ještě nezvládla,“ vysvětluje.

Cvičení ve fitness centru není pro Václava Kadlece aktuálně jen koníčkem. Má tu i své pracovní povinnosti. Ve fitness centru trénuje klienty, kterým pomáhá v dosažení jejich cílů. V nedávné době si vzal do parády například The Johnyho, esportového hráče Sparty.

„Začal jsem trénovat lidi ve fitness centru a mám za sebou i kurz trenéra. Není to práce na plný úvazek, ale spíše takový doplněk, který mě ale moc baví. Rozhodně by mi nevadilo, kdybych se tomu měl jednou věnovat naplno.“

Časem by Václav Kadlec chtěl vyzkoušet opět i fotbal. Ze zdravotních důvodů, ale už jen rekreačně. Hra, která byla léta nedílnou součástí jeho života mu totiž přirozeně začíná chybět. „Fotbal jako hra mi chybí moc, věci okolo, cestování a další povinnosti k fotbalu už méně. Rozhodně se, ale těším, až si zase zahraju. Uvidíme, jak to půjde. Dávám tomu ještě pár měsíců.“

Václav Kadlec si čekání na první opravdovou hru po operaci krátí, jak se dá. Kromě jeho oblíbené FIFA třeba taky teqballem. Teqball je sport podobný nohejbalu, hraje se však na stole a vaším úkolem je přehrát míč na soupeřovu polovinu stolu.

„Stal jsem se tváří teqballového turnaje, který se konal tento týden v Praze. Hru jsem si sám vyzkoušel a moc mě baví. Musím být ale opatrný. I když to není klasický fotbal, na koleno je to pořád dost náročné.“