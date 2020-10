Armáda poslušných. Berbr tahal sudí výš, aby upevnil moc, dokládá policie

2015. Rozbouřená doba... Dagmar Damková s Romanem Berbrem míří na výkonný výbor FAČR po příletu z kvalifikace na ME 2016 v Lotyšsku... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

Berbrova hlasovací mašinerie, „Náčelníkova“ armáda... Roky se ve fotbalovém prostředí šuškalo o tom, jak si místopředseda FAČR Roman Berbr buduje svůj vliv a díky síti loajálních funkcionářů je pak schopen na valné hromadě prosadit přesně to, co potřebuje (včetně svých znovuzvolení). Při téměř dvouletém sledování Berbra, Romana Rogoze a spol., kteří jsou obviněni z ovlivňování zápasů pomocí uplácení sudí či zpronevěry, ke stejnému závěru došla i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). S odkazem na text policejního obvinění, jež mají k dispozici, to uvedly Lidové noviny.