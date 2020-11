Berbr stáhl i žalobu na Vízka. Jen taktika, jak se dostat z basy, reaguje

Zase může dobře spát. Nad Ladislavem Vízkem už nevisí hrozba soudního procesu. Roman Berbr stáhl z vazební věznice žalobu na olympijského vítěze z Moskvy. „Těšil jsem se, že to požene až do Štrasburku,“ usmívá se fotbalový internacionál. Bývalý místopředseda FAČR se stejně zachoval i v případě někdejších rozhodčích Libora Kovaříka a Radka Kociána. K soudu je hnal za kritiku vlastní osoby.

V lednu 2016 podal Roman Berbr společně s manželkou Dagmar Damkovou žaloby na pět osob. Čtyři byli bývalí sudí (Libor Kovařík, Tomáš Kovařík, Radek Kocián a Antonín Kordula), kvintet doplnil Ladislav Vízek. Všichni veřejně kritizovali praktiky ve světě českých fotbalových rozhodčích s akcentem na muže přezdívaného ve fotbalových kruzích Náčelník.

Odvetou jim byly žaloby, které požadovaly vždy omluvu, ve dvou případech také finanční postih. Soudy se táhly dlouhých pět let, definitivně ještě neskončily, v případě Ladislava Vízka proces ještě nebyl zahájen.

A už ani nebude.

Je po všem.

„Přiznám se, že první měsíc jsem trpěl. Blbě jsem spal, nebyl to příjemný pocit. I když jsem věděl, že jsem nic špatného neudělal, trochu jsem se bál. S člověkem to zamává, v noci jsem se budil, ale pak to odeznělo,“ připouští Vízek, po němž žalující strana chtěla sto tisíc korun odškodného a omluvu.

Dnes se od svého advokáta dozvěděl, že Berbr svoji žalobu stáhl. Oznámení došlo na soud už osmadvacátého října. Na oficiální vyrozumění však právní zástupce slavného fotbalisty stále čeká. „Je to jen formalita. V tomto týdnu mu informace má přijít do datové schránky. Určitě budeme požadovat náhradu vzniklých nákladů. Přece jen to stálo nějaké peníze. To se nedá nic dělat,“ vážně praví Ladislav Vízek.

Novinu oznámil svým nejbližším. Manželce Simoně, dceři Pavlíně i zeťovi Vladimíru Šmicerovi. „Všem jsem volal, mají radost, ale ve mně se toho moc nezměnilo. I když… Když je skutečně po všem, tak si uvědomuju, jak to od Berbra bylo podlé, ubohé a zlé. Pro náš fotbal jsem udělal daleko víc, než on. U soudu to nikdy nemohl vyhrát. Jedině, že by ta jeho chobotnice byla roztažená až tam. Zpočátku jsem totiž takové informace měl, říkalo se to,“ vzpomíná na první měsíce roku 2016.

Nyní doufá, že se mu dostane omluvy od Dagmar Damkové, manželky Berbra. Ta se totiž k žalobě připojila. „Doufám, až se potkáme, že mě neobejde obloukem, ale podívá se mi do očí a omluví se. Bývala to veselá dáma, několikrát jsme spolu mluvili. Myslím, že bych si to zasloužil. Ale moc to nečekám. Víte, od Berbra to neberu jako pohnutí mysli ve vazbě. Z jeho strany jde jen o taktiku, jak se z basy, co nejrychleji dostat. Snad se už nikdy nepotkáme,“ přeje si Vízek.

Zhruba před dvěma týdny došlo ke stažení žalob i v případech Libora Kovaříka a Radka Kociána.

„Osmadvacátého října přišlo do datové schránky, že žalobu stahuje. Tím Berbr potvrdil, že jsem měl ve všem pravdu,“ reagoval druhý jmenovaný. „Kdyby ho nezavřeli, určitě by to neudělal,“ souzní s názorem Vízka a nevylučuje návrat do fotbalu. „Dokud tam byl Berbr, který mě nechal vyřadit, neměl jsem větší ambice. To se teď může změnit, fotbal mám rád a baví mě,“ shrnul.

Libor Kovařík také cítí velkou úlevu. „Chtěl bych poděkovat všem, co nám drželi palce. Hlavně klukům, kteří se mě u soudu zastali. Kteří tam řekli pravdu. Kdyby to neudělali, mohl jsem mít velký problém,“ říká.

Omlouvat se nemusí ani další někdejší fotbalový rozhodčí Tomáš Kovařík. Nejvyšší soud v říjnu dovolání Berbra a Damkové bez veřejného jednání odmítl dovolání proti rozhodnutím pražských soudů. Dnes své rozhodnutí s konečnou platností potvrdil.

S kým se soudili Berbr a Damková

Libor Kovařík

(bývalý rozhodčí)

Žaloba požadovala 800 tisíc korun a omluvu. Probíhala slyšení, na řadu měli přijít svědkové obžaloby.

Tomáš Kovařík

(bývalý rozhodčí)

Žaloba požadovala omluvu. Soud první instance Kovaříka odsoudil, vyšší instance verdikt zrušila, následně byla obžaloba zamítnuta u obvodního soudu. Po odvolání případ mířil k Nejvyššímu soudu, který ho zamítl.

Radek Kocián

(bývalý rozhodčí)

Žaloba požadovala omluvu. Okresní soud v Brně žalobu zamítl, po odvolání případ mířil k Nejvyššímu soudu.

Ladislav Vízek

Žaloba požadovala 100 tisíc korun a omluvu. Řízení ani nezačalo.

Antonín Kordula

Žaloba požadovala omluvu. Krajský soud pravomocně rozhodl, žaloba byla zamítnuta. Berbr a Damková se odvolali k Ústavnímu soudu.