Boj na Prachaticku. Šéf Trněný v ohrožení, ve hře je estébáctví

Jiří Trněný, na rozdíl od jiných, kteří to nyní o sobě tvrdí, skutečně stál otevřeně proti Romanu Berbrovi. Na valných hromadách ho nevolil, mnohdy jako jediný. Což tehdejšímu vládci vadilo, protože snil o sta procentech hlasů. Po jedné z valných hromad mu také přišla SMS s informací, že „na dně Orlíku je místa dost.“

Že to mělo spojitost s fotbalem, není jisté, přesto překvapuje, že po sešupu značky RB čelí Trněný dosud největšímu riziku, že nebude zvolen. Opozice poslala do boje Pavla Hodinu, bývalého hráče, rozhodčího a trenéra, nyní člena výkonného výboru FK Lažiště.

„Chceme ve vedení okresu někoho šikovnějšího. Chceme lepší komunikaci s kluby. Chceme člověka, který se bude věnovat mládeži, kterého budou zajímat naše problémy,“ tvrdí Petr Kouba, předseda Tatranu Prachatice, který je patrně nejsilnějším tahounem za změnu.

Víc než jména na straně soupeře je pro Trněného podstatné, že Hodinův tým má zřetelnou podporu klubů a je možné, že Trněného porazí. „Nikdy jsem se nebránil žádné opozici. Za kandidaturou pana Hodiny ale podle mého názoru stojí především má rozepře s některými krajskými kluby poté, co jsem je potrestal za fiktivní zápasy minipřípravek před třemi lety. Obávám se, že vítězstvím mého protikandidáta by se do okresu vrátily staré pořádky, proti kterým jsem více než deset let bojoval,“ tvrdí Trněný.

Pro objasnění: Trněný v roce 2018 udělil pokuty třem klubům, včetně Tatranu Prachatice, které neodehrály zápasy mini přípravek, ovšem vytvořily k nim fiktivní zápisy. Dotčené oddíly to vysvětlují počasím, v němž děti podle nich kopat nemohly, a neochotou Trněného utkání přeložit.

O Trněném se ve dnech předcházejících volbě objevilo, že byl spolupracovníkem StB. Není to však pravda. „Slyšel jsem, že podobné metody používají někdejší pomocníci pana Berbra naprosto běžně. Normálnímu člověku je z toho na zvracení,“ říká.

Petr Kouba odmítá, že by s tím jeho tábor měl co do činění. „S tím nemáme nic společného. Od takových pomluv se distancujeme. Do fotbalu politiku netaháme,“ tvrdí.