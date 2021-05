Poborský, nebo Pauly podle Tvrdíka lže. Strahov: Nesmysl. Přijde i Fousek

Setkání kandidátů s delegáty na půdě FAČR či jeho orgánů nejsou mimořádnou praxí, vedle Čech se chystá na 26. května rovněž na Moravě. Byť i to vzbudilo výhrady, pozornost a kritiku hlavně vyprovokoval hlavně způsob, jakým zval zástupce klubů z ČFL a divizí sekretář příslušné Řídící komise pro Čechy Jan Hořejší. Stylizace jeho mailů nasvědčovala tomu, že na schůzku, o niž Poborský zažádal, zval osobně i předsedu FAČR Martina Malíka, sekretáře Paulyho či bosse Jablonce a Plzně Miroslava Peltu a Adolfa Šádka či šéfa plzeňského krajského svazu Martina Drobného. Mimochodem stejně jako Hořejšího spojovaného s bývalým fotbalovým bossem Romanem Berbrem obviněným z korupce.

Poborského protikandidáti, mezi něž do čtvrtka patřil vedle Fouska i Vladimír Šmicer, to podrobili drtivé kritice a měli jasno v tom, že se sejde vlivová skupina podporující Poborského. „Mně už tam skutečně chybí jen jedno jméno – Roman Berbr,“ řekl Šmicer ve svém prohlášení, jímž oznamoval odstoupení z kandidatury. Poborský v rozhovoru pro Sport reagoval, že o dalších účastnících schůzky neměl tušení a že je mu jedno, kdo se v sekretariátu asociace objeví.

V debatě na ČT se už od dvou ze jmen mírně distancoval. „Namotali se tam tihle lidé...“ řekl. „Není to úplně hezká společnost nebo někteří lidé, proti kterým já i veřejně vystupuju. Ale to je realita,“ dodal. Když měl být konkrétní, uvedl: „Z toho seznamu mě zarazil pan Pelta, Martin Malík, který není úplně můj šálek kávy. Ale s tímhle bohužel nic nenadělám.“ Což ovšem nemusí být úplně pravda – i když záleží na interpretaci.

Ale popořadě. Za Hořejšího, který se obrnil mlčením, vystoupil generální sekretář Pauly. Ve čtvrtek uvedl, že o setkání s delegáty mohl projevit zájem každý z kandidátů. A že to tedy vedle Poborského udělali i Pelta a spol. Hořejší nicméně výslovně psal o tom, že je pozval on a označil je za hosty. „Byl to nešťastně formulovaný mail,“ říká Pauly. Podle jeho čtvrtečních slov v každém případě mohl o účast v pondělí požádat i kterýkoli z dalších uchazečů o funkce v novém vedení FAČR. „Samozřejmě pokud k takové žádosti dojde, bude jí okamžitě vyhověno,“ slíbil Pauly.

Této možnosti využil Fousek, jehož vystoupení má následovat hned za hodinkou vyhrazenou Poborskému (začne v 16.30). Připojili se i kandidáti do výkonného výboru Martin Mulač nebo šéf Středočeského KFS Tomáš Neumann zastupující hnutí Fevoluce. A zájem ve čtvrtek projevil i slávistický šéf Tvrdík, jenž by rád rovněž zasedal ve výboru. Po SMS komunikaci s Paulym se ovšem do něj i Poborského tvrdě opřel. „Písemně jsem dnes požádal jako kandidát do VV FAČR o účast na pondělní schůzce. Odpověď – schůzka je organizována na žádost Karla Poborského a musím se s ním domluvit, jestli bude souhlasit s mojí účastí. Distanc KP od hostů není důvěryhodný,“ uvedl na Twitteru.

Jeho slova však Pauly odmítá. „Nic takového se nestalo. Pan Tvrdík mi oznámil, že se hlásí na všechna setkání pořádaná FAČR. Sdělil jsem mu, že FAČR žádná setkání nepořádal, nepořádá a pořádat neplánuje, kandidáti si na všech úrovních setkání dohadují sami,“ říká. A upřesňuje, že měl na mysli vedení asociace – protože Řídící komise pro Čechy je jejím orgánem, tedy stejnou „firmou“.

„Současně jsem mu (Tvrdíkovi) sdělil, že má kontaktovat pana Poborského, který s jeho účastí jistě nebude mít problém, nebo se může spojit s Řídící komisí pro Čechy, s čímž mu mohu pomoci. Ostatně takto učinila už celá řada kandidátů a bylo jim, samozřejmě, vyhověno,“ tvrdí dále Pauly.

To by ovšem znamenalo rozpor v tvrzení Poborského, že o dalších účastnících schůzky nevěděl. Podle Paulyho tvrzení by ho totiž stejně jako Tvrdík museli kontaktovat i Malík, Pelta a spol. a vyžádat si jeho souhlas. Generální sekretář FAČR to vysvětluje tak, že se souhlas týká přítomnosti na Poborského prezentaci bez nároku na zapojení do debaty – a nikoli toho, že kandidáti vystoupí ve svém vlastním bloku. Takto se prý přihlásil například Neumann.

Další věcí je to, že třeba Mulačovi Pauly účast na setkání s delegáty odsouhlasil obratem osobně, zatímco Tvrdíka odkazuje na Hořejšího. „Účast opravdu řeší on, řídící komise si setkání organizují samy. Já opravdu nejsem ničí sekretářkou. Ani Karla Poborského, ani Petra Fouska, ani Jaroslava Tvrdíka,“ usmívá se Pauly. „Už jsem byl do celého toho koloběhu zapojen. Chtěl jsem reagovat rychle, aby se nešířily další spekulace a podobně. Všem ostatním rád zprostředkuju kontakt na komisi. I pan Tvrdík by mohl na setkání být,“ tvrdí Pauly. Zároveň připomíná, že předseda představenstva Slavie je kandidátem za profesionální kluby, a schůzka se přitom týká klubů, které ho nevolí. Ani to by prý však nebylo na závadu. „Proto vyjádření nechápu,“ diví se Pauly.

Ten tvrdí, že se šéf Slavie ohledně své žádosti už neozval, ani na jeho pozdější vyzvání. A trvá striktně na odmítnutí tvrdých výroků. „V případě, že by měly podobné dezinterpretace a obvinění ze lži pokračovat, jsem připraven zveřejnit osobní komunikaci s panem Tvrdíkem,“ uzavírá.