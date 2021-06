iSport podcast: Proč vyhrál Fousek? Staré struktury byly nepřipravené

Novým šéfem českého fotbalu se oproti očekávání stal Petr Fousek. A nejen to, dokonce bude řídit FAČR s většinou lidí, které si sám vybral. Proč byly předpovědi mylné a co nakonec převážilo ve prospěch nového předsedy Fotbalové asociace? Šlo o jeho politickou zručnost, výbušný průběh valné hromady a nepřipravenost starých struktur, anebo zákulisní dohody? Proč si nakonec Karel Poborský a jeho tým nezvládl zajistit dostatečnou podporu?

O tom všem a mnohém dalším v novém speciálním povolebním iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport Ondřej Škvor a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Co převážilo ve prospěch Fouska a proč staré struktury nezvládly volby?

12:19 Kdo je Zdeněk Šimek, jehož zpráva o kauze dezinfekce přispěla k volbě Fouska?

19:42 Bude mít Fousek prostor ke změnám a nakolik budou staré struktury dál zasahovat do řízení FAČR?

33:28 Překonal Fousek očekávání jako politik a co budou první kroky? Kam by mohl Šmicer?