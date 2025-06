Fotbalové přestupy ONLINE: Bývalý hráč Sparty jde do třetí ligy, Barcelona blízko posile

Pražskou Duklu posílí mládežnický reprezentant a kapitán slávistického béčka Eric Hunal. Jak oznámil klub z Julisky, oba pražské celky formu stoperova angažmá ještě finalizují, hráč už se nicméně s armádním klubem připravuje. Pro Hunala, který se v závěru sezony dostal jen na lavičku A týmu, půjde o první zkušenost v nejvyšší ligou, ačkoliv už v zimě po něm hodně toužily Pardubice.

"Chceme aby cesta mladých hráčů byla připravená. V Pardubicích to nebylo připravené, měli zraněné hráče a byl by spíše záplatou. Huny k tomu přistoupil skvěle, ačkoliv ho to možná ho to lehce v kariéře zbrzdilo," přiznal na jaře iSportu kouč slávistického B týmu Jan Jelínek.

Nový kouč David Holoubek řízného stopera v jarní části Chance Národní Ligy několikrát sledoval osobně. Mládežnický reprezentant celkem za pátou nejlepší defenzivu soutěže odehrál 26 utkání.