Fotbalové přestupy ONLINE: Chorý a West Ham? Klub ho prý nechtěl. Guardiola Itálii nepovede
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 24. července 2026
Španělský trenér Pep Guardiola italskou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Pětapadesátiletý kouč o tom informoval technického ředitele svazu Paola Maldiniho krátce poté, co se objevily zprávy, že se obě strany výrazně rozcházejí v otázce výše platu. Guardiola údajně požadoval 20 milionů eur ročně, federace nabízela polovinu.
West Ham a Tomáš Chorý – bylo to opravdu na stole? Ačkoliv před definitivním omilostněním útočníka Slavie rezonovala v českých médiích informace o oťukávačce ze strany West Hamu, kterou Sportu rovněž jeden zdroj potvrdil, dost možná se nezakládaly na pravdě. Podle zdrojů blízkých londýnskému klubu se Kladiváři na Chorého nedotázali, ani o hráče oficiální cestou neprojevili zájem.
Jednatřicetiletý útočník nepatří do typologie hráčů, které klub pro návrat mezi elitu hledá. West Ham je se slávistickými hráči spojován díky své minulosti opakovaně, v zimě se rovněž objevovaly nepřesné informace o zájmu o Mojmíra Chytila. Tak či tak, situace je uzavřená, Chorý zůstává ve Slavii, a pokud odehraje podzim bez vroubku, otevře se cesta k prodloužení smlouvy.
Německý fotbalový svaz dnes podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Byl preferovaným kandidátem od doby, kdy Julian Nagelsmann rezignoval po šokující porážce Německa s Paraguayí na penalty v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa na konci června.
Klopp dostal za úkol zotavit národní tým z dalšího neúspěšného mistrovství světa. Německo nevyhrálo zápas play off na žádném světovém šampionátu od zisku titulu v roce 2014. Kouč přijal první trenérskou pozici od odchodu z Liverpoolu v roce 2024. Smlouva je platná až do mistrovství světa 2030.
Zprávy ze dne 23. července 2026
Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém kanále pražského klubu. Rozhodnutí by si nerozmyslel, ani kdyby o něj měl zájem nový trenér národního mužstva. „Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ prohlásil Zelený.
Čtyřicetiletý Luka Modrič si prodlouží profesionální kariéru o další rok. Se svým dosavadním zaměstnavatelem AC Milán se dohodl na pokračování spolupráce do konce nadcházející sezony. „Po sezoně, která zůstala za očekáváním, je obrovským přáním znovu hrát prim. Nová sezona představuje projekt, v který věřím a který mě motivuje,“ řekl Modrič s poukazem na až pátém místo v uplynulé sezoně Serie A.
Aston Villa získala na hostování do konce sezony záložníka Alejandra Garnacha z Chelsea. Součástí dohody je i možnost trvalého přestupu argentinského fotbalisty. Klub o tom informoval na webu. Dvaadvacetiletý Garnacho přišel do Chelsea loni za 40 milionů liber z Manchesteru United, ale na Stamford Bridge se do základní sestavy neprosadil. V minulé sezoně odehrál 43 soutěžních zápasů a dal osm branek.
Rakouský záložník Xaver Schlager se stal hráčem Nottinghamu, kde obnoví spolupráci s krajanem na postu trenéra Oliverem Glasnerem. Pod jeho vedením v minulosti působil osmadvacetiletý fotbalista ve Wolfsburgu, nyní přichází do anglické ligy z jiného bundesligového týmu Lipska, kde strávil uplynulé čtyři sezony. Forest na klubovém webu uvedli, že účastník nedávného mistrovství světa podepsal dvouletou smlouvu.
Aboubacar Traoré měl údajně vypovědět smlouvu s Karvinou a čerstvě posílil ostravský Baník.
Arsenal posílí řecký útočník Christos Tzolis z Brugg. Úřadující šampion Premier League oznámil, že s čtyřiadvacetiletým reprezentantem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Podle britských médií londýnský klub za Tzolise zaplatí Bruggám 34 milionů liber (964 milionů korun), což je rekordní přestupní částka v belgické lize.
Tzolis má za sebou v Belgii vydařené dvouleté angažmá. Za Bruggy odehrál 108 soutěžních zápasů, v nichž dal 43 gólů a připsal si 45 asistencí. Mužstvu pomohl v roce 2025 k triumfu v domácím poháru a v uplynulé sezoně, v níž byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy, i k mistrovskému titulu.
Do Premier League se Tzolis vrátí po dvou letech. Od roku 2021 působil tři sezony v Norwich City, v nejvyšší soutěži si před odchodem do Brugg připsal 14 startů. V národním týmu má na kontě 34 zápasů.
Tomáš Chorý bude i v příští sezoně hrát za Slavii! Informaci, kterou ve čtvrtek jako první přinesl server idnes.cz, na tiskové konferenci oficiálně potvrdil předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík. Důležitou roli sehrál sehrál v rozhodování okolo útočníka fotbalové reprezentace majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne. Více čtěte ZDE >>>
Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci potvrdil dlouhodobé informace Sportu o tom, kteří hráči A-tým Slavie opustí. „Oscar má asi tři nabídky. Já mu to přeji, má rok do konce smlouvy. Svolení odejít má i Jindřich Staněk. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ řekl předseda představenstva. Liberijského záložníka má lákat arabský poloostrov, zkušený brankář věří v nabídku z Německa.
Mladík Matouš Srb míří ze slávitického dorostu do Bayernu Mnichov, odchod teprve šestnáctiletého ofenzivního záložníka byl potvrzen na předsezonní tiskové konferenci. „Ačkoliv jsme hráči nabízeli dlouhodobý kontrakt a setrvání, nakonec jsme uzavřeli dohodu s Bayernem Mnichov za podmínek, které jsou na úrovni hráče A-týmu,“ řekl CEO Martin Říha.
KRC Genk rozšířil svůj tým o 23letého nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho, který do belgického klubu přestupuje z italské Pisy za 10,5 milionu eur (v přepočtu zhruba 254 milionů korun). Do Itálie přitom přišel teprve letos v lednu z Plzně. V jarní části sezony odehrál dvanáct zápasů a jednou skóroval, sestupu ze Serie A však nezabránil. Durosinmi podepsal v novém klubu čtyřletý kontrakt.
Devatenáctiletý sparťanský záložník Lukáš Moudrý míří na hostování do Jihlavy. V minulé sezoně hrál druhou ligu za rezervu Letenských.
Útočník Jonatan Braut Brunes je blízko přestupu do Sparty! Podle polského novináře Kamila Głębockého dnes nenastoupí za Rakow v předkole Konferenční ligy proti Vallettě. S velou pravděpobností už za polský celek hrát nikdy nebude. Pětadvacetiletý útočník je bratranec hvězdného kanonýra Erlinga Brauta Haalanda. V Ekstraklase nastřílel za 64 zápasů 30 gólů. O prvotním zájmu Letenských o nejlepšího střelce uplynulé sezony polské ligy informoval deník Sport a web iSport už na začátku července.
Druholigové Ústí nad Labem zpeněžilo asistenta. Klub na startu letní přípravy oznámil, že jedním z pomocníků nového kouče Davida Oulehly bude Marcel Seifeddine z Midtjyllandu, ten však záhy obdržel nabídku od dánského prvoligisty Horsens, kterou přijal. Jelikož měl v Ústí platný kontrakt, Horsens ho muselo ze smlouvy vykoupit. Ústí tak na kratičkém angažmá trenéra finačně vydělalo. „Dostali jsme na něj nabídku a jelikož chtěl do první dánské ligy, rozhodli jsme se ji využít a za malé statisíce korun ho prodat,“ vysvětlil sportovní manažer Jakub Dobiáš.
Brankář Hugo Jan Bačkovský odmítá chytat za Duklu a čeká na jiné nabídky, v týmu ovšem prozatím zůstává. „Po sezoně jsem seděl se všemi hráči, kteří u nás měli smlouvu a všichni dostali možnost pokračovat. Po Bačkovskému jsem chtěl, aby zůstal, že to kolem něj postavíme. Hugo má smlouvu ještě na rok, ale s klauzulí, že v případě sestupu může zadarmo odejít. Řekl mi, že za Duklu chytat nechce, že má vyšší ambice. Neodjel na soustředění, ale dál trénuje s A týmem. Nemůžeme v zápasech využívat hráče, který nechce hrát za Duklu,“ vysvětlil situaci trenér Pavel Šustr.
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil ve 43 letech fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize má 537 zápasů a 60 gólů. Více čtěte ZDE >>>
Artis Brno posílil brankář Tadeáš Stoppen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezoně z Olomouce. Součástí dohody mezi kluby není opce, uvedla Sigma na svém webu. Dvaadvacetiletý gólman už odchytal za Artis dva zápasy v přípravě.
Zprávy ze dne 22. července 2026
Tomáš Chorý na slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace před novou sezonou Chance Ligy převzal trofej pro nejlepšího střelce minulého ročníku a promluvil i o své situaci. „Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku ještě sám neznám odpověď. Myšlenek mám strašně moc. V brzkých hodinách by se to mělo oznámit. Uvidíme, co a jak bude,“ řekl útočník Slavie. Více o dění posledních týdnů kolem Tomáše Chorého čtěte ZDE >>>