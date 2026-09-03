Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara je v Hradci! Sigma cílí na mladíka, co hrál v Itálii
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. září 2026
Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové. „Tomášovým příchodem získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál,“ řekl sportovní ředitel Petr Pojezný.
„Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku. Jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů,“ uvedl Čvančara po příchodu do ambiciózního klubu, který neuspěl v kvalifikaci Konferenční ligy. V domácí soutěži je Hradec Králové desátý.
Olympiakos nadále utrácí. Po rekordním transferu Gustava Puerty z Nottinghamu znovu lovil v Premier League. Teď přivedl z Aston Villy jamajského křídelníka Leona Baileyho. Devětadvacetiletý reprezentant podepsal v Aténách smlouvu do června 2029 a po pěti letech tak opouští anglický klub, se kterým v minulé sezoně slavil triumf v Evropské lize. Rodák z Kingstonu začínal v Evropě v belgickém Genku, odkud se v lednu 2017 přesunul do Bayeru Leverkusen. Právě v Německu na sebe výrazně upozornil a během čtyř let nasbíral 156 soutěžních startů, 39 gólů a 25 asistencí. V roce 2021 si jeho výkony vysloužily přestup do Aston Villy. Část sezony 2025/26 strávil na hostování v AS Řím, kde nastoupil do 11 utkání, než se v lednu vrátil do Birminghamu
Viktoria Žižkov oznámila návrat Petra Mareše (35). Zkušený obránce znovu oblékne dres pražského celku po dlouhých dvanácti letech. Naposledy působil ve Zbrojovce Brno, s níž se po půl roce rozešel a do nejvyšší soutěže nezasáhl. Pražané reagují na katastrofální vstup do sezony, nedávno představili i Filipa Novotného z Ústí.
Druholigový Prostějov reaguje na nepříliš povedený start do sezony, ve kterém z úvodních šesti kol nasbíral jen pět bodů. Podle informací iSportu míří do kádru trenéra Bohuslava Pilného třiadvacetiletý stoper Lukáš Endl z Karviné a dvaadvacetiletý záložník David Bauer z Chrudimi. Prvně jmenovaný se ve Slezsku nedokázal pod koučem Romanem Westem prosadit do základní sestavy a jen paběrkoval po pár minutách, druhý chce po sestupu do ČFL zase nakopnout kariéru v profesionální soutěži. Debutovat v dresu Hanáků by oba mohli již v pátečním domácím utkání s Táborskem.
Zprávy ze dne 2. září 2026
David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde již působí další český reprezentant Pavel Bucha. Informovaly o tom oba kluby. Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo.
Sahmkou Camara odchází ze Slavie. Jak informoval deník Sport a web iSport, o 23letého hráče projevil zájem Slovan Bratislava, účastník hlavní fáze Ligy mistrů. Oba kluby spolu jednaly v úterý večer a nakonec se dohodly. Třiadvacetiletý francouzský obránce míří na roční hostování bez opce do Slovanu. Slavia má právo si hráče v zimní přestávce stáhnout zpět.
Tomáš Čvančara by se mohl podle reportéra německé verze Sky Sport Floriana Plettenberga přesunou na roční hostování do Hradce Králové. Je pravda, že Východočeši stále shánějí útočníka, protože jim nevyšel záměr s příchodem Bělorusa Hermana Barkouskiho, který má podle všeho neřešitelný problém se získáním pracovního povolení. Více čtěte ZDE>>>
Rychlost, konstruktivní rozehrávka a kvalitní levá noha. Léo Borges, pětadvacetiletý Brazilec z polského Pogoň Štětín, tohle splňuje a proto si jej vyhlédla Sigma Olomouc. Na konci ročníku mu končí v Polsku smlouva a Sigma chce zareagovat na nové zranění v kádru. Více o možné přestupu ZDE>>>
Na trase mezi Plzní a Prahou je zase živo. V první řadě jde o Tomáše Chorého. Vedení Viktorie by rádo ztraceného (zlo)syna získalo zpět do kádru. A to nejlépe okamžitě. Celý příběh je však poměrně složitý. Zásadní roli v něm hraje Jaroslav Tvrdík. Deník Sport popisuje zákoutí zamýšlené transakce i uvažování klíčových aktérů. Reprezentační útočník navíc není jediný, o koho se jedná. I Slavia má zálusk na jednu z plzeňských opor. VÍCE ZDE>>>
Liberec potvrdil 21letého útočníka Eneje Marsetiče, který přichází ze slovinského celku NK Brinje Grosuplje. S klubem podepsal smlouvu až do léta 2031. Marsetič, který se narodil 4. prosince 2004, je odchovancem FC Koper. Už v dorosteneckém věku zamířil do Itálie, kde působil v akademii Parmy. Za její tým do 18 let nastoupil do více než třiceti soutěžních utkání a vstřelil tři góly. Do seniorského týmu Parmy se však nikdy neprobojoval. „Byl jsem dost překvapený, že o mě Slovan projevil zájem, protože jsem v první slovinské lize odehrál teprve sedm zápasů. Všechno se seběhlo hodně rychle a nemohl jsem tomu uvěřit. Slovan je kvalitní a ambiciózní klub s velkou tradicí a třemi tituly. Pro mě je to opravdu velká věc,“ řekl hráč po svém příchodu na sever Čech.
Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Šestadvacetiletý italský útočník bude v lombardském klubu hostovat z Fiorentiny, součástí dohody je povinnost později hráče odkoupit. Podle médií bude transfer stát i s případnými bonusy 40 milionů eur (968 milionů korun).
Kean změnil v Itálii působiště po dvou letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, s kterým třikrát slavil ligový titul. V Serii A nastupoval také za Veronu a celkem odehrál v nejvyšší domácí soutěži 173 zápasů a vstřelil 49 branek. Zahrál si i za PSG nebo Everton
Devatenáctiletý Johnson Agwom Dauda podepsal s Libercem smlouvu na pět let. V probíhající sezoně však bude nadále sbírat zkušenosti na hostování v srbském FK Novi Pazar, odkud na sever Čech přestoupil.
„Johnson Dauda je pro nás investicí do budoucna a především do jeho potenciálu. Jedná se o křídelního hráče s velmi zajímavými fotbalovými vlastnostmi. Splňuje všechny předpoklady, které od krajních hráčů vyžadujeme a které jsou podle nás důležité pro jeho adaptaci na naši ligu i následné prosazení na evropské scéně. Když se tedy naskytla příležitost získat ho ze Srbska, rozhodli jsme se ji využít,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Hráče nad 30 let letos už ne. Na konci přestupního termínu se Artis snaží posílit kádr o mladé borce do ofenzivy. Zájem o nigerijského útočníka Philipa Onyediku (20) ze Skalice sice ztratil, ale ve hře je příchod generačního talentu polského fotbalu. S FC Kodaň ladí hostování Dominika Sarapaty (18), který loni v létě odcházel ze Zabrze do Dánska v přepočtu za sto milionů korun! Více čtěte ZDE >>>
Podle informací iSportu odchází Denis Halinský na podzimní hostování bez opce do Pardubic. V sobotu na Slovácku už by měl figurovat v základní sestavě trenéra Jana Trousila.
Nejdražší přestup řecké ligy! Olympiakos Pireus se dohodl na trvalém příchodu kolumbijského záložníka Gustava Puerty z Nottinghamu Forest. Přestupová částka má dosáhnout zhruba 20 milionů eur, což by z Puerty udělalo nejdražší posilu v historii řeckého fotbalu. Dosavadní rekord drží Zlatko Zahovič, který v roce 1999 přestoupil do Olympiakosu za 13,5 milionu eur. Puertův příchod zároveň uvolní prostor pro odchod talentovaného Christose Mouzakitise do Hull City, který za řeckého záložníka údajně zaplatí 15 milionů eur. Olympiacos si navíc ponechá 50 % z případného budoucího přestupového zisku.
Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Fernández už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon za 106,8 milionu liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandera Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber. Pětadvacetiletý Fernández jako první hráč přestoupil dvakrát za více než sto milionů liber. Se City, které jeho příchod potvrdilo na webu, podepsal mistr světa z roku 2022 pětiletou smlouvu. Fernández se rovněž stal nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Rekord dosud držel anglický reprezentant Elliot Anderson, kterého úřadující vicemistři v červenci přivedli z Nottinghamu za 116 milionů liber.
Juventus získal na roční hostování německého útočníka Nicka Woltemadeho z Newcastlu. Pětadvacetiletý hráč po Bundeslize a Premier League pozná také italskou Serii A. Woltemade strávil v Newcastlu jedinou sezonu, během které nastoupil do 33 ligových zápasů a zaznamenal 8 gólů. V aktuálním ročníku přidal ve dvou utkáních 1 asistenci.
Nováček turecké ligy Corum se dohodl na hostování bývalého velkého talentu Borussie Dortmund Youssoufa Moukoka (21). Mladý německý útočník se tak v Turecku potká s Erminem Mahmičem, který ještě nedávno působil v Liberci. Moukoko strávil uplynulý rok v dánské Kodani, kde nastoupil do 46 zápasů a zaznamenal 18 gólů a 3 asistence.