Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara na odchodu z Německa? Klubu nevadí ani finanční ztráta

Nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller o brankáři Leverkusenu Matěji Kovářovi: „V jeho případě bych se přikláněl k přestupu jinam, kde by začal pravidelně chytat. Mohlo by se klidně jednat o menší klub, ovšem hlavní by bylo, aby v něm byl brankářskou jedničkou.“

