Fotbalové přestupy ONLINE: Deadline day v Česku. Sigma představila nového záložníka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Do Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Brzyski z Pogonu Štětín. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Hanácký prvoligový klub to uvedl na svém webu. Brzyski je primárně defenzivním záložníkem, zastat ale dokáže i ofenzivnější pozice. V mládežnických reprezentacích Polska od 15 do 19 let nasbíral 43 startů a vstřelil tři góly. V minulosti prošel akademií FC Turín.
Švýcarský levý (wing)bek Rhodri Smith z Young Boys Bern, který ve středu oslaví dvacetiny, by měl posílit Baník Ostrava. Jde o přímou náhradu za zraněného Vlasije Sinjavského, mládežnický reprezentant podstupuje ve Slezsku zdravotní prohlídku. Informoval o tom web infotbal.cz.
Jakub Elbel mohl podle informací iSportu odejít do Dukly Praha, Prostějova nebo Banské Bystrice, kluby však odmítl a opakovaně v průběhu léta marodil a vypadával v Olomouci z tréninku. Navíc si odpykával trest od FAČR. Hradec Králové měl o něj zájem v zimě, když si ho Sigma stahovala z hostování, v létě už nikoli. Jiné oficiální nabídky na Elbela na Andrův stadion za celou dobu z pochopitelných důvodů nedorazily.
Před rokem byl deadline day v Česku turbulentní. Na poslední chvíli s kádry zatřásly Pardubice, také Jablonec nebo Teplice. Dnes to zřejmě takové tóčo nebude, přesto o last minute přestupy či hostování ve fotbalové Chance Lize nemusí být nouze. Nevyřešené úkoly mají v Olomouci, rozhlíží se Zbrojovka, živo může být v předposledních Pardubicích. Vytáhne si ze Slavie někdo Youssouphu Sanyanga? A získá Plzeň ještě posilu do útoku? Přehled, jak jsou na tom všechny ligové kluby čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. září 2026
Obránce Jakub Elbel, který dostal kvůli účasti v korupční aféře tříměsiční distanc a pokutu 30 000 korun, nebude pokračovat v Sigmě. Obě strany se dohodly na rozvázání kontraktu, který měl vypršet v roce 2028. „Od klubu měl svolení hledat si nové angažmá, v čemž nyní může pokračovat jako volný hráč i po uzavření přestupového okna,“ uvedli Hanáci na svém webu.
Pětadvacetiletý útočník Jan Fiala z Olomouce odchází na hostování do Slovácka.
Nuzný start Zlína do sezony má následky. K dnešnímu dni skončil na lavičce dlouholetý trenér Bronislav Červenka. Pod Červenkou Zlín prohrál všech sedm úvodních kol nové sezony, což se v historii české ligy stalo pouze Dukle Praha v sezoně 2018/19. Kouče by měl do zimy nahradit dosavadní sportovní ředitel Pavel Hoftych. Více ZDE>>>
Jak moc je ohrožena pozice Briana Priskeho ve Spartě? V pondělí dopoledne se objevily zvěsti, že zasedlo celé představenstvo klubu, ale podle zdrojů Sportu se tak nestalo. Jeho místopředseda František Čupr byl totiž na jednání Ligové fotbalové asociace. Více čtěte ZDE>>>
Slavia oznámila odchod brankáře Jindřicha Staňka na hostování. Třicetiletý gólman bude nastupovat za saúdskoarabský Al Hazem. Sešívaní si ho v zimě mohou stáhnout zpět.
Přestupové okno zabouchlo své dveře, ale na trhu zůstala ležet jména s trofejemi z Ligy mistrů i milionovými cenovkami. Web iSport připravil seznam 10 největších hvězd, které jsou k mání zdarma. Proč o držitele Zlatého míče, mistry světa či padlé talenty žádný klub nesáhl a co jejich kariéry brzdí nejvíce? Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Fiorentiny skončil trenér Fabio Grosso. Osmačtyřicetiletý kouč byl odvolán poté, co v úvodních třech kolech nové sezony italské ligy s týmem nezískal ani bod. Fiorentina vstoupila do ročníku porážkou 0:4 s AS Řím, poté podlehla 0:3 s nováčkovi z Frosinone a naposledy v neděli prohrála 1:2 s FC Turín. V tabulce je celek z Florencie se skóre 1:9 poslední. Bez bodu jsou ještě také Benátky a Janov.
Nehraje, sedí. A šance se pravděpodobně jen tak nedočká. Jiří Spáčil, sedmadvacetiletý defenzivní univerzál Sigmy, naskočil v této sezoně pouze do úvodního utkání v Jablonci (1:2), které se jemu ani týmu vůbec nepovedlo. Od té doby už ani minuta. Což samozřejmě ostatní ligové kluby registrují. Podle informací serveru iSport by Spáčila, který nejčastěji nastupuje jako střední záložník, ale zvládne i pozici stopera a v Jablonci dokonce odehrál post pravého wingbeka, rád získal Zlín na podzimní hostování.
Poslední celek Chance Ligy sice teď v létě nikam nepustí klíčového středopolaře Cletuse Nombila, jemuž v červnu 2027 končí smlouva, nicméně stále se mu neuzdravil Joss Didiba a výsledky jsou žalostné. Je pochopitelné, že sportovní manažer Pavel Hoftych chce a potřebuje kádr posílit. Vyhlédl si Spáčila, ale podle redakčních zdrojů z Olomouce do Zlína neodejde. K dohodě pravděpodobně nedojde, stejně jako v případě beka Filipa Slavíčka a zájmu Baníku Ostrava.
Zprávy ze dne 6. září 2026
Útočník, devatenáct let, skoro dva metry výšky. Takový profil má Abdourahman Badamosi, Gambijec ve službách estonského Paide, jehož příchod podle informací iSportu řeší Teplice. Těm se ve Zlíně zranil nejlepší střelec týmu Matěj Pulkrab a právě Afričan by jej na Stínadlech podle redakčních zdrojů mohl nahradit. Badamosi nastřílel v letních předkolech Konferenční ligy dva góly, čímž na sebe upozornil.
Devětatřicetiletý Jamie Vardy si prodlouží kariéru minimálně o jednu sezonu. Bývalý anglický reprezentační útočník, jemuž v létě vypršela smlouva v italské Cremoně, se dohodl na angažmá v Burnley. O jeho příchodu informoval anglický klub, který v uplynulém ročníku sestoupil z Premier League.
„Jeho zkušenosti a vůdcovské schopnosti budou pro naše mužstvo neocenitelné. Věříme, že bude mít na naši hru zásadní vliv,“ řekl trenér Burnley Nicky Hayen.
Artis potvrdil avizovaného útočníka Sebastiana Boháče z Plzně, v novém klubu podepsal kontrakt do června 2029. „Sebastian byl tahounem Karviné, kde odehrál téměř plné penzum zápasů. Cením si toho, že je to odhodlaný bojovník, který si umí na hřišti sjednat respekt. I rychlostně výborně vybavený, můžeme ho využít jak ve středu zálohy, tak i na pravém beku,“ hodnotí další import do svého kádru trenér Roman Nádvorník.
Zprávy ze dne 5. září 2026
Kromě příchodu záložníka z Plzně, který už je domluvený, kouká Artis na západ Čech i na útočníka. Více čtěte ZDE>>>
Český útočník Radek Šiler přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce.
Zprávy ze dne 4. září 2026
Úřadující dvojnásobný vítěz fotbalové Ligy mistrů Paris St. Germain prodloužil se španělským trenérem Luisem Enriquem smlouvu do roku 2030. Francouzský klub to oznámil krátce před pátečním ligovým zápasem proti Monaku.
Šestapadesátiletý Enrique vede tým PSG už tři roky. Kromě dvou triumfů v Lize mistrů získal s mužstvem tři francouzské tituly a dvakrát vyhrál domácí pohár.