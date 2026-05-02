Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička mluvil o budoucnosti, chce zůstat v Baníku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. května 2026
Brankář Baníku Martin Jedlička, který v Ostravě aktuálně hostuje z Plzně, se po zápase s Mladou Boleslaví (0:0) vyjádřil ke své budoucnosti. Ve Slezsku by rád zůstal i nadále.
Martin Jedlička o příští sezoně: "Chci zůstat v Baníku. Klub taky chce, abych zůstal. Je mi tady dobře."— Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) May 2, 2026
Zprávy ze dne 1. května 2026
Stačila jediná sezona v Premier League, aby se bývalý slávista dostal do spojení s fotbalovým velikánem. O El Hadjiho Malicka Dioufa z West Hamu, který momentálně bojuje o záchranu soutěže, se podle informací anglického deníku The Guardian zajímá Manchester United. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Návrat domů! Brankář Václav Hladký (35) je po letech kočování po Anglii a Skotsku podle informací webu iSport blízko angažmá ve Zbrojovce Brno. Zkušenému gólmanovi, jenž dvakrát v kariéře slavil postup do Premier League, dobíhá kontrakt v Burnley, kde si v této sezoně v mistrovském utkání nezachytal. V týmu vítěze druhé ligy a už jistého postupujícího do české nejvyšší soutěže má naopak v plánu urvat pro sebe v letní přípravě pozici jedničky. Více čtěte ZDE>>>
Adam Karabec nebude pokračovat v Lyonu. Francouzský velkoklub se podle deníku L’Équipe rozhodl neuplatnit opci ve výši 4,3 milionu eur (105 milionů korun). Český záložník by se tak měl v létě vrátit zpět do Sparty. Pro Karabce by mělo jít už o druhé hostování, které se nepromění v přestup. Minulou sezonu pomohl Hamburku k postupu do bundesligy, poté se ale vrátil zpět na Letnou. Dvaadvacetiletému ofenzivnímu univerzálovi by mohlo k novému angažmá pomoci letní mistrovství světa, v poslední nominaci trenéra Miroslava Koubka nechyběl a zahrál si 39 minut proti Irsku. Lyon za něj plánuje přivést Kaila Boudacheho.
Jeden vstřelil na podzim v Olomouci devět ligových gólů, druhý zvládl v Hradci šest a přidal jednu asistenci. Jenže po zimním návratu z hostování tráví Daniel Vašulín a Tom Slončík zápasy Plzně v drtivé většině na lavičce. Co bude dál? Více čtěte ZDE >>>
Bývalý anglický reprezentant Ashley Young po sezoně ukončí kariéru. Čtyřicetiletý obránce druholigového Ipswiche získal tituly s Manchesterem United nebo Interem Milán. „Jsem pyšný na všechno, co jsem dokázal,,“ napsal Young na sociállních sítích. Rozloučit se s fotbalem může postupem do Premier League. Ipswich je před závěrečným kolem druhé ligy na druhém místě tabulky. Pozici bude hájit v nedělním utkání s Queens Parkem, a pokud ji udrží, čeká je přímý postup. Pokud ne, mají jisté místo v play off.
U fotbalistů Burnley po dohodě s vedením skončil trenér Scott Parker. Ve zbývajících čtyřech kolech tým, který už má jistotu sestupu do druhé anglické ligy, povede asistent Michael Jackson. Klub o tom informoval na webu. Pětačtyřicetiletý Parker převzal Burnley předloni v červenci. V sezoně 2024/25 s ním postoupil do Premier League poté, co „Clarets“ ve druhé lize neprohráli 31 zápasů za sebou a třicetkrát udrželi čisté konto.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Nejspíš ani nečekal, že bude na konci ligové sezony potřeba počítat, jestli naplnil klíčovou podmínku. Pavel Kadeřábek, krajní obránce Sparty, je momentálně vzdálen od automatického prodloužení stávajícího kontraktu o další rok. „Ale má Spartě pořád co dát,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman. Detaily ohledně opce a postoje letenského klubu zazněly už v pondělním díle Ligy naruby. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Nástupcem Josefa Dvorníka u druholigového béčka Baníku Ostrava se stal Robert Pištěk. Čtyřiatřicetiletý trenér se k týmu přesouvá od staršího dorostu Ostravy, se kterým vloni vybojoval mistrovský titul. Rezerva Ostravy byla bez trenéra od nedělního odpoledne, kdy byl Dvorník pověřen vedením prvoligového celku po odvolaném Ondřeji Smetanovi. Baník, který už má pět kol před koncem ve druhé lize jistou záchranu, povede s Pištěkem i jeho asistent z dorostu Marek Smrčka. Z bývalého realizačního týmu áčka přecházejí k rezervě další asistent David Bernatík a trenér brankářů Vít Baránek.
Chystá se možná největší trenérský fotbalový návrat léta? Podle webu The Athletic je zkušený portugalský kouč José Mourinho kandidátem na lavičku Realu Madrid, má patřit mezi první volby prezidenta klubu Florentina Peréze. Třiašedesátiletý Mourinho v současnosti trénuje Benfiku Lisabon, Real ho ale může za 3 miliony euro ze smlouvy vykoupit. „Special One“ v Madridu působil už mezi lety 2010-2013 a jednou s Realem vyhrál španělskou ligu.
Obránce Filip Panák by mohl po této sezoně opustit Spartu. „Nechci predikovat, ale dost možná už ve Spartě nebude. Filip chce ještě hrát fotbal, nechce tam dělat jen lídra kabiny,“ uvedl hráčův agent Václav Svěrkoš v podcastu Kontakt tam byl. Třicetiletému stoperovi vyprší na konci června platná smlouva. Její součástí byla podle informací deníku Sport a webu iSport opce na automatické prodloužení o další rok za předpokladu, že Panák odehraje předem stanovený počet zápasů. K tomu téměř s jistotou nedojde.
„Zájem v rámci Česka je, nějaké kluby se ozývají i z Polska,“ nastínil Svěrkoš. Už v zimě se spekulovalo o možném zájmu ostravského Baníku, což je údajně pořád varianta. Panák, který působí ve Spartě od roku 2019, odehrál v tomto soutěžním ročníku patnáct zápasů, zlom nastal v listopadovém utkání proti Pardubicím (2:4). Tehdy střídal už v 35. minutě.
Hladové oko Edenu se opět obrací na sever. Není divu, v mladistvém kádru Slovanu, jak ho nazval kapitán Tomáš Koubek, je nejeden zajímavý junák. Aktuálně se objevuje další jméno, které uvízlo v myšlenkách Slavie, potažmo trenéra Jindřicha Trpišovského. V šestém celku fotbalové ligy se mu zalíbil atletický polař. Pochopitelně, je to typ pro červenobílé. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Konkurent Antonína Kinského v Tottenhamu Guglielmo Vicario by měl v létě odejít do Interu, informoval o tom insider Fabrizio Romano. Pro českého brankáře to však nemusí znamenat jasnou pozici jedničky. Romano tvrdí, že by se Spurs po gólmanovi na přestupovém trhu sháněli. Samozřejmě vše závisí na tom, zda se londýnský celek udrží v Premier League, kde jim aktuálně patří sestupová 18. příčka.
U fotbalistů Slovenska nebude pokračovat trenér Francesco Calzona. O ukončení spolupráce s italským koučem informoval slovenský svaz. Calzonovi po neúspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vypršela na konci března smlouva a na podmínkách případného pokračování se strany nedohodly.
Ostravský Baník představil kompletní realizační tým.
Zprávy ze dne 26. dubna 2026
Fotbalový útočník Mohammed Salah už si za Liverpool ve zbytku sezony, po které z klubu po devíti letech odejde, kvůli zranění stehna nezahraje. Agentuře Reuters to řekl lékař egyptské reprezentace Ibrahím Hassan. O mistrovství světa ale Salah nepřijde.
Salah kvůli zranění nedohrál sobotní zápas anglické ligy s Crystal Palace (3:1) a po hodině hry musel střídat. Podle Hassana šlo o jeho poslední vystoupení za Liverpool, který ale zatím stav třiatřicetiletého kanonýra nekomentoval.
„Natrhnul si stehenní sval a léčit se bude čtyři týdny,“ řekl Hassan. Podle něj nehrozí, že by Salah přišel o mistrovství světa. Egypt do šampionátu vstoupí 15. června v Seattlu duelem proti Belgii, poté se ve skupině utká s Íránem a Novým Zélandem.
Baník udělal další změnu, v této sezoně ho povede už čtvrtý trenér. Vedení klubu podle informací deníku Sport a webu iSport odvolalo po sobotní prohře s Plzní (0:1) kouče Ondřeje Smetanu. Místo něj povede Ostravany už v pondělí Josef Dvorník, který působil u druholigového béčka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Vypadá to, že po sezoně ukončí své angažmá v Ústí nad Labem Tomáš Grigar. Ve 43 letech nastoupil zatím do všech 25 zápasů ve druhé lize. Na sever Čech přišel v minulé sezoně z Teplic a pomohl týmu k postupu z ČFL do Chance Národní ligy.
„Je to otázka na našeho sportovního ředitele (Jakuba Dobiáše). Zatím mám info, že hledá jiného gólmana. Jestli ho najde, tak 30. června skončím. Skousl bych i roli dvojky, ale pokud najdou lepšího brankáře, než jsem já, nebudu pokračovat. Hledají i trenéra brankářů. Cítím se dobře, zdraví mi drží. Dokud to půjde, budu chytat. Je mi jedno, jestli ve druhé lize, třetí nebo v divizi,“ řekl Grigar iSportu po pátečním zápase se Žižkovem.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Pardubický Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů v nadstavbové části prvoligového ročníku.