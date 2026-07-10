Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko má afrického beka, Anderlecht představil Ambrose
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. července 2026
Fotbalisty Slovácka posílil obránce Jocelin Behiratche. Šestadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny podepsal s prvoligovým klubem z Uherského Hradiště smlouvu na tři roky. Behiratche přestoupil do Slovácka z ukrajinské Oleksandriji. V minulosti působil v moldavském Šeriffu Tiraspol, albánských klubech KF a Dinamo Tirana a italském Giorgione. Přes 190 centimetrů vysoký zadák má na kontě starty v kvalifikaci Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.
Záložník české fotbalové reprezentace do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Górniku Zabrze do AnderlechtuBrusel. V Belgii se upsal do roku 2030.
Artis Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stoppen z Olomouce. Dvaadvacetiletý gólman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže a mohl by se v jeho dresu představit už v dnešním přípravném utkání. Kluby na svých webech informovaly, že řeší formu případného brankářova působení v Artisu. Stoppen má dosud na kontě 28 ligových startů, všechny v dresu Sigmy. Gólmanskou jedničkou brněnského celku je aktuálně Jiří Borek.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herním soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Závěr minulé sezony vynechal kvůli svalovému zranění, naposledy nastoupil v březnu. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Liberec lovil ve Spartě, odkud získal Daniela Rusa. Talentovaný útočník do Slovanu přestoupil, ale pražský celek si domluvil klauzuli o případném zpětném odkupu.
Sigma dotahuje Chorvata. Půlroční zájem a intenzivní licitování v posledních dnech se zdá býti pomalu u konce. Pokud se nestane nic mimořádného a záležitost nespadne na posledních detailech mezi kluby, absolvuje záložník Marko Soldo (22) v pátek zdravotní prohlídku v Olomouci. Sigma finalizuje s Dinamem Záhřeb transfer za dva miliony eur. Soldo by na Andrově stadionu v Hapalově rozestavení 3-4-2-1 měl nastupovat na pozici levé desítky vedle Fabijana Krivaka a pod Václavem Sejkem. Takový je plán Hanáků.
Baník našel posilu, z Dynama Kyjev přijde ukrajinský obránce Maksym Djačuk. Teprve 22letý hráč hostoval v minulé sezoně v polské Lechii Gdaňsk. O příchodu do Ostravy informoval portál inFotbal.cz, který zároveň uvedl, že Djačuk už je v Česku a čekají ho formality před uzavřením ročního hostování s přestupovou opcí.
Český záložník Lukáš Ambros je na odchodu z Górniku Zabrze. „Informujeme, že se nezúčastní dnešního tréninku. Hráč odjel na zdravotní testy v souvislosti s potenciálním přestupem,“ zveřejnil polský klub na sociální síti X. Dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant dotahuje transfer do Anderlechtu Brusel, jeho aktuální tržní hodnota podle Transfermarktu činí 5 milionů eur (asi 120 milionů korun). Ambros přišel do Górniku před dvěma lety z Wolfsburgu, od té doby odehrál 58 soutěžních utkání s bilancí 3+6.
Jedna z nejlepších světových fotbalistek Alexia Putellasová po květnovém konci v Barceloně podepsala tříletou smlouvu s anglickým klubem London City Lionesses. Podle BBC si dvojnásobná držitelka Zlatého míče vydělá ročně zhruba milion liber (28 milionů korun).
Potvrzeno, útočník Albion Rrahmani opustil po dvou letech pražskou Spartu. Kosovský reprezentant přestoupil do Benátek, které postoupily do nejvyšší italské soutěže. Letenští mají dostat za kosovského reprezentanta fixní částku 7,5 milionu eur a další dva miliony na případných bonusech. Rrahmani odehrál ve Spartě 83 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil 26 branek.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Filip Zahálka (16) přestoupil z Dynama Drážďany do Borussie Mönchengladbach. Rodák z Litoměřic podepsal smlouvu s Borussií do června roku 2029. Český reprezentant do 17 let v Drážďanech nastupoval ve výběrech U17 a U19, v obou byl velmi produktivní. „Jsme potěšeni, že se Filip rozhodl připojit k Borussii. Své střelecké schopnosti prokázal v Drážďanech a v českých mládežnických reprezentacích,“ řekl Mirko Sandmöller, ředitel mládežnické akademie Borussie.
Obránce Tomáš Kalas uzavřel svou budoucnost v prvním týmu Schalke. Své místo v kádru ztratil po vleklých zdravotních potížích, v uplynulé postupové sezoně do bundesligy neodehrál ani zápas. Klub hráče přeřadil do béčka.
Zprávy ze dne 8. července 2026
Jan Kovařík bude i v příští sezoně hrát za Bohemians 1905. Osmatřicetiletý krajní hráč prodloužil smlouvu o další rok. "Klokani" o tom informovali na klubovém webu.
Španělský fotbalový trenér Álvaro Arbeloa zamířil po odchodu z Realu Madrid do Premier League. Třiačtyřicetiletý kouč podepsal ve Fulhamu smlouvu do léta 2029. Londýnský klub to dnes oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Sigmu zaujal univerzál Julius Madsen z Horsensu, nováčkovi dánské Superligy podle informací webu iSport už poslala nabídku ve výši kolem osmi milionů korun. Redakční zdroje se shodují na tom, že dvaadvacetiletý levák (typ jako Albert Labík) má o přestup do Olomouce eminentní zájem, ale k dohodě klubů zatím nedošlo. Stále platí, že hanácká značka z Androva stadionu shání levého wingbeka a do ofenzivy křídlo či desítku.
Sparťanský obránce Ondřej Kukučka bude hostovat ve Zlíně. Podle webu zlínského celku se kluby dohodly na ročním hostování dvaadvacetiletého fotbalisty, který v předchozích sezonách hrál za Pardubice, Slovácko a Bohemians 1905. „Jsme rádi, že jsme se se Spartou dohodli na Ondrově hostování u nás. Věřím, že nám pomůže v těžkých zápasech, které nás v nové sezoně čekají, a zároveň my pomůžeme jemu v dalším rozvoji kariéry,“ uvedl sportovní ředitel Zlína Pavel Hoftych.
Kukučka nastupoval za reprezentace do 19 a 20 let, v první lize dosud odehrál 44 zápasů a vstřelil jeden gól. Ve zlínském dresu by se mohl poprvé objevit ve středeční přípravě s Hapoelem Tel Aviv v Senci.
Viktorii Žižkov opustilo devět hráčů. Mezi nimi Daniel Fišl, Ondřej Kúdela, Patrik Brandner, Dominik Gembický nebo Zdeněk Ondrášek.
Bývalý mistr slovenské, turecké, české či řecké ligy se vrací domů. Přestože Miroslav Stoch naposledy působil v nižších českých soutěžích, pro Nitru jde o přestupovou bombu léta. Fanoušci ho už očekávali na úvodním oficiálním tréninku přípravy, ale šestatřicetiletý křídelník si ještě prodlužoval volno. Každopádně platí, že Stoch posílí nováčka třetí slovenské ligy Nitru, jíž je odchovancem.
Útočník Idjessi Metsoko zamířil z Plzně na další hostování. Nadcházející sezonu stráví ve Francii narozený reprezentant Toga ve skotské nejvyšší soutěži, v níž bude oblékat dres Dundee United, uvedly oba kluby na svých webech. Dohoda, která je podmíněná získáním pracovního povolení, zahrnuje také opci na přestup.