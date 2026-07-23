Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta blíž příchodu útočníka, Bačkovský v Dukle odmítá chytat
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. července 2026
Útočník Jonatan Braut Brunes je blízko přestupu do Sparty! Podle polského novináře Kamila Głębockého dnes nenastoupí za Rakow v předkole Konferenční ligy proti Vallettě. S velou pravděpobností už za polský celek hrát nikdy nebude. Pětadvacetiletý útočník je bratranec hvězdného kanonýra Erlinga Brauta Haalanda. V Ekstraklase nastřílel za 64 zápasů 30 gólů. O prvotním zájmu Letenských o nejlepšího střelce uplynulé sezony polské ligy informoval deník Sport a web iSport už na začátku července.
Druholigové Ústí nad Labem zpeněžilo asistenta. Klub na startu letní přípravy oznámil, že jedním z pomocníků nového kouče Davida Oulehly bude Marcel Seifeddine z Midtjyllandu, ten však záhy obdržel nabídku od dánského prvoligisty Horsens, kterou přijal. Jelikož měl v Ústí platný kontrakt, Horsens ho muselo ze smlouvy vykoupit. Ústí tak na kratičkém angažmá trenéra finačně vydělalo. „Dostali jsme na něj nabídku a jelikož chtěl do první dánské ligy, rozhodli jsme se ji využít a za malé statisíce korun ho prodat,“ vysvětlil sportovní manažer Jakub Dobiáš.
Brankář Hugo Jan Bačkovský odmítá chytat za Duklu a čeká na jiné nabídky, v týmu ovšem prozatím zůstává. „Po sezoně jsem seděl se všemi hráči, kteří u nás měli smlouvu a všichni dostali možnost pokračovat. Po Bačkovskému jsem chtěl, aby zůstal, že to kolem něj postavíme. Hugo má smlouvu ještě na rok, ale s klauzulí, že v případě sestupu může zadarmo odejít. Řekl mi, že za Duklu chytat nechce, že má vyšší ambice. Neodjel na soustředění, ale dál trénuje s A týmem. Nemůžeme v zápasech využívat hráče, který nechce hrát za Duklu,“ vysvětlil situaci trenér Pavel Šustr.
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil ve 43 letech fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize má 537 zápasů a 60 gólů. Více čtěte ZDE >>>
Artis Brno posílil brankář Tadeáš Stoppen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezoně z Olomouce. Součástí dohody mezi kluby není opce, uvedla Sigma na svém webu. Dvaadvacetiletý gólman už odchytal za Artis dva zápasy v přípravě.
Zprávy ze dne 22. července 2026
Tomáš Chorý na slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace před novou sezonou Chance Ligy převzal trofej pro nejlepšího střelce minulého ročníku a promluvil i o své situaci. „Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku ještě sám neznám odpověď. Myšlenek mám strašně moc. V brzkých hodinách by se to mělo oznámit. Uvidíme, co a jak bude,“ řekl útočník Slavie. Více o dění posledních týdnů kolem Tomáše Chorého čtěte ZDE >>>
Jablonec den před vstupem do kvalifikace Konferenční ligy opustil ofenzivní univerzál Alexis Alégué. Devětadvacetiletý kamerunský hráč přestoupil do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno, s nímž podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Kluby o transferu informovaly na svých webech. Alégué má dosud v české lize na kontě 88 startů, všechny za Jablonec. Připsal si v nich osm branek. „Mimořádné šikovný hráč v situacích jeden na jednoho, i na nejvyšší soutěž řekl bych nadstandardní. Umí udeřit z obou křídel, zleva i zprava. Myslím, že by nám měl určitě pomoci v efektivitě,“ uvedl trenér Artisu Roman Nádvorník.
Brazilec Casemiro bude v kariéře pokračovat v zámořské MLS. Čtyřiatřicetiletý defenzivní záložník se po odchodu z Manchesteru United dohodl na angažmá v Interu Miami. S týmem, jehož dres obléká i hvězdný Lionel Messi, podepsal smlouvu do konce sezony 2027 s opcí do roku 2029.
Stávkující útočník Tolu Arokodare donutil kouče Wolverhamptonu zrušit trénink. Nigerijský reprezentant, který si chce vynutit přestup do Fiorentiny, se podle BBC posadil na hřiště a odmítl odejít. Nový kouč César Peixoto proto pondělní trénink mužstva, do kterého patří i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, předčasně ukončil. Vedení Wolverhamptonu, který na jaře sestoupil z Premier League, nabídku Fiorentiny odmítlo. Souhlasilo s podmínkami, s nimiž přišel Trabzonspor, do Turecka však Arokodare nechce.
Jednání o návratu Tomáše Chorého do kádru Slavie probíhají, ale táhnou se. Čtvrtek měl být konečným dnem v celém příběhu. Jenže na definitivní oznámení to v tuto chvíli nevypadá. Mezitím české i zahraniční kluby sondují situaci. Podle portálu inFotbal se měl přihlásit do řady zájemců West Ham United. Deník Sport přináší další detaily. Více čtěte ZDE >>>
V Liberci zatím zůstává záložník Ermin Mahmič. Jednadvacetiletý bosenský reprezentant se coby střídající hráč blýskl dvěma góly na světovém šampionátu v Americe a je o něj zájem. „V tento okamžik zatím zůstává. Mistrovství světa sotva skončilo, některé trhy se teprve rozjíždí. Tím, jaké jsou naše představy za tohohle hráče, se ty trhy limitují. Ale přestupové okno bude trvat ještě dlouho. Nejsme pod žádným tlakem,“ řekl sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie. Také kouč Bronislav Fodrek počítá u Mahmiče s oběma možnostmi. „Prodloužila se mu sezona, dostal dovolenou. Takové věci se dějí možná ze dne na den. Jeden telefonát může celou situaci změnit. Pracujeme s verzí, že odejde i s verzí, že zůstane. To ukážou až následující dny,“ uvedl trenér.
Záložník Phil Foden se dohodl v Manchesteru City na prodloužení smlouvy do konce června 2030. Anglický fotbalový vicemistr to uvedl na svém webu. Foden v klubu působí od devíti let. Šestadvacetiletý anglický reprezentant získal v dresu Citizens 17 trofejí včetně šesti ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. Dosud za Manchester City odehrál 369 soutěžních zápasů a vstřelil 110 branek.
Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. APOEL Nikósie na sociálních sítích oznámil, že jednatřicetiletý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny. Barák má v národním týmu na kontě 44 zápasů a 11 gólů, naposledy reprezentoval před dvěma lety. V Itálii působil od roku 2017, kdy přestoupil ze Slavie do Udine. Hrál i za Lecce, Veronu a naposledy druhou ligu v Sampdorii Janov.
Italský fotbalový svaz potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu „Cronache di Spogliatoio“ to uvedl předseda federace Giovanni Malagó. „Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm,“ řekl Malagó. Dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.
Bývalý reprezentační obránce Ondřej Kúdela se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra ve Vlašimi. V desátém týmu minulé druholigové sezony bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. „Jsme rádi, že se k nám Ondra připojil. Pro hráče bude určitě přínosem, protože má bohaté zkušenosti z předních českých klubů, ale i z reprezentace,“ uvedl Střihavka. Kúdela v minulé sezoně působil ještě jako hráč na Žižkově, i vinou zdravotních problémů ale nastoupil jen k pěti druholigovým zápasům.
Při čekání na hrotového útočníka řeší dalšího stopera. Fotbalová Sparta usiluje o příchod dvoumetrového Tobiase Guddala, který se momentálně připravuje s Tromsö na čtvrteční kvalifikaci Evropské ligy proti Hradci Králové. Více čtěte ZDE>>>
Belgická fotbalová reprezentace už zná nového hlavního trenéra. Podle novináře Fabrizia Romana po Rudi Garciovi, se kterým belgický svaz po letošním mistrovství světa neprodloužil smlouvu, povede „rudé ďábly“ bývalý nizozemský defenzivní záložník Mark van Bommel.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. „Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval,“ řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.
Antonín Barák opustí po devíti letech natrvalo Itálii. Kromě půlročního hostování v Kasimpase si na Apeninském poloostrově zahrál za Udinese, Lecce, Veronu, Fiorentinu a Samdorii. Teď jednatřicetiletý záložník přestupuje z Fiorentiny na Kypr, kde bude oblékat dres Apoelu Nikósie. Podle renomovaného italského novináře Gianlucy Di Marzia se již dojednávají poslední detaily.
Český útočník Daniel Fila míří na hostování do Serie B. V kádru Benátek, které postoupily do nejvyšší soutěže nenašel místo, a tak putuje o soutěž níž do Avellina. Druholigový celek, který trénuje legendární obránce Alessandro Nesta, si zahrál v uplynulé sezoně play off o postup, v něm ale neuspěl.