Fotbalové přestupy ONLINE: Trenér, který dovedl Maroko do semifinále MS, teď končí
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 6. března 2026
U reprezentace Maroka skončil tři měsíce před začátkem mistrovství světa trenér Valíd Radžradžuí. Podle médií by se měl týmu ujmout Mohamad Uhábí, který loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Padesátiletý Radžradžuí vedl Maroko čtyři roky. Na mistrovství světa v roce 2022 s ním obsadil čtvrté místo, což je nejlepší africký výsledek v historii.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Zbrojovka si pojistila mladého gólmana. Dvacetiletý Ondřej Prodělal, který dosud chytal pouze za béčko, podepsal smlouvu do roku 2029.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Bývalý hráč Mladé Boleslavi a Karviné, brazilský obránce Marco Túlio, posílil třetiligové Zápy. 27letý bek hned v prvním utkání v novém angažmá vstřelil gól, kterým Zápy porazily rezervu Jablonce 2:1.
Je to zcela nestandardní, výjimečná, neobvyklá věc. V českém fotbalovém prostředí stoprocentně. Že by podal trenér výpověď a od léta vyhlížel nové angažmá, se tady fakt nestává. Většinou dochází k odvolání či dohodám, což však neplatí pro Ostravu. Kouč druholigového béčka Josef Dvorník, o kterého byl zájem v Dukle, Košicích či Olomouci, to podle informací iSportu v pátek udělal. Oficiální dokument má vedení Baníku na stole, tudíž na Bazalech se bude hledat šéf rezervy. Jde o jedno z hlavních témat nového dílu pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 26. února 2026
Fotbalisté Mallorky budou bojovat o udržení v La Lize pod vedením trenéra Martína Demichelise. Klub z Baleárských ostrovů dnes oznámil, že s pětačtyřicetiletým koučem podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další rok.
Obránce Štěpán Chaloupek prodloužil smlouvu se Slavií do léta 2030. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Od trenérů i od celého týmu. Asi jsem si pomohl i nějakým gólem. Jsem vděčný, že můžu podávat dobré výkony na takové úrovni a pomoct týmu jít za cílem, který jsme si na začátku sezony stanovili,“ řekl Chaloupek.
Zprávy ze dne 24. února 2026
Po pouhých čtyřech měsících se mění struktura vedení sportovního úseku SK Sigma Olomouc. Podle informací iSportu končí hlavní skaut Martin Mišovec, který by se měl vrátit do Slavie Praha a k tomu nadále pokračovat u reprezentace U19 jako videoanalytik trenéra Václava Jílka, a přichází Mateusz Sitek z Rakówa Čenstochová.
Hanáci tuhle podobu sportovního úseku, do které patří ještě generální sportovní manažer Pavel Hapal a ředitel rozvoje fotbalu Michal Hrubý, oznámili na konci října. Nyní dojde na Andrově stadionu k transformaci.
Dvouměsíční hledání nového angažmá je u konce, podle informací iSportu podstupuje v úterý Ondřej Zmrzlý zdravotní prohlídku v Górniku Zabrze. Slavia je domluvena s polským klubem na jarním hostování s opcí, záležitost by měla být brzy oficiálně komunikována, pakliže se na poslední chvíli neobjeví nějaký nečekaný problém.
Górnik, který vede slovenský kouč Michal Gašparík a hrají v něm Češi Michal Sáček, Patrik Hellebrand, Lukáš Ambros a Lukáš Sadílek, je v Ekstraklase aktuálně na čtvrtém místě jen o tři body za první Jagiellonií. V sobotu hraje slezské derby v Katovicích, zimní přestupové okno končí v Polsku ve středu. Zmrzlý odehrál v nynější sezoně za Slavii jedenáct prvoligových zápasů, Eden opouští levonohý univerzál po dvou letech.
Mistr světa z roku 2018 Antoine Griezmann by mohl opustit Atlético Madrid a zamířit do zámořské ligy MLS. Podle agentury AFP čtyřiatřicetiletý útočník jedná s Orlandem. Přestupové okno v MLS se zavře 26. března. Znovu se otevře 13. července.
Do Plzně přišel teprve před rokem, skvělými a konstantními výkony už udivuje i na mezinárodní scéně. Amar Memič (25) se stává jedním z nejhodnotnějších členů kádru. Na zahraničních serverech se objevují zprávy o zájmu zajímavých klubů. Podle informací Sportu konkrétní nabídka do kanceláří Doosan Areny zatím nedorazila, situace se může změnit v létě. Zvlášť, pokud se krajní hráč dostane s Bosnou na mistrovství světa. Viktoria na něm může značně vydělat. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. února 2026
Pražská Sparta dotáhla příchod 18letého maďarského stopera Viktora Vitályose z klubu MTK Budapešť, za kterého by měla zaplatit více než 1,5 milionu eur (přes 36 milionů korun). Mladý obránce už údajně prošel zdravotní prohlídkou a na Letné podepsal smlouvu, která začne platit v létě. V maďarském klubu během dosavadní kariéry odehrál jen 13 soutěžních utkání a připsal si jednu asistenci, je také pravidelným členem mládežnických reprezentačních výběrů Maďarska. Více čtěte ZDE>>>
Pardubický sportovní ředitel Jiří Bílek v rozhovoru pro klubový web odmítl spekulace, které se objevily na sociálních sítích o tom, že klub poptával služby slávistického útočníka Tomáše Chorého. „Uvědomujeme si naše limity a možnosti, proto mi spekulace o jeho možném příchodu přišly úsměvné. Informace se nezakládají na realitě a s aktuální situací klubu nemají nic společného,“ řekl.
Ani informace iSportu, které mimochodem zazněly v úterním pořadu Liga naruby ZOOM, nezaznamenávají ohledně reprezentačního útočníka žádný kontakt mezi kluby. I vzhledem k nadstandardním vztahům majitelů Karla Pražáka a Pavla Tykače. Už v rozhovoru pro Ligu naruby v lednu Bílek prohlásil, že se Východočeši nechtějí pouštět do ustřelených finančních závodů a proto i přes prvotní zájem například nerealizovali příchod Václava Jurečky. Nejlepší střelec ligy Chorý je ještě vyšší platová kategorie a navíc s největší pravděpodobností prodlouží kontrakt v Edenu, který mu končí za rok a půl.
Jiří Boula prodloužil smlouvu s Ostravou. Šestadvacetiletý střední záložník se Baníku upsal do 30. června 2029. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Někdejší italský reprezentant Mattia de Sciglio (33) fotbalisty Hradce Králové neposílí, jelikož neprošel zdravotní prohlídkou podmiňující podpis kontraktu. Historický transfer se tak na východě Čech neuskuteční.
Pro klubové webové stránky se k De Scigliovi vyjádřil sportovní ředitel Petr Pojezný: „Mattia se u nás v tomto týdnu podrobil zdravotním testům. Po zvážení všech výsledků a okolností jsme došli k závěru, že by pro náš klub nebyl okamžitou pomocí, což byl primární cíl, pro který jsme ho chtěli angažovat. Hráči i jeho manažerskému týmu děkujeme za vynikající komunikaci a spolupráci.“ Tímto je hradecký kádr pro jarní část kompletní. O pozadí námluv s trojnásobným mistrem Serie A čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. února 2026
Český fotbalista Vladimír Coufal bude dál nastupovat za Hoffenheim. Německý klub na svém webu oznámil, že s třiatřicetiletým reprezentačním obráncem prodloužil smlouvu, která mu měla vypršet po sezoně. Délku nového kontraktu aktuálně třetí tým bundesligy neuvedl.
Coufal přišel do Hoffenheimu v létě po vypršení smlouvy ve West Hamu jako volný hráč. Druhé zahraniční angažmá v kariéře mu zatím nadmíru vychází. Zkušený pravý bek se ihned zabydlel v základní sestavě a s týmem nečekaně bojuje o účast v Lize mistrů.
Anglický reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300 tisíc liber týdně (přes osm milionů korun). Saka přišel v sedmi letech do akademie Arsenalu a je mu věrný celou dosavadní kariéru. Smlouvu měl do příštího roku.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Téma to bylo už před dvěma týdny, nyní už se slova ostravského managementu proměnila v činy. Trenér Tomáš Galásek po porážce 0:1 v Liberci končí na lavičce Baníku, nahradí ho Ondřej Smetana, jak web iSport uváděl hned v neděli večer po další výkonnostní blamáži na severu Čech. Galásek opouští Bazaly po čtyřech měsících, Smetana se vrátí po čtyřech letech. Oficiálně by jeho nástup měl být komunikován v úterý, čeká se i na vyřešení jeho nového asistenta ze Slovenska. Více čtěte ZDE>>>
To by byla rána jako hrom. Ale na druhou stranu také pochopitelná věc, vždyť jedním z pěti majitelů královéhradeckého fotbalového klubu je Pavel Nedvěd, legenda Juventusu. Podle informací deníku Sport a webu iSport by se tato linka měla propojit velmi interesantním jménem. Votroky by mohl posílit krajní bek Mattia De Sciglio, majitel tří titulů s týmem z Turína. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
Českobudějovické Dynamo má náhradu za brankáře Colina Andrewa. Na jih Čech přichází třiadvacetiletý Francouz Théo Borne. Začínal v akademii Sochaux. Působil také v Angers, kde byl součástí prvního týmu, převážně však chytal za jeho rezervu. V létě 2023 pak přestoupil do Clermontu, kde působil hlavně v jeho B-týmu. Svůj debut za áčko si odbyl v Coupe de France proti Strasbourgu v lednu 2024. Z Viktorie Plzeň pak do Budějovic zamířil záložník Daniel Suchý. Dosud působil v třetiligovém B týmu Západočechů.
Aspirant na postup do druhé ligy ukázal posilu z Bayernu Mnichov! Kladno přivedlo Nigérijce Davida Emmanuela (19), s nímž vyběhne do jarní části ČFL. „První iniciativa byla přes Bayern, jenž mě přes svoje kontakty doporučil právě sem. Takhle se můj příchod do Kladna upekl. Zatím si zvykám, ale líbí se mi tady,“ uvedl pro Deník kreativní středopolař, jenž prošel akademií Bayernu. Kladno i tímto příchodem plní jasné ambice na posun o soutěž výš.