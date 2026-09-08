Fotbalové přestupy ONLINE: Třetí hostování na trase Slavia - Artis! Posila pro Teplice
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Ofenzivu teplických fotbalistů na závěr přestupního období doplnil gambijský útočník Abdourahman Badamosi. Devatenáctiletý téměř dvoumetrový hráč zamířil na sever Čech z estonského Paide Linnameeskond a podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Prvoligový klub ze Stínadel to uvedl na svém webu.
„Abdourahmana jsme delší dobu sledovali a zaujal nás svými datovými parametry i potenciálem do budoucna. Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.
Slavia v poslední den českého přestupového období našla pro Youssouphu Sanyanga destinaci pro hostování, podle informací iSport.cz by měl zamířit do Artisu Brno. Nadějný hráč přišel do Prahy s velkou pompou před rokem se švédského Östers za více než 3 miliony euro a byť pravidelně nastupoval především v Lize mistrů, nepodařilo se mu prorazit čísly. Ve 21 zápasech zapsal jen jeden gól, celé léto se tak v kontextu příchodu nových posil řešilo u jedenadvacetiletého rychlíka hostování. V zahraničí se řešily možnosti v nižších anglických ligách i v tureckém Genclerbirligi, nic z toho pro gambijského křídelníka ale nedopadlo. Nyní bude s Neilem Glossoou a Emmanuelem Fullym třetím hostem v Artisu.
Hradec Králové jen nedlouho po příchodu z polského celku Puszcza Niepolomice opouští útočník Herman Barkovski. Čtyřiadvacetiletý běloruský reprezentant zamířil na roční hostování do Polonie Varšava, aniž by za „Votroky“ odehrál aspoň minutu. Barkovski přestoupil do Hradce těsně za polovinou srpna, do zápasů zatím nezasáhl. Východočeský klub uvedl, že nadále řeší administrativní záležitosti spojené s příchodem útočníka s 15 starty za reprezentaci do Čech.
Do kádru Ostravy přichází devatenáctiletý švýcarský obránce Rhodri Smith. Baník ho získal na hostování s opcí do konce sezony z Young Boys Bern. Klub o tom informoval na svém webu. Smith má ve švýcarské lize na kontě osmnáct startů za mateřské Young Boys Bern a na hostování ve Winterthuru.
Do Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Brzyski z Pogonu Štětín. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Hanácký prvoligový klub to uvedl na svém webu. Brzyski je primárně defenzivním záložníkem, zastat ale dokáže i ofenzivnější pozice. V mládežnických reprezentacích Polska od 15 do 19 let nasbíral 43 startů a vstřelil tři góly. V minulosti prošel akademií FC Turín.
Švýcarský levý (wing)bek Rhodri Smith z Young Boys Bern, který ve středu oslaví dvacetiny, by měl posílit Baník Ostrava. Jde o přímou náhradu za zraněného Vlasije Sinjavského, mládežnický reprezentant podstupuje ve Slezsku zdravotní prohlídku. Informoval o tom web infotbal.cz.
Jakub Elbel mohl podle informací iSportu odejít do Dukly Praha, Prostějova nebo Banské Bystrice, kluby však odmítl a opakovaně v průběhu léta marodil a vypadával v Olomouci z tréninku. Navíc si odpykával trest od FAČR. Hradec Králové měl o něj zájem v zimě, když si ho Sigma stahovala z hostování, v létě už nikoli. Jiné oficiální nabídky na Elbela na Andrův stadion za celou dobu z pochopitelných důvodů nedorazily.
Před rokem byl deadline day v Česku turbulentní. Na poslední chvíli s kádry zatřásly Pardubice, také Jablonec nebo Teplice. Dnes to zřejmě takové tóčo nebude, přesto o last minute přestupy či hostování ve fotbalové Chance Lize nemusí být nouze. Nevyřešené úkoly mají v Olomouci, rozhlíží se Zbrojovka, živo může být v předposledních Pardubicích. Vytáhne si ze Slavie někdo Youssouphu Sanyanga? A získá Plzeň ještě posilu do útoku? Přehled, jak jsou na tom všechny ligové kluby čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. září 2026
Obránce Jakub Elbel, který dostal kvůli účasti v korupční aféře tříměsiční distanc a pokutu 30 000 korun, nebude pokračovat v Sigmě. Obě strany se dohodly na rozvázání kontraktu, který měl vypršet v roce 2028. „Od klubu měl svolení hledat si nové angažmá, v čemž nyní může pokračovat jako volný hráč i po uzavření přestupového okna,“ uvedli Hanáci na svém webu.
Pětadvacetiletý útočník Jan Fiala z Olomouce odchází na hostování do Slovácka.
Nuzný start Zlína do sezony má následky. K dnešnímu dni skončil na lavičce dlouholetý trenér Bronislav Červenka. Pod Červenkou Zlín prohrál všech sedm úvodních kol nové sezony, což se v historii české ligy stalo pouze Dukle Praha v sezoně 2018/19. Kouče by měl do zimy nahradit dosavadní sportovní ředitel Pavel Hoftych. Více ZDE>>>
Jak moc je ohrožena pozice Briana Priskeho ve Spartě? V pondělí dopoledne se objevily zvěsti, že zasedlo celé představenstvo klubu, ale podle zdrojů Sportu se tak nestalo. Jeho místopředseda František Čupr byl totiž na jednání Ligové fotbalové asociace. Více čtěte ZDE>>>
Slavia oznámila odchod brankáře Jindřicha Staňka na hostování. Třicetiletý gólman bude nastupovat za saúdskoarabský Al Hazem. Sešívaní si ho v zimě mohou stáhnout zpět.
Přestupové okno zabouchlo své dveře, ale na trhu zůstala ležet jména s trofejemi z Ligy mistrů i milionovými cenovkami. Web iSport připravil seznam 10 největších hvězd, které jsou k mání zdarma. Proč o držitele Zlatého míče, mistry světa či padlé talenty žádný klub nesáhl a co jejich kariéry brzdí nejvíce? Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Fiorentiny skončil trenér Fabio Grosso. Osmačtyřicetiletý kouč byl odvolán poté, co v úvodních třech kolech nové sezony italské ligy s týmem nezískal ani bod. Fiorentina vstoupila do ročníku porážkou 0:4 s AS Řím, poté podlehla 0:3 s nováčkovi z Frosinone a naposledy v neděli prohrála 1:2 s FC Turín. V tabulce je celek z Florencie se skóre 1:9 poslední. Bez bodu jsou ještě také Benátky a Janov.
Nehraje, sedí. A šance se pravděpodobně jen tak nedočká. Jiří Spáčil, sedmadvacetiletý defenzivní univerzál Sigmy, naskočil v této sezoně pouze do úvodního utkání v Jablonci (1:2), které se jemu ani týmu vůbec nepovedlo. Od té doby už ani minuta. Což samozřejmě ostatní ligové kluby registrují. Podle informací serveru iSport by Spáčila, který nejčastěji nastupuje jako střední záložník, ale zvládne i pozici stopera a v Jablonci dokonce odehrál post pravého wingbeka, rád získal Zlín na podzimní hostování.
Poslední celek Chance Ligy sice teď v létě nikam nepustí klíčového středopolaře Cletuse Nombila, jemuž v červnu 2027 končí smlouva, nicméně stále se mu neuzdravil Joss Didiba a výsledky jsou žalostné. Je pochopitelné, že sportovní manažer Pavel Hoftych chce a potřebuje kádr posílit. Vyhlédl si Spáčila, ale podle redakčních zdrojů z Olomouce do Zlína neodejde. K dohodě pravděpodobně nedojde, stejně jako v případě beka Filipa Slavíčka a zájmu Baníku Ostrava.
Zprávy ze dne 6. září 2026
Útočník, devatenáct let, skoro dva metry výšky. Takový profil má Abdourahman Badamosi, Gambijec ve službách estonského Paide, jehož příchod podle informací iSportu řeší Teplice. Těm se ve Zlíně zranil nejlepší střelec týmu Matěj Pulkrab a právě Afričan by jej na Stínadlech podle redakčních zdrojů mohl nahradit. Badamosi nastřílel v letních předkolech Konferenční ligy dva góly, čímž na sebe upozornil.
Devětatřicetiletý Jamie Vardy si prodlouží kariéru minimálně o jednu sezonu. Bývalý anglický reprezentační útočník, jemuž v létě vypršela smlouva v italské Cremoně, se dohodl na angažmá v Burnley. O jeho příchodu informoval anglický klub, který v uplynulém ročníku sestoupil z Premier League.
„Jeho zkušenosti a vůdcovské schopnosti budou pro naše mužstvo neocenitelné. Věříme, že bude mít na naši hru zásadní vliv,“ řekl trenér Burnley Nicky Hayen.