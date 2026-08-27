Fotbalové přestupy ONLINE: zájem o Holeše v Premier League. Odchod Micheze, co Douděra?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. srpna 2026
Nottingham získal z Chelsea útočníka Liama Delapa a podle médií z něj udělal nejdražší posilu v historii. Forest uvedl, že s třiadvacetiletým anglickým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu. Údajně za něj zaplatí i s bonusy až 50 milionů liber (1,4 miliardy korun). Předchozí rekordní posilou Nottinghamu byl Omari Hutchinson, kterého loni klub podepsal za 37,5 milionu liber z Ipswiche.
Slavia se o něj pokoušel v posledních dvou letních přestupových oknech, cena slovenského útočníka Tomáše Bobčeka ale byla příliš velká. Nyní čtyřiadvacetiletý střelec Gdaňsku přeci jen mění dres. Podle polských médií je krok od přestupu do italského Frosinone, které za něj má dát 10 milionů euro (zhruba čtvrt miliardy korun), další miliony mohou přijít v bonusech.
Simion Michez po dvou letech opouští Slavii. Čtyřiadvacetiletý Kamerunec se vrací zpět do Belgie, odkud do Prahy přestoupil z Beerschotu. Tentokrát bude oblékat dres KV Mechelen. Michez za áčko Slavie nastoupil jen do sedmi ligových utkání, v minulé sezoně nastupoval za B-tým, na podzim hostoval v Olomouci.
Tomáš Holeš do Premier League? Jindřich Trpišovský v pořadu Rozstřel na iDnes.cz prohlásil, že o zkušeného stopera byl zájem z Anglie. „Zájem o hráče je, na druhou stranu máme před sebou Ligu mistrů, kde na sebe mohou upozornit. Tomáš Holeš měl v létě nabídku z Anglie, mluvil přímo s trenérem. Vyhlédl si ho na Tottenhamu, kde jsme prohráli 0:3, ale hlídal Kuduse a lidé si toho všimnou," řekl.
Jméno klubu nechtěl specifikovat, ale zmínil, že ho trénuje bývalý skvělý hráč. Informace Sportu mluví o Coventry, kde působí Frank Lampard. Trpišovský dále mluvil o situaci dalších hráčů, například Davida Douděry. „Řeší se jeho budoucnost, jeho odchod. V jednu chvíli byl už na spadnutí, pak se to změnilo. Situace byla daná, chtěl jít do zahraničí. Tudíž je to stále stejné, trénuje s námi a čeká. Štěpán Chaloupek a Lazio? Ke mně se podrobnosti nedostanou, ale nabídka z Lazia byla pro klub hodně komplikovaná. Hráčů odešlo hodně," reagoval.
Zprávy ze dne 26. srpna 2026
Newcastle získal z Manchesteru City španělského fotbalového záložníka Nica Gonzáleze a oznámil, že s ním podepsal dlouhodobý kontrakt. Podle britských médií nový zaměstnavatel zaplatí za čtyřiadvacetiletého odchovance akademie Barcelony až 52 milionů liber (1,46 milionu korun).
Spartu by mohl opustit Veljko Birmančevič. O srbského křídelníka usiluje maďarský celek Ferencváros. S informací přišel server Mozzart Sport. Birmančevič hostoval na jaře v Getafe, následně dostal od Letenských svolení hledat si nové angažmá.
Sparta prodloužila smlouvu s Lewisem Azakou. Sedmnáctiletý ofenzivní hráč debutoval za áčko v květnu, kdy proti Jablonci dostal rychlou červenou kartu. V létě sice absolvoval herní soustředění v Německu s týmem trenéra Briana Priskeho, ale na startu nového soutěžního ročníku zasáhl akorát do dvou utkání za třetiligovou rezervu.
Sparta zaplatila za obránce Ki-Jana Hoevera z Wolverhamptonu částku ve výši 1,7 milionu liber (v přepočtu zhruba 48,4 milionu korun). Informoval o tom žurnalista Matt Maher z Express and Star, zdroje deníku Sport a web iSport to potvrzují.
Marocký reprezentant Ajjúb Búaddí zamířil z Lille za rekordní částku 85,6 milionu liber (2,4 miliardy korun) do Manchesteru City. Osmnáctiletý záložník podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031. O transferu informovaly oba kluby. Podle agentury AFP jde o nejdražší přestup hráče z první francouzské ligy do zahraničí. Základní přestupní částka by měla činit 81,4 milionu liber, na dalších 4,2 milionu jsou vyčísleny bonusy. Kluby o přesných finančních podmínkách neinformovaly.
Polský brankář Kamil Grabara doplní v Juventusu italského reprezentačního gólmana Guglielma Vicaria, kterého turínský klub získal v minulém týdnu z Tottenhamu. Sedmadvacetiletý Grabara přichází na roční hostování z Wolfsburgu.
Záložník Marek Havran bude do konce sezony hostovat z Ostravy v Mladé Boleslavi. Součástí dohody u devatenáctiletého mládežnického reprezentanta není opce na přestup. Havran si v minulé sezoně odbyl ligový debut v dresu Baníku, v nejvyšší soutěži za něj odehrál 14 zápasů bez vstřelené branky. Další dva starty přidal v baráži s druholigovým Táborskem, v obou zápasech coby střídající hráč skóroval a Ostravě pomohl k udržení mezi elitou. V aktuální sezoně se však do kádru „áčka“ Slezanů neprosadil a nastupoval za druholigovou rezervu Baníku.
Zprávy ze dne 25. srpna 2026
Letní posila číslo jedenáct. Fotbalová Sparta rozšířila konkurenci na pozici pravého obránce, v úterý pozdě večer oznámila příchod čtyřiadvacetiletého Ki-Jana Hoevera z anglického Wolverhamptonu. Na Letné podepsal víceletou smlouvu, v minulosti působil také v Liverpoolu, zahrál si i Premier League. Více čtěte ZDE >>>
Artis Brno získal na hostování s opcí do konce sezony z Baníku stopera Karla Pojezného. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Jihlavy má na kontě 122 prvoligových startů. Více čtěte ZDE >>>
Manchester United oficiálně potvrdil příchod dvaadvacetiletého záložníka Carlose Baleby. Brighton by podle zahraničních medií měl inkasovat 65 milionů liber a dalších pět milionů v bonusech. Kamerunec podepsal na Old Trafford smlouvu do roku 2031.
Christian Frýdek definitivně končí v Baníku Ostrava. Prvoligový klub se se sedmadvacetiletým záložníkem, který poslední zápas za Slezany odehrál vloni v listopadu, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Frýdek přestoupil do Ostravy vloni z Liberce, v Baníku ale vydržel jen půl roku. Jarní část minulé sezony strávil na hostování v indonéském týmu Garudayaksa FC. Poté se vrátil do Ostravy, ve slezském klubu už ale pokračovat nebude.
El Hadji Malick Diouf zpět do Premier League? Je to ve hře. O jeho služby projevil zájem Brentford. Podle webu Foot Mercato jsou kluby dohodnuté téměř na všech aspektech přestupu a přestupová částka by mohla být až 40 milionů eur. Dobrá zpráva je to i pro Slavii, která si při loňském transferu vyjednala vysoká procenta z dalšího přestupu.
Bývalý obránce Slavie Michal Tomič se vrací do Česka, upsal se Dukle Praha. „Po odchodech Lukáše Penxy a Bruna Unušiće jsme chtěli posílit pozici pravého beka. Michal má předpoklady pro fyzicky náročný a přímočarý fotbal a věříme, že nám může pomoci se přiblížit k tomu, jak se chceme na hřišti prezentovat,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Martin Hašek.
Ondřej Lingr by se měl stěhovat z USA zpátky do Evropy. Podle serveru meczyki.pl zamíří z Dynama Houston do polské Ekstraklasy, kde o něj má zájem Korona. Klub, ve kterém od léta působí další Čech Patrik Hellebrand, by měl za českého reprezentanta zaplatit jeden milion eur. Lingr prý přiletí do polska ve středu, kdy by se měl přestup dotáhnout. Bývalý hráč Slavie či Feyenoordu odehrál v MLS 43 zápasů, ve kterých vstřelil tři góly.
Třetiligové Zápy představily před pohárovým duelem s Bohemians zajímavou posilu. Klub přivedl Ubonga Ekpaie, který si v lize zahrál za Slavii, Plzeň, Baník či Liberec. Třicetiletý Nigerijec by měl být k dispozici už pro dnešní utkání v MOL Cupu.